Discovery berichtet Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024

26. März 2025, Toronto, Ontario – Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) („Discovery“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/) gab heute die Finanzergebnisse für die drei Monate („Q4 2024“) und das gesamte Jahr („FY 2024“) bis zum 31. Dezember 2024 bekannt. Alle Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.

Tony Makuch, der CEO von Discovery, kommentierte: „2024 war ein Jahr der Transformation für Discovery, da wir daran arbeiten, ein hochprofitabler nordamerikanischer Edelmetallproduzent zu werden. Dank der Bemühungen unseres Teams sind wir heute in der Lage, ein diversifiziertes Gold- und Silberunternehmen mit einem Portfolio zu werden, das die wachsende Goldproduktion im Timmins Camp mit einem enormen Potenzial mit unserem Cordero-Projekt („Cordero“) in Mexiko, der führenden Silbererschließungsprojekte der Branche, kombiniert.

„Im Februar 2024 veröffentlichten wir die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für Cordero (die „Machbarkeitsstudie“ oder „Studie“), die Cordero eindeutig als zukünftigen Branchenführer ausweist. Das Projekt verfügt über eine Reserve von 302 Millionen Unzen Silber, wird in den ersten 12 Jahren durchschnittlich 37 Moz Silberäquivalent produzieren und attraktive wirtschaftliche Erträge erzielen. Besonders wichtig ist, dass Cordero erhebliche sozioökonomische Vorteile für Mexiko bringen wird, einschließlich der Schaffung von Tausenden von hochwertigen Arbeitsplätzen und der Bereitstellung von Milliarden von Dollar an Investitionen, lokalen Käufen und Steuereinnahmen.

„Seit der Veröffentlichung der Studie haben wir das Risiko für das Projekt weiter gesenkt. In diesem Zusammenhang wurde Anfang dieses Monats mit dem Erwerb des letzten für die Erschließung der Mine erforderlichen Grundstücks ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die nächste wichtige Errungenschaft für Cordero wird die Genehmigung unserer Umweltverträglichkeitsprüfung (Manifesto de Impacto Ambiental oder MIA“) sein. Angesichts des verbesserten politischen Umfelds in Mexiko sind wir zunehmend optimistisch, dass Cordero die Genehmigungsphase abschließen und bis Ende des Jahres mit dem Bau beginnen wird.

„In der zweiten Jahreshälfte 2024 konzentrierten wir uns vor allem auf die Evaluierung der potenziellen Übernahme des Porcupine-Komplexes der Newmont Corporation, wobei am 27. Januar 2025 eine Vereinbarung bekannt gegeben wurde (die „Übernahme“). Durch die Akquisition verwandeln wir Discovery in einen neuen kanadischen Goldproduzenten mit mehreren Betrieben, einer großen Basis an Mineralressourcen und erheblichem Wachstumspotenzial. Wir kennen den Porcupine Complex sehr gut, da viele Mitglieder unseres Teams aus Timmins stammen und über direkte Erfahrungen bei der Verwaltung dieser Anlagen verfügen. Wir werden uns bei Timmins in erster Linie auf die Wertschöpfung konzentrieren und das Ziel verfolgen, Porcupine wieder zu einem Tier-1-Asset im globalen Goldmarkt zu machen.

„Wir halten am 27. März 2025 eine außerordentliche Aktionärsversammlung ab, um die Ausgabe von Aktien an Newmont als Teil der Gegenleistung für die Transaktion zu genehmigen und arbeiten weiter auf den Abschluss der Akquisition hin. Nach dem Abschluss der Transaktion werden wir als wachsendes Edelmetallunternehmen mit einem enormen Aufwärtspotenzial, einer beträchtlichen Abhängigkeit von den Gold- und Silberpreisen und einer soliden Erfolgsbilanz bei der Erzielung hervorragender Leistungen im verantwortungsvollen Bergbau vorankommen. Wir werden auch über eine erheblich verbesserte Finanzkraft verfügen, die aus einem Finanzierungspaket in Höhe von 575 Millionen US$ resultiert, das gleichzeitig mit der Übernahme arrangiert wurde und 450 Millionen US$ an Lizenzgebühren, Schulden und Eigenkapitalfinanzierung von Franco-Nevada Corporation beinhaltet.

„Die neue Discovery ist ein Unternehmen, das gut für den Erfolg positioniert ist. Dieser Erfolg wird durch eine attraktive Kombination von Vermögenswerten, das Engagement, diese Vermögenswerte so gut wie möglich zu machen, und die Konzentration auf Investitionen, die für unsere Aktionäre und alle Interessengruppen Wert schaffen, erreicht werden.“

ERWERB DES PORCUPINE KOMPLEXES

Der Porcupine Complex besteht aus den Minengrundstücken Hoyle Pond, Pamour und Hollinger, dem Minengrundstück Dome und der Mühlenanlage (zusammen „Dome“) sowie zahlreichen ehemaligen Produktionsminen und Altstandorten in Timmins, Ontario. Zum Komplex gehört auch der Bergbaubetrieb Borden in der Nähe von Chapleau (Ontario). Die gesamte Mineralisierung aus den in Betrieb befindlichen Minen wird in Dome aufbereitet, einschließlich der Mineralisierung aus Borden, die per LKW 190 km zur Anlage in Dome transportiert wird.

Zu den Höhepunkten der Übernahme gehören:

– Etablierung von Discovery als neuer kanadischer Goldproduzent mit mehreren Betrieben in einem der produktivsten Goldlager der Welt, die für etwa 70 Millionen Unzen der gesamten historischen Produktion verantwortlich sind, mit einer großen Basis an verbleibenden Mineralressourcen und beträchtlichen Explorationsmöglichkeiten.

– Steigende Goldproduktion mit einer erwarteten durchschnittlichen Jahresproduktion von über 285.000 Unzen in den nächsten 10 Jahren und einer erwarteten Gesamtminenlebensdauer von 22 Jahren mit erheblichem Aufwärtspotenzial.

– Bietet die Möglichkeit, mit zahlreichen identifizierten Möglichkeiten zur Produktionssteigerung und Kostensenkung in den Minen Hoyle Pond, Borden und Pamour, dem Potenzial zur Aufwertung einer großen abgeleiteten Mineralressource in der Mine Dome (derzeit geschlossen) und der Verpflichtung, in Bohrungen zu investieren, um die beträchtlichen Explorationsmöglichkeiten im Timmins Camp zu nutzen, Werte zu erschließen.

– Ermöglicht es dem Managementteam von Discovery, seine umfassende Erfahrung im Timmins Camp einzusetzen, um den Wert des Porcupine Complexes zu maximieren. Das Team verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Exploration, Entdeckung, Erschließung und dem Betrieb von Lagerstätten und Minen in diesem Gebiet.

– Attraktive Akquisition mit dem Porcupine Complex, der einen beträchtlichen freien Cashflow nach Steuern und einen attraktiven Nettogegenwartswert (NPV“) bei einem Abzinsungssatz von 5 % generieren dürfte.

o Freier Cashflow von 1,3 Mrd. US-Dollar in den ersten 10 Jahren mit einem Kapitalwert von 1,2 Mrd. US-Dollar bei einem von Analysten konsensierten Basis-Goldpreis-Die Wirtschaftlichkeit des Projekts in der PEA wurde mit einem Basisfall erstellt, der die von den Analysten von CIBC World Markets Inc. im Dezember 2024 konsensualen Goldpreise, einschließlich 2025, verwendet: 2.576 US$/Unze; 2026: 2.484 US$/Unze; 2027: 2.437 US$/Unze; und ein LT-Goldpreis von 2.150 US$/Unze ab 2028.

o Kapitalwert von 2,3 Milliarden US$ bei einer Sensitivität von +23 % und einem LT-Goldpreis von 2.650 US$ pro Unze.-Der Sensitivitätsfall beinhaltet Goldpreise, die um 23 % über dem Basisfall liegen, einschließlich eines LT-Goldpreises von 2.650 US$ pro Unze.

– Discovery ist in der Lage, durch ein attraktives Finanzierungspaket in Höhe von 575 Millionen US$ und die zukünftige Produktion des Porcupine-Komplexes eine beträchtliche Finanzkraft aufzubauen.

– Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit der Stärke des Porcupine-Komplexes zur Unterstützung der Finanzierung und schließlich der Erschließung und des Betriebs von Cordero.

Sämtliche Betriebs- und Finanzschätzungen in dieser Pressemitteilung, die sich auf den Porcupine Complex beziehen, stammen aus dem technischen Bericht mit dem Titel „Porcupine Complex, Ontario, Canada, Technical Report on Preliminary Economic Assessment“, der am 28. Januar 2025 unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde und auf der Website von Discovery unter www.discoverysilver.com abrufbar ist. Der Bericht enthält die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die vorläufiger Natur ist. Er enthält abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es ist nicht sicher, dass die Schätzungen realisiert werden.

CORDERO SILBER PROJEKT

Durchführbarkeitsstudie

Die Ergebnisse der Durchführbarkeitsstudie für Cordero wurden am 20. Februar 2024 veröffentlicht. Zu den wichtigsten Highlights der Machbarkeitsstudie gehören:

– Groß angelegte, langlebige und kostengünstige Produktion: 19-jährige Lebensdauer der Mine („LOM“) mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 37 Moz Silberäquivalent („AgEq“) Weitere Informationen über die AgEq-Produktion finden Sie im Abschnitt „Technische Offenlegung“ dieser Pressemitteilung.

in den Jahren 1 – 12 und durchschnittlichen nachhaltigen Gesamtkosten Nicht-GAAP-Kennzahl. Bitte beachten Sie die Abschnitte „Technische Offenlegung“ und „Nicht-GAAP-Kennzahlen“ in dieser Pressemeldung.

unter 12,50 US$ pro AgEq-Unze in den Jahren 1 – 8.

– Attraktive Renditen: Nettogegenwartswert (NPV) 5 % von 1,2 Mrd. US$ bei 22 US$ pro Unze Silber, der im Jahr 4 auf 2,2 Mrd. US$ ansteigt, wenn das Projekt die endgültige Fertigstellung von 51.000 Tonnen pro Tag erreicht.

– Enorme Hebelwirkung auf die Silberpreise: Der Nettogegenwartswert (NPV5%) steigt um 92% auf 2,3 Mrd. USD, wenn man die aktuellen Metallpreise vom 25. März 2025 Die aktuellen Spot-Metallpreise (Stand: 25. März 2025) umfassen Silber: US$33,60 pro Unze; Gold: US$ 3.020 pro Unze, Zink: US$ 1,35 pro Pfund und Blei: US$ 0,95 pro Pfund gegenüber den Preisen der Machbarkeitsstudie von Silber: US$22,00 pro Unze; Gold: US$ 1.600 pro Unze; Zink: US$ 1,20 pro Pfund; Blei: US$1,00 pro Pfund.

zugrunde legt, und wächst im Jahr 4 auf 3,3 Mrd. USD$ .

– Erhebliche Vorteile für Mexiko: Gesamtinvestitionen in Höhe von$ 1,4 Milliarden US-Dollar, 2.500 direkt geschaffene Arbeitsplätze während der Bauphase, Spitzenbeschäftigung von über 1.000 direkten Arbeitsplätzen während des Betriebs, geschätzte 4,0 Milliarden US-Dollar an eingekauften Waren und Dienstleistungen und erwartete Steuerzahlungen in Höhe von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar in Mexiko (bei den aktuellen Metallpreisen vom 25. März 2025).

– Branchenführende Umweltstandards: Überprüfung der vorgeschlagenen Umweltpraktiken durch Dritte, um die Einhaltung branchenführender Standards zu gewährleisten; 130 Millionen US-Dollar für die Sanierung und Wiederherstellung des Geländes; erhebliche Investitionen zur Förderung umweltfreundlicher Energiequellen und zur Bereitstellung von Infrastruktur und Technologie zur Verbesserung der Wasseraufbereitung in dem Gebiet.

Jüngste Entwicklungen

Am 19. März 2025 erreichte das Unternehmen mit dem Erwerb von 66 Hektar Land in der Nähe des geplanten Standorts der Verarbeitungsanlage Cordero einen wichtigen Meilenstein. Mit diesem Erwerb besitzt Discovery nun 100 % des Landes, das für die Erschließung von Cordero erforderlich ist.

AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN:

Die folgenden ausgewählten Finanzdaten stammen aus dem konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens und den dazugehörigen Anmerkungen (der „Jahresabschluss“) für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr sowie aus der Management’s Discussion and Analysis („MD&A“) für das am 31. Dezember 2024 endende Quartal und Jahr. Die Jahresabschlüsse und MD&A des Unternehmens sind unter www.discoverysilver.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Q4 2024 Q4 2023 GJ 2024 GJ 2023

Nettoverlust $ (7,918,235) $ (5,665,597) $ (20,895,391) $ (15,752,515)

Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie $ (0.02) $ (0.01) $ (0.05) $ (0.04)

Gesamtergebnisverlust $ (7,419,994) $ (4,539,860) $ (23,590,584) $ (14,403,320)

Gesamte gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender 400,414,988 395,747,953 398,385,856 382,703,062

Aktien

31. Dezember 2024 31. Dezember 2023

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $ 29,310,579 $ 58,944,459

Gesamtvermögen $ 122,882,786 $ 146,065,998

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt $ 8,607,312 $ 12,168,225

Betriebskapital(1) $ 24,397,116 $ 49,691,371

Eigenkapital insgesamt $ 111,988,213 $ 129,421,106

(1) D(definiert als kurzfristige Vermögenswerte abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten aus dem Konzernabschluss des Unternehmens).

ÜBER DISCOVERY

Discovery ist ein wachsendes nordamerikanisches Edelmetallunternehmen. Das Unternehmen ist über seine erste Anlage, das zu 100 % unternehmenseigene Cordero-Projekt, eine der größten unerschlossenen Silberlagerstätten der Welt, die sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet, im Silbergeschäft engagiert. Am 27. Januar 2025 meldete Discovery eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Porcupine Complex von der Newmont Corporation. Durch den Erwerb des Porcupine Complex wird das Unternehmen zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten mit mehreren Betrieben in einem der bekanntesten Goldlager der Welt in und in der Nähe von Timmins, Ontario, mit einer großen Basis an verbleibenden Mineralressourcen und erheblichen Wachstums- und Explorationsmöglichkeiten. Die Akquisition wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Tony Makuch, P.Eng.

Präsident, CEO & Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Utting, CFA

VP Investor Relations

Telefon: 416-806-6298

E-Mail: mark.utting@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen stammen aus dem technischen Bericht Porcupine, der von Eric Kallio, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens, Pierre Rocque, P.Eng. von Rocque Engineering Inc. und Dr. Ryan Barnett, P.Geo. von Resource Modelling Solutions Inc. erstellt wurde. Die Herren Kallio, Rocque und Barnett sind unabhängige qualifizierte Personen“, wie dieser Begriff in NI 43-101 definiert ist (QPs“). Die QP, die für die Mineralressourcenschätzungen für Hoyle Pond, Borden und Pamour verantwortlich ist, wie im technischen Bericht von Porcupine angegeben, ist Herr Kallio. Die QP, die für die Mineralressourcenschätzungen für Dome verantwortlich ist, wie im technischen Bericht von Porcupine angegeben, ist Herr Barnett. Herr Rocque fungierte als QP für die Untergruppe der Mineralressourcenschätzungen, die im LOM-Plan 2024 verwendet wurden, der vom technischen Service-Team von Newmont im technischen Bericht von Porcupine bereitgestellt wurde. Die Herren Kallio, Rocque und Barnett haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Projekt Cordero beziehen, wurden von Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. und Herrn Rocque, die beide QP sind, geprüft und bestätigt.

Technische Offenlegung von Cordero

– Das Projektteam der Machbarkeitsstudie wurde von Ausenco Engineering Canada ULC (Ausenco“) geleitet, mit Unterstützung von AGP Mining Consultants Inc. (AGP“), WSP USA Inc. (WSP“) und RedDot3D Inc.

– Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

– Ein vollständiger technischer Bericht wurde in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt und am 28. März 2024 auf SEDAR veröffentlicht.

– Produziertes AgEq ist das im Konzentrat gewonnene Metall. AgEq zahlbar ist das aus dem Konzentrat zahlbare Metall. Produziertes AgEq und zahlbares AgEq werden berechnet als Ag + (Au x 72,7) + (Pb x 45,5) + (Zn x 54,6); diese Faktoren basieren auf Metallpreisen von Ag – $22/oz, Au – $1.600/oz, Pb – $1,00/lb und Zn – $1,20/lb.

– Die AISC werden wie folgt berechnet: [Betriebskosten (Abbau, Verarbeitung und G&A) + Lizenzgebühren + Konzentrattransport + Aufbereitungs- und Raffinierungskosten + Konzentratstrafen + laufendes Kapital (ausgenommen 37 Mio. $ Capex für den Erstkauf der Minenflotte im Jahr 1)] / Auszahlbare AgEq-Unzen.

NICHT-GAAP-KENNZAHLEN:

Das Unternehmen hat bestimmte nicht GAAP-konforme Leistungskennzahlen und Verhältnisse, wie unten beschrieben, einbezogen. In der Bergbaubranche sind dies übliche Leistungskennzahlen, die jedoch unter Umständen nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind und keine standardisierte Bedeutung haben. Dementsprechend werden diese Kennzahlen und Verhältnisse aufgenommen, um zusätzliche Informationen zu liefern, und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Die gesamten Cash-Kosten pro Unze, die nachhaltigen Gesamtkosten und der freie Cashflow sind allesamt zukunftsgerichtete Non-GAAP-Finanzkennzahlen oder -Verhältnisse. Da das Projekt Cordero nicht in Produktion ist, können diese voraussichtlichen Non-GAAP-Finanzkennzahlen oder -Verhältnisse nicht mit der nächstgelegenen vergleichbaren Kennzahl nach IFRS abgeglichen werden, und es gibt keine gleichwertige historische Non-GAAP-Finanzkennzahl oder -Verhältnis für diese voraussichtlichen Non-GAAP-Finanzkennzahlen oder -Verhältnisse. Jede Non-GAAP-Finanzkennzahl, die hier verwendet wird, wird im Folgenden ausführlicher beschrieben.

GESAMTBARGELDKOSTEN

Das Unternehmen berechnete die gesamten Cash-Kosten pro Unze, indem es die Summe der Betriebskosten, Lizenzgebühren, Produktionssteuern, Raffinations- und Transportkosten, abzüglich der Silbernebenproduktgutschriften, durch die zahlbaren Unzen teilte. Obwohl es in der Branche keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl gibt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer bei der Bewertung der Betriebsleistung nützlich ist.

PAUSCHALE ERHALTUNGSKOSTEN

Das Unternehmen hat eine Kennzahl für die nachhaltigen Gesamtkosten bereitgestellt, die alle Ausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze Silber aus dem Betrieb erforderlich sind. Obwohl es in der Branche keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl gibt, entspricht die Definition des Unternehmens der Definition der nachhaltigen Gesamtkosten, wie sie vom World Gold Council in seiner aktualisierten Guidance Note aus dem Jahr 2018 festgelegt wurde. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer bei der Bewertung der Betriebsleistung und der Fähigkeit des Unternehmens, einen freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nützlich ist. Spätere Änderungen der Leitlinien haben die vorgelegten Zahlen nicht wesentlich beeinflusst.

KOSTENLOSER CASHFLOW

Der freie Cashflow ist eine Nicht-GAAP-Leistungskennzahl, die als Cashflow aus dem Betrieb abzüglich des Cashflows, der in Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstung sowie Explorations- und Evaluierungsanlagen investiert wurde, berechnet wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer nützlich ist, um die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen, Cashflows aus seinen Mineralprojekten zu generieren.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Aussagen gehören unter anderem die Machbarkeit des Projekts, seine attraktive Wirtschaftlichkeit und sein beträchtliches Explorationspotenzial; Baubeschluss und Erschließung des Projekts, Zeitplan und Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie die voraussichtlichen Kapital- und Betriebskosten, die laufenden Kosten, der Kapitalwert, der interne Zinsfuß, die Abbaumethode für das Projekt, die Amortisationsdauer, die Prozesskapazität, die durchschnittliche jährliche Metallproduktion, die durchschnittlichen Prozessgewinne, die Konzessionserneuerung, die Genehmigung des Projekts, die voraussichtlichen Abbau- und Verarbeitungsmethoden, der Produktionsplan der Machbarkeitsstudie und das Metallproduktionsprofil, die voraussichtliche Bauzeit, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die voraussichtlichen Gewinne und Gehalte, die voraussichtlichen Produktionsraten, die Infrastruktur, die Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien, der Abschluss der wichtigsten risikomindernden Maßnahmen, einschließlich des Zeitplans für den Erhalt von Genehmigungen, der Verfügbarkeit von Wasser und Strom, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der Schaffung von Arbeitsplätzen und anderer lokaler wirtschaftlicher Vorteile, von Steuersätzen und Rohstoffpreisen, die die Erschließung des Projekts unterstützen würden, sowie andere Aussagen, die die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Leistungen, betrieblicher, geologischer oder finanzieller Ergebnisse zum Ausdruck bringen Informationen bezüglich Mineralressourcen-/Reservenschätzungen und deren wirtschaftlicher Analyse, die in den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie enthalten sind, sind ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine Vorhersage der Mineralisierung, die angetroffen werden würde, und der Ergebnisse des Abbaus widerspiegeln, wenn eine Minerallagerstätte erschlossen und abgebaut würde. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller und zukünftiger Explorationsaktivitäten, Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher und geologischer Bewertungen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen für die Anlagen des Unternehmens in der Entwicklungsphase und im Betrieb; der Betrieb kann neuen Krankheiten, Epidemien und Pandemien ausgesetzt sein, einschließlich aller laufenden oder zukünftigen Auswirkungen von COVID-19 (und aller damit verbundenen laufenden oder zukünftigen behördlichen oder behördlichen Reaktionen) und deren Auswirkungen auf den breiteren Markt und den Kurs der Aktien des Unternehmens; Anordnungen oder Mandate auf Provinz- und Bundesebene (einschließlich in Bezug auf Bergbaubetriebe im Allgemeinen oder für den Betrieb erforderliche Nebengeschäfte oder Dienstleistungen) in Mexiko, die sich auf viele Aspekte des Betriebs des Unternehmens auswirken können, einschließlich der Fähigkeit, Personal zum und vom Standort zu transportieren, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern und Zulieferern und der Fähigkeit, das geförderte Silber zu verkaufen oder zu liefern; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsgesetze, -kontrollen oder -vorschriften; Nichteinhaltung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -vorschriften; Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern (und der Fähigkeit, diese zu günstigen Bedingungen zu bekommen); Unterbrechungen bei der Instandhaltung oder Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur und der IT-Systeme; Preisschwankungen bei Gold oder bestimmten anderen Rohstoffen wie Diesel, Erdgas und Elektrizität; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten, einschließlich geotechnischer Herausforderungen und Änderungen der Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbaugeschwindigkeiten, Gewinnungszeitpunkte und Gewinnungsratenschätzungen ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten beeinträchtigt werden können); Änderungen der Wechselkurse (insbesondere des kanadischen Dollars, des U.S. Dollar und mexikanischer Peso); die Auswirkungen der Inflation; geopolitische Konflikte; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Gemeinden; die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bergbaureformgesetze in Mexiko) und alle vorläufigen oder endgültigen Gerichts-, Schieds- und/oder Verwaltungsentscheidungen; Unterbrechungen, die sich auf den Betrieb auswirken; die Verfügbarkeit von und erhöhte Kosten in Verbindung mit Bergbaueinsatz und Arbeitskräften; Verzögerungen bei Bauentscheidungen und der Erschließung des Projekts; Änderungen in Bezug auf die geplante Methode des Abbaus und der Verarbeitung des Erzes aus dem Projekt; inhärente Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralien, einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck und Einstürze; das Risiko, dass die Minen des Unternehmens nicht wie geplant funktionieren; die Ungewissheit, ob das Unternehmen in der Lage ist, zusätzliches Kapital für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten über die Eigentumsrechte an Grundstücken; Enteignung+ oder Verstaatlichung von Grundstücken; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko sowie in anderen Ländern, in denen das Unternehmen in Zukunft tätig sein könnte; erhöhte Kosten und Risiken im Zusammenhang mit den möglichen Auswirkungen des Klimawandels; die Kosten und der Zeitplan für die Exploration, den Bau und die Erschließung neuer Lagerstätten; das Risiko von Verlusten durch Sabotage, Proteste und andere zivile Unruhen; die Auswirkungen der globalen Liquidität und der Verfügbarkeit von Krediten sowie die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf prognostizierten zukünftigen Cashflows basieren; Risiken, die sich aus dem Besitz von derivativen Instrumenten ergeben; und Geschäftsmöglichkeiten, die vom Unternehmen verfolgt werden können. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens vom 28. März 2024 beschrieben, der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Discovery Silver Corp.

Forbes Gemmell

55 University Avenue, Suite 701

M5J 2H7 Toronto

Kanada

email : forbes.gemmell@dsvmetals.com

Pressekontakt:

Discovery Silver Corp.

Forbes Gemmell

55 University Avenue, Suite 701

M5J 2H7 Toronto

email : forbes.gemmell@dsvmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CEO von Super Copper stellt strategisches Update inmitten von Rekord-Kupferpreisen bereit „Jedes Kapitel das Du sprichst“ – Christian Gera veröffentlicht ersten eigenen Song als Hommage an die Stimme