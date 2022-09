Digitales Typenschild unterstützt Mitarbeitende in Produktion und Instandsetzung

Das Ludwigshafener Software-Unternehmen hat ein Digitales Assistenzsystem entwickelt, das produzierenden Unternehmen den Zugriff auf alle Produktdaten ermöglicht.

Das Digitale Assistenzsystem des Ludwigshafener Software-Unternehmens Fasihi GmbH unterstützt Mitarbeitende in Produktion und Instandsetzung bei ihren Aufgaben und Arbeiten.

Über einen eineindeutigen QR-Code – ähnlich einem digitalem Typenschild – können alle Informationen über das Produkt und seinen Lebenszyklus zugeordnet und die standardisiert bereitgestellten Informationen sowie intelligente Handlungsempfehlungen abgerufen werden. Geschäftsführer Rolf Lutzer: „Wir lesen die standardisierten Informationen des Herstellers und eigene Dokumente zu diesem Equipment im Rahmen der Richtlinie VDI2770 ein, generieren einen eindeutigen QR-Code und schaffen damit die Grundlage für die Arbeiten an der Maschine wie Wartungen und Instandhaltung. Unser Digitales Assistenzsystem sorgt dafür, dass bei Problemen Handlungsempfehlungen ausgegeben werden und Aufgaben eindeutig zugewiesen und dokumentiert sind.“

In der täglichen Praxis können wichtige Daten zu Equipments einfach und übersichtlich verwaltet und über den QR-Code (auch im Format nach dem neuen internationalen Industriestandard IEC 61406) jederzeit abgerufen werden. Damit können die automatische Identifikation von physischen Objekten und Informationen zum physischen Objekt in IT-Systemen konsequent umgesetzt werden – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Industrie 4.0.

Durch immer vielfältigere Produkte und komplexe Maschinen ändern sich laufend die Anforderungen für die Erledigung von Produktionsaufgaben. Die Mitarbeitenden benötigen deswegen mehr und häufiger Informationen, um ihre Arbeit zu bewältigen. Bisher werden Infos zum Auftrag und zur Prozessbeschreibung meist auf Papier erstellt – ein hoher Aufwand.

Die Fasihi GmbH hat mit ihrem Digitalen Assistenzsystem eine flexible Lösung entwickelt, die alle relevanten Funktionen von der Anleitungserstellung bis zur Dokumentation und Archivierung zusammenfasst. Weil alle Funktionen verknüpft sind, kann der Prozess der digitalen Dokumentation und Informationsbereitstellung bereichsübergreifend standardisiert werden. Die leicht verständliche Bedienoberfläche ermöglicht den einfachen Aufbau von Anleitungen sowie das Hinzufügen individueller Elemente wie Fotos, Beschreibungstexten, Grafiken, Dokumenten und Checklisten, versehen mit eindeutigen Attributen zum leichten Wiederfinden.

Direkter digitaler Zugriff auf alle Produktdaten

Durch die digitale Erweiterung von gedruckten Typenschildern wird ein direkter Zugriff auf alle Produkt-daten von Anlagenkomponenten ermöglicht. „Diese Vorgehensweise bietet allen Beteiligten (Engineering, Betreiber und Hersteller) wesentliche Vorteile, vereinfacht bestehende Prozesse und spart Zeit und Kosten“, erläutert Swen Harz, Head of Technical Solutions bei Fasihi: „Denn so lassen sich Geräte eindeutig identifizieren, der Zugriff auf gerätespezifische Informationen ist einfach und durch die Nutzung des digitalen Typenschilds ist ein Unternehmen für Industrie 4.0 gerüstet.“

Ein häufig unterschätztes Merkmal bei der Auswahl eines geeigneten Assistenzsystems ist die Erstellung von Anleitungen. Vor allem in Zeiten unterschiedlicher Varianten muss das Einpflegen von Inhalten im laufenden Betrieb geschehen – eine intuitive und schnelle Anleitungserstellung ist deshalb ein weiteres Kernelement der Software. Ist eine Anleitung erstellt, kann diese auf verschiedenen mobilen Endgeräten (z.B. Smartphones, Tablets) und stationären PCs genutzt werden. Zusätzlich bietet die Lösung für Hersteller die Option, ihre Informationen zu diesem Equipment zu standardisieren und die digitalen Herstellerinformationen nach VDI 2770 zusammen- und bereitzustellen.

Die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur sowie der Austausch mit im Einsatz befindlichen eigenen Systemen ist im Digitalen Assistenzsystem ebenfalls möglich. Die bewusst auf Ganzheitlichkeit ausgerichtete und offene Lösung nutzt das volle Potenzial der neuen Kommunikationstechnologien in der Produktion und Instandsetzung und bietet viele Möglichkeiten des Informationszugriffs und

-austauschs.

Das Digitale Assistenzsystem von Fasihi wird auf auf der Fachmesse MOTEK 2022 in Stuttgart vom 4. bis 07.10.2022 in Halle 1, Stand 1530, präsentiert.

Mehr Informationen: das-assistenzsystem.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fasihi GmbH

Herr Hermann Martin

Ludwig-Reichling-Straße 6

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: +496215200780

web ..: http://www.fasihi.net

email : martin@fasihi.net

Über die Fasihi GmbH:

Die 1990 in Ludwigshafen/Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit der webbasierten Portaltechnologie, für die das Unternehmen die Gütesiegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ erhielt, lassen sich anspruchsvolle firmenindividuelle Lösungen für Informations- und Kommunikationsanforderungen großer und mittlerer Unternehmen aller Branchen erfüllen.

Das von Fasihi entwickelte Konzept zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten wurde mit dem Innovationspreis 2011 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und ist Bestandteil aller Software-Lösungen.

2014 wurde dem Unternehmen der Große Preis des Mittelstandes Rheinland-Pfalz verliehen, 2016 erhielt es die Ehrenplakette des Wettbewerbs und 2021 den Großen Preis des Mittelstandes auf Bundesebene.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter, größtenteils Internettechnologie-Spezialisten. Das starke Team mit seinen langjährigen Erfahrungen sowie die innovativen Lösungen sind die Garanten für weitere Erfolge heute und in Zukunft.

Weitere Informationen unter www.fasihi.net

