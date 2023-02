Digitalagentur Webfox und Digital Product Studio PizzaPizza werden Teil von Forte Digital

Skandinavisches Digital-Consulting-Erfolgsmodell wird in Deutschland durch Produktmanagement- und Designkompetenz verstärkt.

Berlin, 09.02.2023 – Erfolgreiche Digitale Produkte brauchen eine überlegene Strategie und eine hochqualitative Umsetzung über die komplette Wertschöpfungskette, möglichst aus einer Hand. Bei Forte Digital verschmelzen Strategie, User Experience und Technologie in der digitalen Produktentwicklung mit einem einzigartigen, pragmatischen Arbeitsmodell, das Forte Digital zur schnellst wachsenden Digital Consultancy in Skandinavien gemacht hat. Forte Digital schafft damit effizient und schnell digitale Produkte für ihre Kunden und sorgt für Wachstum durch digitalen Erfolg.

Erweiterung der Beratungs- und Umsetzungskompetenz

Der im letzten Jahr in Deutschland etablierte Zweig der Forte Digital erweitert die Beratungs- und Umsetzungskompetenz mit den Expert*innen für digitales Produktmanagement von AgenturWebfox und dem Digital Product Studio PizzaPizza, beide sesshaft in Berlin. Mit Webfox und PizzaPizza vergrößert Forte Digital ihre bestehenden Kompetenzen mit exzellenten Teams in Produktentwicklung, Programm-management, Technologie sowie Service Design und UI/UX. Zusammen erweitert die Digitalberatung ihr Angebot für Kunden im Mittelstand und internationale Konzerne in ihrem schnell wachsenden deutschen Team.

„Die Mission von Forte Digital ist unser erfolgreiches Digital Success Model in Deutschland zu etablieren. Unser Modell baut Wissen beim Kunden auf, ist effizient und schnell – genau, was die deutschen Kunden brauchen. Jeder Kunde und jede Kundin profitiert von dem Wissensvorsprung und dem deutlich pragmatischeren Arbeitsansatz, den wir aus der hochdigitalisierten skandinavischen Umgebung mitbringen“, so Joachim Bader, Managing Partner Forte Digital Central Europe.

Digitalagentur Webfox

Webfox zeigt sich seit Jahren führend in der digitalen Produktentwicklung und arbeitet in langfristigen Partnerschaften mit Kunden wie Audi und der Messe Berlin. Das Team um Darius Niroumand, Annika Lewandowski und Nils Hocke verankert digitale Produktentwicklung als Software-as-a-Service-Geschäftsmodell und sorgt so für stabiles digitales Wachstum der Kunden. „Mit ihrer ausgereiften Methodik und klarer Struktur für Product Management Services schafft Webfox einen messbaren Mehrwert für ihre Kunden“, so Bader. Darius Niroumand, Geschäftsführer von Webfox sieht die Expertise in der wichtigen Umsetzungskompetenz. „Die meisten digitalen Projekte scheitern an der Umsetzung. Nicht bei uns – wir verfügen über die Methodik und Kultur aus Business-Cases Produkte zu machen“, sagt er.

Digital Product Studio PizzaPizza

Das Digital Product Studio PizzaPizza hat sich als High-End Boutique für progressive Kundenprojekte für, unter anderem, Adidas, Stylefile und die Deutsche Bahn, einen Namen gemacht. Das internationale Team um Fabian Greitemann und Julian Stahl schafft aus Innovationen im UX relevante User Experiences, insbesondere in ECommerce und Lifestyle Industries. „UX soll immer auch das Business des Kunden und der Kundin fördern. Nutzerfreundliches und anschauliches Design und das Business gehen Hand in Hand; wir gehen alles mit unternehmerischer Hingabe an“, sagt Fabian Greitemann, Geschäftsführer und Gründer von PizzaPizza. „Wir glauben sehr an diese Querschnittskompetenz aus UX und Business und damit unterscheidet sich PizzaPizza deutlich von rein design-orientierten UX-Agenturen: PizzaPizza schafft messbares Wachstum bei den Kunden“, so Bader.

Digital Success Model

„Webfox und PizzaPizza sind zentral um unser einzigartiges Digital Success Model – eine skandinavisch pragmatische und kollegiale Zusammenarbeit, sowie datenbasierte UX und skalierbare Lösungs-Architekturen – weiter zu etablieren“, sagt Christof Zahneissen, Managing Partner Forte Digital Central Europe.

Das Webfox Management Team um die Inhaber*innen Darius Niroumand, Nils Hocke und Annika Lewandowski, sowie Fabian Greitemann und Julian Stahl, Geschäftsführer und Gründer von Pizza Pizza, bringen ihren unternehmerischen Spirit weiterhin im Führungsteam von Forte Digital in Deutschland ein.

