  • Digitale Zustellnachweise statt Papierchaos: AREALCONTROL bringt Proof of Delivery (PoD) für KMU

    Papier-Lieferscheine bremsen Prozesse und kosten Zeit. Mit digitalem Proof of Delivery (PoD) und der ArealPilot 360° App bringt AREALCONTROL Transparenz, Tempo und Sicherheit in die letzte Meile.

    BildStuttgart, 31. März 2026 – Im Versandwesen entscheidet der Zustellnachweis über Transparenz, Abrechnungssicherheit und Kundenzufriedenheit. Dennoch arbeiten viele Unternehmen in Transport, Logistik und Service weiterhin mit Papierbelegen, manuellen Unterschriften und zeitverzögerter Dokumentation. Die Folge: fehlende Echtzeitinformationen, hoher Verwaltungsaufwand und unnötige Fehlerquellen.

    Mit der ArealPilot 360° App digitalisiert die AREALCONTROL GmbH den gesamten Prozess des Proof of Delivery (PoD) und macht Zustellnachweise in Echtzeit verfügbar – mobil, integriert und revisionssicher.

    Was Proof of Delivery heute leisten muss

    Proof of Delivery (PoD) ist längst mehr als nur eine Unterschrift auf einem Lieferschein. Moderne Logistikprozesse erfordern:

    * Digitale Erfassung von Lieferbestätigungen direkt beim Kunden
    * Zeit- und GPS-genaue Dokumentation der Zustellung
    * Fotodokumentation von Warenzuständen
    * Sofortige Rückmeldung an Disposition und Backend-Systeme
    * Nahtlose Integration in ERP-, CRM- und TMS-Systeme

    Wie PoD im Detail funktioniert und welche Rolle er im Versandwesen spielt, erläutert AREALCONTROL hier: PoD im Versandwesen erklärt

    ArealPilot 360° App: PoD direkt im operativen Prozess

    Mit der ArealPilot 360° App bringt AREALCONTROL den digitalen Zustellnachweis dorthin, wo er entsteht: zum Fahrer, Techniker oder Zusteller.

    Die App ermöglicht:

    * Digitale Unterschriften direkt auf dem Smartphone oder Tablet
    * Fotodokumentation und Statusmeldungen in Echtzeit
    * Digitale Lieferscheine und Formulare ohne Medienbruch
    * Mobile Arbeitszeiterfassung und Prozesssteuerung
    * Direkte Kommunikation zwischen Disposition und Außendienst

    Alle Daten werden unmittelbar in die AREALCONTROL Mobility Suite übertragen und stehen zentral zur Verfügung – ohne Nachbearbeitung, ohne Verzögerung.

    Weitere Informationen zu den mobilen Anwendungen:
    Apps für Telematik & mobile Prozesse

    Schluss mit Medienbrüchen in der letzten Meile

    Gerade in der „letzten Meile“ entstehen die größten Effizienzverluste: Papierbasierte Prozesse, fehlende Rückmeldungen und verzögerte Datenflüsse führen zu Intransparenz und erhöhtem Abstimmungsaufwand.

    AREALCONTROL setzt hier bewusst auf einen integrierten Ansatz:
    Die ArealPilot 360° App ist vollständig in die Mobility Suite eingebunden und verbindet Telematik, Disposition, Fahrerkommunikation und Dokumentation in einem durchgängigen digitalen Workflow.

    „Proof of Delivery ist kein isolierter Prozess – er ist Teil der operativen Wertschöpfung. Wer hier noch mit Papier arbeitet, verliert Geschwindigkeit, Qualität und Kontrolle“, so AREALCONTROL.

    Mehr Transparenz, weniger Aufwand

    Durch die Digitalisierung des PoD-Prozesses profitieren Unternehmen konkret von:

    * Sofortiger Verfügbarkeit aller Zustelldaten
    * Reduzierung von Papier- und Verwaltungsaufwand
    * Minimierung von Fehlern und Streitfällen
    * Höherer Transparenz gegenüber Kunden
    * Beschleunigten Abrechnungsprozessen

    Strategischer Ansatz: Mobile Prozesse als Teil einer Plattform

    Mit der ArealPilot 360° App zeigt AREALCONTROL, dass mobile Anwendungen kein Add-on sein dürfen. Sie sind ein zentraler Bestandteil der digitalen Prozesskette – von der Planung bis zur Dokumentation.

    In Kombination mit der Mobility Suite entsteht eine integrierte Plattform für:

    * Telematik und GPS-Ortung
    * Flottenmanagement
    * Transport- und Logistiksteuerung
    * IoT-basierte Datenerfassung
    * Mobile Workflows und digitale Nachweise

    In Kombination mit der KI-basierten Tourenoptimierung können signifikant die Prozesskosten gesenkt werden. Digitalisierung zur Automatisierung ist das Ziel.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    AREALCONTROL GmbH
    Herr Ulric Rechtsteiner
    Strohberg 1
    70180 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 0711601790
    web ..: https://www.arealcontrol.de
    email : ur@arealcontrol.de

    Die AREALCONTROL GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt seit über 20 Jahren innovative Telematik- und IoT-Lösungen für Transport, Logistik und Fuhrparkmanagement. Mit modularen Software- und Hardwarelösungen unterstützt das Unternehmen Speditionen, Transportunternehmen und Flottenbetreiber bei der Digitalisierung ihrer Prozesse.

    Das deutsch-niederländische Team von über 20 Personen besteht aus Physikern, Mathematikern, Ingenieuren, Informatikern und Wirtschaftswissenschaftlern, die über eine langjährige Expertise in IoT, Operations Research, Telematik und IT verfügen. Diese interdisziplinäre Kompetenz bildet die Grundlage für die Entwicklung hochinnovativer Lösungen, die sowohl technologische Exzellenz als auch praxisnahe Anwendbarkeit vereinen.

    Darüber hinaus sind Vertrieb, Service, Montage und Hardware-Fertigung ausgelagert, wodurch Synergien mit spezialisierten Partnern entstehen. Dieses Modell sorgt für ein optimiertes Kosten-/Leistungsprofil und ermöglicht AREALCONTROL, sich voll auf die Entwicklung und Weiterentwicklung intelligenter Softwarelösungen zu konzentrieren.

    Für über 1.250 Kunden in Europa mit mehr als 400 Integrationen in ERP-, CRM-Systeme und TMS werden täglich mehrere hundert Millionen Messages, Status-Meldungen und Dokumentationen über die AREALCONTROL Private-Cloud-Plattform verarbeitet – sicher, skalierbar und 100 % EU-DSGVO-konform.

    Pressekontakt:

    KfdM – Kommunikation für den Mittelstand
    Herr Marcus Walter
    Schulstraße 29
    84183 Niederviehbach

    fon ..: 01707736705
    email : walter@kfdm.eu


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