Digitalisierung des Kundenmanagements: Virtimo AG beschleunigt KI-gestützte Prozessintegration bei A/V/E GmbH

A/V/E stellt sich mit Virtimo Digitalization Cloud als weitere Integrationsplattform für Chat- und Voicebots breiter auf

Berlin, 30.01.2025 | Geschwindigkeit, Effizienz und Datenqualität: Nur wenige Monate nach Projektstart hat die A/V/E GmbH die ersten Prozesse im Endkundenmanagement über die neue Integrationsplattform live geschaltet. Der Einsatz der Virtimo Digitalization Cloud ermöglicht es, die Potenziale von Chat- und Voicebots vollends auszuschöpfen. Der Servicedienstleister, spezialisiert auf Endkundenmanagement in der Energiebranche, reagiert damit auf steigende Anforderungen durch die Energie- und Coronakrise.

Die Produktivsetzung der ersten Prozesse unterstützt den Ausbau eines umfangreichen Digitalisierungsvorhabens. Die Plattform fungiert als Datendrehschreibe zwischen den Chat- und Voicebots auf Seiten der A/V/E und den Backend-Systemen der A/V/E Kund:innen. Die durch Unterstützung von KI erhobenen Daten können ohne manuelle Eingriffe direkt in Backend-Systeme überführt werden, was Prozesse erheblich beschleunigt, die Datenqualität steigert und eine höhere Transparenz sicherstellt.

Die Virtimo Digitalization Cloud, mit dem Low-Code-Service IGUASU im Kern, ist ein leistungsfähiger Cloud-Service für die Integration von Daten und Systemen sowie die Automatisierung komplexer Prozesse. Dank seiner modularen Architektur, einfachen Handhabung und dynamischen Skalierbarkeit können selbst anspruchsvolle Digitalisierungsprojekte effizient und schnell umgesetzt werden.

Bei A/V/E sollen perspektivisch weitere, teils komplexere Prozesse der Energiewirtschaft, wie etwa die Anmeldung von Einspeiseanlagen, vollautomatisiert abgebildet werden. Auch in anderen Sektoren wie der Wohnungswirtschaft und Telekommunikation eröffnen sich für A/V/E durch die Kombination von KI und Cloud völlig neue Möglichkeiten.

Erfahren Sie mehr in einem persönlichen Gespräch auf der E-world energy & water vom 11. bis 13. Februar 2025 in Essen:

* Virtimo am Stand 2C121 | Halle 2

* A/V/E am Stand der CURSOR Software AG | 3C100 | Halle 3

Über die A/V/E GmbH

Seit über 30 Jahren bietet die A/V/E GmbH aus Halle (Saale) individuelle Service- und Prozessdienstleistungen. Als Partner für intelligente Prozesse und digitale Innovationen übernehmen rund 300 Mitarbeiter und moderne Technologien von über 60 Kunden aller Branchen, Größen und Strukturen den Rundum-Service für deren Kunden und Leistungen. Ganz gleich welche Herausforderung und welches System, wir sind der Partner, der sich in allen Prozessen und der passenden IT-Landschaft auskennt.

Über die Virtimo AG

Die Virtimo AG ist Softwareherstellerin und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2010 arbeiten heute rund 120 Expert:innen für Virtimo in den Themenfeldern Softwareentwicklung, Consulting, Digitale Transformation, Systemintegration, Prozessautomatisierung, Cloud Services und Solutions sowie der Konzeption und Umsetzung fachspezifischer IT-Lösungen. Besonderes Augenmerk legt Virtimo auf die IT-Sicherheit, die sich als integraler Bestandteil durch alle Themenfelder und Prozesse zieht. Der Branchenschwerpunkt liegt in der Energiewirtschaft, darüber hinaus ist Virtimo für Kund:innen der Bereiche Handel, Automobil, Technik und Versicherungen tätig. Mehr unter virtimo.de

