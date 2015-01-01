Digitales Türschild mit LED-Statusanzeige von digitalSIGNAGE.de

15-Zoll-HD-Display mit Outlook-, Exchange-, Google- und Notes-Integration

Für Veranstaltungszentren, größere Büroeinheiten oder Hotels ist die effiziente Planung der Raumressourcen unerlässlich. Dazu stehen entsprechende Tools zur Verfügung. Aber je größer das Besucheraufkommen, desto notwendiger ist die aktuelle Information vor Ort. Digitale Türschilder ermöglichen es, den Besucher on-time über das jeweilige Geschehen in den Räumen zu informieren. Mit zusätzlichen LED-Anzeigen kann nun auch der jeweilige Status signalisiert werden. Das Door Signboard 15 Cloud Touch LED POE von digitalSIGNAGE.de verfügt jetzt über die Möglichkeit, Statusanzeigen auf einen Blick auch aus der Distanz zu vermitteln.

Der Zugang zu Räumen hängt von vielen Faktoren ab: Der Berechtigung, der Auslastung oder der Relevanz. Während in kulturellen Einrichtungen wie Theatern oder Opernhäusern vielleicht noch livrierte Portiers darüber Auskunft geben, wer nach dem Beginn der Aufführung Zutritt zu welcher Loge erhält, gilt in Parkhäusern eine simple grüne oder rote Anzeige als Orientierung. Bei größeren Veranstaltungszentren mit hoher Teilnehmerfrequenz bedarf es heute eines Leitsystems, das Besucherströme ohne massiven Personaleinsatz effektiv leitet.

Dank der Integration in gängige Kalendersysteme wie Outlook, Exchange, Google und Notes sowie spezialisierter Raumplanungssoftware können Ressourcen heute flexibel verwaltet und die Inhalte der stattfindenden Events an digitalen Türschildern zeitnah angezeigt werden. Die Verwaltung der Anzeigen erfolgt bei intelligenten Türschildern mittels entsprechender CMS-Software zentral, und es wird kein manueller Eingriff erforderlich.

Mit dem neuen Door Signboard 15 Cloud Touch LED POE geht digitalSIGNAGE.de einen Schritt weiter, indem nicht nur die die jeweiligen Events per hochauflösendem 15-Zoll-Bildschirm am Eingang dargestellt werden, sondern es verfügt zudem über seitliche LED-Leisten, die eine Verfügbarkeit der Räume oder deren Relevanz für jeweilige Themen auch aus größerer Entfernung schnell sichtbar machen. Die LED-Farben sind dabei frei wählbar, sodass etwa bei multithematischen Kongressen mit verschiedenen Slots die Relevanz signalisiert werden kann. Dabei sind die LED-Farben durch den Organisator frei definierbar, um sie selbst an das Corporate Design anzupassen.

Die 15-Zoll-Türdisplays von digitalSIGNAGE.de verfügen in technischer Hinsicht über eine HD-Bildqualität, eine Power-over-Ethernet-Stromversorgung, die eine einfache Installation ermöglicht, sowie ein robustes Design, das für einen 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt ist und eine schnelle Montage mittels VESA-Befestigung und optionalem Zubehör ermöglicht. Neben der ausgereiften Hardware bietet digitalSIGNAGE.de eine Gerätelizenz und Konfiguration des Cloud CMS „DS Channel Pro“ mit dreijähriger Laufzeit sowie laufende technische Betreuung über ein Ticketsystem an.

„Insbesondere bei größeren Kongressen oder Messen ist es für das Publikum enorm hilfreich, eine farbliche Kennzeichnung der jeweils stattfindenden Veranstaltungen auch aus größerer Distanz zu erhalten“, erläutert Björn Christiansen, CEO der digitalSIGNAGE.de GmbH. „Die farbliche Statusanzeige hilft den Teilnehmern bei der Orientierung und den Organisatoren dabei, Besucherströme effizient zu leiten.“

BU: Das Door Signboard 15 Cloud Touch LED POE von digitalSIGNAGE.de ermöglicht die effiziente Leitung der Teilnehmer durch farblich zu definierende seitliche LED-Anzeigen.

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