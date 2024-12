„Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten“ am 9. Dezember exklusiv bei Sky

In der 60-minütigen Show geben Natascha, Cheyenne und Wilson Ochsenknecht, sowie Nino Sifkovits-Ochsenknecht und Bärbel Wierichs exklusive Einblicke in ihre Weihnachtstraditionen.

Die Festtage werden wild! Denn Deutschlands vielleicht beliebteste Familie lädt in „Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten“ am 9. Dezember (exklusiv bei Sky und WOW) zur extravaganten Bescherung ein.

In der 60-minütigen Show, moderiert von Jochen Schropp, geben Natascha, Cheyenne und Wilson Ochsenknecht, sowie Nino Sifkovits-Ochsenknecht und Bärbel Wierichs exklusive Einblicke in ihre Weihnachtstraditionen. Was macht die jeweiligen Charaktere aus und wie wichtig ist Familie?

Jochen Schropp beleuchtet zusammen mit der Familie jeden Aspekt des Weihnachtsfest was liegt auf dem Gabentisch, welche Gerichte werden aufgetischt und in welcher Farbe erstrahlt der Christbaum?

Mit Glitzer, Glamour sowie ein bisschen Chaos. Mit ausgefallenen Spielen im Studio, Überraschungsgästen und einem ersten Ausblick auf Staffel 4 von „Diese Ochsenknechts“ sorgt die Show für garantierte Weihnachtsstimmung.

Ausstrahlung:

Die opulente Weihnachtsshow „Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten“ ist ab Montag, 9. Dezember auf Sky und beim Streamingservice WOW verfügbar. Zudem läuft die Show am 9. Dezember um 20.15 Uhr bei Sky One.

B28 Produktion produziert die One-Off Show im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Zu „Diese Ochsenknechts“:

Nachdem die dritte Staffel der Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ voll gespickt war mit Familienzuwachs, Karriereentscheidungen, Party-Exzessen und – wie könnte es anders sein – Familiendramen, kehrt die unterhaltsame deutsche Promifamilie im Frühjahr 2025 mit der vierten Staffel und reichlich neuem Gesprächstoff zurück!

