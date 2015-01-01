Die Sprachkenntnisse verbessern und dabei die Welt entdecken Ganz weit weg – die Sehnsucht nach etwas Neuem

„Ganz weit weg“ bedeutet oft nicht nur wegfahren, sondern auch die Komfortzone verlassen, in dem man die Routine aufbricht und auch geografisch neue Ziele entdeckt.

Es gibt diese Momente, in denen sich der Alltag ein bisschen zu klein anfühlt. Schule, Studium, Job, alles läuft – aber irgendwo im Hinterkopf entsteht ein Bedürfnis nach etwas anderem. Nach Luftwechsel. Nach neuen Bekanntschaften. Nach einem Ort, an man etwas völlig anderes erleben kann. Genau da setzen Sprachreisen für (junge) Erwachsene an. „Ganz weit weg“ bedeutet hier vor allem eines: raus aus der Komfortzone, in dem man die Routine aufbricht und auch geografisch neue Anker setzt. Wer sich fragt, welches Ziel am besten zu den eigenen Träumen, Interessen und Plänen passt, muss dies Entscheidung nicht alleine treffen. GET Global Education begleitet junge Menschen seit mehr als 30 Jahren auf ihrem Weg ins Ausland und arbeitet mit zahlreichen Partnern rund um den Globus zusammen. Dadurch eröffnet sich eine beeindruckende Vielfalt an Kursen, Programmen und Erfahrungen. Hier sind einige der spannendsten Möglichkeiten:

Vom Tafelberg bis zum Meer – Kapstadt entdecken

Eine Sprachreise nach Kapstadt verbindet Englischlernen mit einem Alltag, der sich zwischen Meer, Bergen und Großstadtleben bewegt. Hier merkt man schnell, dass Sprache immer und überall passiert – beim Bestellen eines Kaffees, beim Smalltalk mit neuen Leuten oder beim Bummeln durch die bunten Straßen. Kapstadt ist intensiv, lebendig und gleichzeitig unglaublich abwechslungsreich – genau die Mischung, die jede*n schnell aus der gewohnten Routine holt.

Kirschblüten und Sushi – Japan ist einzigartig

Ganz anders, aber mindestens genauso eindrucksvoll: eine Sprachreise nach Japan. Hier taucht man in eine Welt, die sich anfangs fast wie ein anderer Planet anfühlen kann. Alles ist neu: Schriftzeichen, Essen, Gepflogenheiten, Gesprächsabläufe. Und genau darin liegt der Reiz. Ob in Tokio, Kyoto oder Osaka – man lernt nicht nur eine Sprache, sondern beginnt, sich in einem völlig anderen kulturellen Umfeld zu bewegen, fremd und aufregend anders.

Ab ans andere Ende der Welt

Wen es wirklich ganz weit wegzieht, kann auch eine Sprachreise ans andere Ende der Welt, also Australien, machen. Englisch lernen in Städten wie Sydney, Brisbane oder Melbourne und sich dabei von dem einzigartigen Lebensgefühl in Australien mitreißen lassen – wie klingt das? Zwischen endlosen Stränden, bunten Metropolen und beeindruckender Natur einen neuen Alltag voller Möglichkeiten entdecken. Die typisch australische Offenheit macht es leicht, neue Kontakte zu knüpfen und lässt sich schnell zuhause fühlen.

Weite und Leichtigkeit gesucht? Dann könnte Neuseeland eine tolle Option sein. In Auckland lernt man Englisch in perfekter Balance zwischen Natur und urbanem Leben. Historische Gebäude und grüne Natur, zum Beispiel im Albert Park – hier ist es oft nicht der große Trubel, der den Alltag bestimmt, sondern die Mischung aus entspanntem City Life und atemberaubender Landschaft – beides direkt vor der Tür.

Denn „ganz weit weg“ bedeutet nicht nur, viele Kilometer zwischen sich und den Alltag zu bringen. Es bedeutet, Gewohntes hinters sich zu lassen, neue Erfahrungen zu sammeln und sich auf Abenteuer einzulassen, die noch lange in Erinnerung bleiben. Eine Sprachreise kann ein tolles Sprungbrett sein, um diesen Schritt zu gehen. GET hilft gerne bei der Auswahl des perfekten Ziels – alle Teilnehmenden werden genau da abgeholt, wo sie stehen – vielleicht ist das „ganz weit weg“ schon viel näher, als man denkt…

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GET Global Education Tumulka GmbH

Frau Christine Riekeles

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80802 München

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