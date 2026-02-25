Digitales Unternehmer-Event am 15.07.2026 – Gewerbeflächen neu gedacht: vielseitig, wirtschaftlich, planbar

Nehmen Sie teil an unserem Online-Unternehmer-Event am Mittwoch, 15. Juli 2026 – 10:00 Uhr – 11:00 Uhr

Der Bedarf an Gewerbeflächen verändert sich – nicht nur durch Wachstum, sondern auch durch neue Geschäftsmodelle, hybride Nutzungskonzepte und steigenden Kostendruck. Klassische Flächen stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. Gemeinsam mit der IFG möchten wir Ihnen eine Alternative aufzeigen und laden Sie herzlich zu einem exklusiven digitalen Unternehmer-Event ein:

Mittwoch, 15. Juli 2026 – 10:00 Uhr – 11:00 Uhr

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten Sie Einblicke in ein Konzept, das Gewerbeflächen neu definiert:

* Moderne Flächen für unterschiedlichste Nutzungen: Büro, Lager, Ausstellung, Produktion, Handel und mehr

* Klare, transparente und planbare Kostenstrukturen ohne unnötige Komplexität

* Ein Standort, der unternehmerische Entwicklung gezielt unterstützt – ohne Überversprechen

Ergänzt wird das Programm durch Impulse zur aktuellen Entwicklung des Standorts Ingolstadt.

Anmeldung:

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und melden Sie sich direkt an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Den Zugangslink erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den gemeinsamen Austausch.

Mit der WerkStadt entsteht in Ingolstadt ein innovativer Gewerbestandort für kleine und mittlere Unternehmen. Hinter dem Projekt stehen die Unternehmer Christian Schleif, Olivier Butin und Ralf Struckmeyer. Die Planung übernimmt das Architekturbüro freiraum4plus. Unterstützt wird das Vorhaben von der Wirtschaftsförderung der Stadt Ingolstadt. Als Generalunternehmer ist ein erfahrener Baupartner vorgesehen. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2027 geplant.

Die WerkStadt reagiert auf einen wachsenden Bedarf: Flexible, bezahlbare und gleichzeitig hochwertige Gewerbeflächen sind in vielen Regionen knapp. Das neue Konzept bietet dafür eine Lösung – mit modular aufgebauten Einheiten für Werkstatt, Lager, Light Industrial, Büro sowie handels- und dienstleistungsnahe Nutzungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WerkStadt Verwaltungs GmbH

Frau Sonja Schleif

Theodor-Heuss-Straße 53

61118 Bad Vilbel

Deutschland

fon ..: +49 (0) 176 40715056

web ..: https://www.diewerkstadt.com

email : s.schleif@diewerkstadt.com

Die WerkStadt mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet entwickelt und realisiert kleinteilige Gewerbehöfe in einem standardisierten System. Das Unternehmen steht für Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und flexible Nutzungskonzepte. In den kommenden drei Jahren plant die WerkStadt rund 30 Standorte deutschlandweit zu realisieren und die entwickelten Objekte langfristig im eigenen Bestand zu halten und zu verwalten.

Pressekontakt:

WerkStadt Verwaltungs GmbH

Frau Sonja Schleif

Theodor-Heuss-Straße 53

61118 Bad Vilbel

fon ..: +49 (0) 176 40715056

email : s.schleif@diewerkstadt.com

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