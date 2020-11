Digital Signage reduziert Wartezeiten durch optimierte Organisation

Hamburger Digital Signage Pionier IAdea Deutschland GmbH stellt DS Kundenaufrufsystem vor

Wartezeiten optimieren, Schlangenbildung vermeiden und die Kundenzufriedenheit steigern – das verspricht IAdea Deutschland mit ihrem „DS Kundenaufrufsystem“. Dazu kombiniert der deutsche Digital Signage Pionier die Digital Signage Technologie mit den Möglichkeiten der Web- und Smartphone-Integration und stellt die Lösung aus einer Hand mit einem modernen Cloud-basierten Management aus deutschen Rechenzentren bereit.

Sich in einer Schlange anzustellen und zu Warten bis ein Kunde nach dem anderen bedient wurde, ist zwar nervig, gehört aber bislang zum Alltag. Ärgerlich sind Drängler oder, wenn man feststellt, dass das Ende der Schlange gar nicht dort ist, wo man es vermeintlich vermutet hatte. Hinzu kommt, dass längeres Verharren in der Starre, für ältere, ganz junge oder gebrechliche Mitmenschen extrem anstrengend oder gar nicht zumutbar ist. Das „DS Kundenaufrufsystem“ von IAdea Deutschland, sorgt hier für eine deutlich bessere Organisation.

Jeder potenzielle Kunde beispielsweise in einem Cafe, in einem Schnellrestaurant, in speziellen Wartebereichen beziehungsweise vor jeglichen Service-Schaltern, weiß mit dem „DS Kundenaufrufsystem“ genau, wann er an der Reihe ist, ohne in einer Warteschlange verharren zu müssen oder sich über Drängler zu ärgern.

Weitere Vorteile des Digital Signage Anzeigesystems von IAdea Deutschland sind neben dem klassischen Infotainment – der Domaine von Digital Signage durch die Split-Screen-Technik -, der Einspielung von wichtigen Informationen oder auch Werbeclips, die Integration von Social-Media und der Web-Technik.

Beispielsweise könnte ein Cafe über seine Webseite, die Bestellung schon vor dem Betreten des Cafes ermöglichen und signalisieren wann die Bestellung zur Abholung bereitsteht. Ähnlich würde so ein Szenario auch vor Ort funktionieren, indem man via Smartphone einfach einen entsprechenden QR-Code scannt. Die Möglichkeiten der Integration sind dabei nahezu unbegrenzt, selbst direkte Online-Bezahlungen sind denkbar.

„Kurzum“, so Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, geschäftsführender Gesellschafter des Digital Signage Anbieters IAdea Deutschland „unser ´DS Kundenaufrufssystem´ reduziert die gefühlte Wartezeit deutlich, verbesserte die Organisation vor Ort und lässt mannigfaltige Integrationsmöglichkeiten zu, welche die Kundenzufriedenheit optimiert.“

Dazu verfügt IAdea Deutschland über ein modernes Cloud-Content-Management-System „DS Channel“, welches in deutschen Rechenzentren gehostet wird und den Zugriff für die Content-Erstellung und -Steuerung orts- und zeitunabhängig erlaubt.

Die Vorteile des DS-Kundenaufrufsystems auf einen Blick:

Das „DS Kundenaufrufsystem“ steuert den Kundenverkehr in Unternehmen, Behörden, Gastronomie im Handel oder bei Dienstleistern und sorgt für zügige und gerechte Zuordnung der Wartenden. Das „DS Kundenaufrufsystem“ ist voll skalierbar und IAdea Deutschland kann es individuell auf die jeweiligen IT-Prozesse und Unternehmensabläufe abstimmen. Das Ticketterminal, die Tickets und die Anzeige auf dem Bildschirm können zudem individuell dem Coporate-Design angepasst werden. Weitere Vorteile sind:

Mehrsprachigigkeit

Nummerischer Aufruf

Mitarbeiterentlastung

Aktuelle Wartezeitanzeige

Sinkendes Stresspotential

Intuitive Benutzeroberfläche

Modular und skalierbar

Digitale Schalteranzeige

Aufruf per Smartphone

Darstellung von Produkten und Leistungen

Digitale Raumanzeige

Barrierefreiheit durch Aufrufansage

Alarmfunktion für Notfälle

DSGVO-konformer Aufruf

Statistiken integriert

ASP & Onpremise

Barrierefreiheit durch Aufrufansage

Kundenkarten mit QR- Code

Integration von Digital Signage Displays in allen Größen möglich

Infotainment

Digital Signage ist unsere Sprache – und das weltweit.

Seit 2000 ist IAdea DER anerkannte Pionier auf dem globalen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen erzeugt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf internationale Partnerschaften ist es IAdea gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf diversen Märkten ein global agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls weltweit ansprechbar ist.

Wir, die IAdea Deutschland GmbH als europäische Distribution, vertreiben die Technologie des führenden Digital Signage-Herstellers mit einem europaweiten, technischen Support, der auch Großbritannien einschließt. In unserem Hamburger Demo-Center zeigen wir Ihnen gern, was Sie von uns erwarten können. Sprechen Sie uns an!

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. IAdea’s Digital Signage Produktlinie hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

