– Etablierung von Discovery als wachsender kanadischer Goldproduzent mit einer großen Mineralressourcenbasis in einer Tier-1-Jurisdiktion mit erheblichem Aufwärtspotenzial

– Attraktive Akquisition mit einem Basis-Kapitalwert von 1,2 Mrd. USD unter Verwendung von Analysten-Konsens-Goldpreisen (einschließlich eines langfristigen Goldpreises von 2.150 USD pro Unze) und 2,3 Mrd. USD bei einer Sensitivität von +23 % unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von 2.650 USD pro Unze

– Gegenleistung bei Abschluss in Höhe von 275 Mio. USD, davon 200 Mio. USD in bar und 75 Mio. USD in Form von Eigenkapital, mit zusätzlichen 150 Mio. USD an aufgeschobener Gegenleistung in bar ab Ende 2027

– Attraktives Finanzierungspaket in Höhe von 555 Millionen Dollar sorgt für erhebliche Finanzkraft

– Bringt in den Porcupine Complex ein Managementteam unter der Leitung von Tony Makuch ein, das über eine solide Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung in der Branche und bedeutende Erfahrungen im Timmins Camp verfügt

– Discovery lanciert als Teil des Finanzierungspakets ein öffentliches Angebot in Höhe von 225 Mio. C$ (ca. 155 Mio. $) mit Zeichnungsscheinen

Sämtliche Betriebs- und Finanzschätzungen in dieser Pressemitteilung stammen aus dem technischen Bericht mit dem Titel „Porcupine Complex, Ontario, Canada, Technical Report on Preliminary Economic Assessment“ (der „technische Bericht über Porcupine“), der bis zum 29. Januar 2025 unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde. Der Bericht enthält die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die vorläufiger Natur ist. Er enthält abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anstellen zu können, die eine Kategorisierung als Mineralreserven ermöglichen würden.

27. Januar 2025, Toronto, Ontario – Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) („Discovery“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung“) abgeschlossen hat, um von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Newmont Corporation („Newmont“) 100 % von Newmonts Beteiligung an dessen Porcupine-Betrieb (der „Porcupine-Komplex“ oder „Porcupine“) in und in der Nähe von Timmins, Ontario, Kanada (das „Timmins-Camp“) für einen Gesamtbetrag von 425 Millionen $ zu erwerben (die „Transaktion“). Alle Dollarbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Die Gegenleistung an Newmont für die Transaktion besteht aus$ 200 Millionen Dollar in bar (die „Abschluss-Barzahlung“) und 75 Millionen Dollar in Stammaktien von Discovery (die „Abschluss-Eigenkapitalzahlung“), die beide bei Abschluss der Transaktion (das „Abschlussdatum“) zahlbar sind, sowie 150 Millionen Dollar an aufgeschobener Gegenleistung (die „aufgeschobene Gegenleistung“), die in vier jährlichen Barzahlungen von 37,5 Millionen Dollar, beginnend am 31. Dezember 2027, zu zahlen sind.

Zur Finanzierung der Transaktion und zur Bereitstellung von Liquidität zur Unterstützung des Betriebs und des Ausbaus des Porcupine Complexes ist Discovery verbindliche Verpflichtungen für eine Finanzierung in Höhe von etwa 555 Millionen $ (das „Finanzierungspaket“) eingegangen, einschließlich 400 Millionen $ im Zusammenhang mit Lizenzgebühren- und Schuldenvereinbarungen mit Franco-Nevada Corporation („Franco-Nevada“) und etwa 155 Millionen $ aus einem öffentlichen Kaufangebot von Zeichnungsscheinen (das „öffentliche Angebot“ oder „Angebot“). Einzelheiten zum Finanzierungspaket finden Sie im Abschnitt „FINANZIERUNG“ weiter unten in dieser Pressemitteilung.

Tony Makuch, CEO von Discovery, kommentierte: „Der Erwerb des Porcupine-Komplexes ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zum Aufbau eines hochprofitablen Edelmetallproduzenten. Durch diese Akquisition kombinieren wir die wachsende Goldproduktion bei Porcupine mit enormen Aussichten in einem der größten Goldlager der Welt mit unserem Cordero-Projekt, einem der führenden Silbererschließungsprojekte der Branche, basierend auf Reserven und erwarteter Produktion.

„Ein wesentliches Merkmal der Transaktion ist die einzigartige Möglichkeit, eine qualitativ hochwertige Goldproduktion mit einem Führungsteam zu kombinieren, das über umfangreiche Erfahrungen im Timmins Camp verfügt. Persönlich stamme ich aus Timmins und habe in diesem Gebiet viel gearbeitet, unter anderem als General Manager bei Hoyle Pond und anderen Standorten sowie als CEO von Lake Shore Gold, das den ersten neuen großen Bergbaubetrieb in Timmins seit über zwei Jahrzehnten (Timmins West Mine) errichtet und betrieben hat. Andere Mitglieder unseres Teams stammen ebenfalls aus der Region und haben ähnliche Erfahrungen in verschiedenen Betriebs- und Managementfunktionen in Timmins gesammelt. Wir kennen diese Anlagen sehr gut und wissen genau, wo die Wertschöpfungsmöglichkeiten liegen. Wir haben eine enge Verbindung zur Gemeinde, einschließlich der lokalen First Nations-Gruppen, und werden in Timmins das gleiche Engagement für einen verantwortungsvollen Bergbau einbringen, das Discovery in Mexiko zahlreiche Anerkennungen eingebracht hat, darunter auch die Umweltqualitätszertifizierung der mexikanischen Regierung. Die Umweltqualitätszertifizierung wurde sowohl 2023 als auch 2024 von der mexikanischen Bundesanwaltschaft für Umweltschutz erteilt.

In Timmins plant das Unternehmen erhebliche Investitionen in die Wiederherstellung der Standorte und die schrittweise Sanierung, um sicherzustellen, dass alle Standorte ordnungsgemäß saniert werden und für die zukünftige Nutzung durch die Gemeinde zur Verfügung stehen.

„Für die Aktionäre ist die Transaktion attraktiv und wird einen neuen nordamerikanischen Edelmetallproduzenten schaffen, der durch seine künftige operative Leistung, seine zahlreichen Entwicklungsprojekte und sein umfangreiches Explorationspotenzial eine hervorragende Wertschöpfung verspricht. Außerdem diversifizieren wir unser Portfolio, was das Risiko verringert und den Aktionären eine erhebliche Hebelwirkung auf die Gold- und Silberpreise bietet. Mit unserem 555-Millionen-Dollar-Finanzierungspaket werden wir sowohl die Transaktion finanzieren als auch unsere Bilanzstärke erheblich verbessern. Wir werden auch mit Newmont und Franco-Nevada als neue Großaktionäre vorankommen, was diesen Unternehmen eine attraktive Möglichkeit bietet, sich an dem beträchtlichen Wert zu beteiligen, den wir zu schaffen beabsichtigen.“

HÖHEPUNKTE UND GRÜNDE FÜR DIE TRANSAKTION

– Discovery etabliert sich als neuer kanadischer Goldproduzent mit mehreren Betrieben in einem der produktivsten Goldlager der Welt, die etwa 70 Millionen Unzen der gesamten historischen Produktion ausmachen, Bezieht sich auf die gesamte aggregierte Produktion des Timmins Camps (etwa 65 Millionen Unzen der gesamten aggregierten Produktion der zum Porcupine Complex gehörenden Anlagen (siehe Technischer Bericht Porcupine, Seite 6-7)).

mit einer großen Basis an verbleibenden Mineralressourcen und beträchtlichen Explorationsmöglichkeiten.

– Steigende Goldproduktion mit einer erwarteten durchschnittlichen Jahresproduktion von über 285.000 Unzen in den nächsten 10 Jahren und einer erwarteten Gesamtminenlebensdauer von 22 Jahren mit erheblichem Aufwärtspotenzial.

– Bietet die Möglichkeit, mit zahlreichen identifizierten Möglichkeiten zur Produktionssteigerung und Kostensenkung bei den Minen Hoyle Pond, Borden und Pamour, dem Potenzial zur Aufwertung der abgeleiteten Mineralressource von fast 11,0 Millionen Unzen Die abgeleiteten Mineralressourcen bei Dome wurden nicht in die wirtschaftliche Analyse der PEA einbezogen.

bei der Mine Dome (zurzeit geschlossen) und der Verpflichtung, in Bohrungen zu investieren, um das beträchtliche Explorationspotenzial im Timmins Camp zu nutzen, Werte zu erschließen.

– Ermöglicht es dem Managementteam von Discovery, seine umfassende Erfahrung im Timmins Camp einzusetzen, um den Wert des Porcupine Complexes zu maximieren. Das Team verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Exploration, Entdeckung, Erschließung und dem Betrieb von Lagerstätten und Minen in diesem Gebiet.

– Attraktive Akquisition mit dem Porcupine Complex, von dem ein erheblicher freier Cashflow nach Steuern und ein attraktiver Kapitalwert bei einem Abzinsungssatz von 5 % erwartet wird

o Freier Cashflow von 1,3 Mrd. USD in den ersten 10 Jahren mit einem Kapitalwert von 1,2 Mrd. USD bei den von den Analysten konsensuell ermittelten Basis-Goldpreisen Die Wirtschaftlichkeit des Projekts in der PEA wurde mit einem Basisfall erstellt, der die von den Analysten von CIBC World Markets Inc. im Dezember 2024 konsensualen Goldpreise verwendet, einschließlich 2025: 2.576 $/Unze; 2026: 2.484 $/Unze; 2027: 2.437 $/Unze; und ein LT-Goldpreis von 2.150 $/Unze ab 2028.

o NPV des Projekts von $ 2,3 Milliarden bei einer Sensitivität von +23 % und einem LT-Goldpreis von $ 2.650 pro Unze. Der Sensitivitätsfall beinhaltet einen Goldpreis von +23 % gegenüber dem Basisfall, einschließlich eines LT-Goldpreises von 2.650 $ pro Unze.

– Discovery ist in der Lage, durch ein attraktives 555-Millionen-Dollar-Finanzierungspaket und die zukünftige Produktion des Porcupine-Komplexes eine beträchtliche Finanzkraft aufzubauen

– Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Stärke des Porcupine-Komplexes zur Unterstützung der Finanzierung sowie der endgültigen Erschließung und des Betriebs des unternehmenseigenen Silberprojekts Cordero (Cordero“) in Mexiko.

– Schafft Potenzial für Wertschöpfung durch mehrfache Expansion und verbessertes Kapitalmarktprofil, da Discovery mit einem erheblichen Abschlag gegenüber mittelgroßen Goldproduzenten gehandelt wird.

PORCUPINE ÜBERSICHT

– Der Porcupine Complex besteht aus den Minengrundstücken Hoyle Pond und Pamour sowie dem Minengrundstück Dome und der Mühlenanlage (zusammen Dome“) in Timmins, Ontario, und dem Untertagebaubetrieb Borden in der Nähe von Chapleau, Ontario

– Basierend auf den Ergebnissen eines neuen technischen Berichts (siehe den nachfolgenden Abschnitt „PORCUPINE COMPLEX – TECHNICAL REPORT“) wird erwartet, dass die jährliche Produktion im Porcupine Complex in den nächsten zehn Jahren durchschnittlich mehr als 285.000 Unzen betragen wird. Die derzeitige Goldproduktion stammt in erster Linie aus Borden, einer relativ neuen Mine, deren kommerzielle Produktion 2019 begann und die sich auf einem großen Grundstück mit großem Potenzial befindet, sowie aus Hoyle Pond, einer hochgradigen Untertagemine, die 1987 in Betrieb genommen wurde und eine solide Erfolgsbilanz beim Ersatz von Reserven vorweisen kann.

– Es bestehen beträchtliche Möglichkeiten, die Produktion zu steigern, die Kosten zu senken und/oder die Lebensdauer der Mine im Porcupine-Komplex zu verlängern. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten bisher identifizierten Möglichkeiten.

o Hoyle-Pond: Verbesserung der Belüftung, des Materialtransports und der Verfüllungssysteme, Erhöhung der Automatisierung, einschließlich der Ausweitung des Einsatzes von Tele-Remote-Delivery-Systemen, und Evaluierung bekannter Mineralisierungszonen, für die derzeit keine Mineralressourcenschätzungen vorliegen und die nicht in den PEA-LOM-Plan aufgenommen wurden (z.B. TVZ

o Borden: Modernisierung des Fuhrparks, einschließlich des verstärkten Einsatzes von Elektrofahrzeugen, Verbesserung der Bodenabstützungs- und Aufschüttungssysteme sowie Erhöhung der Belüftung.

o Pamour: Abschluss der Erschließung des Tagebauprojekts Pamour. Es wird erwartet, dass die Produktion im Durchschnitt etwa 150.000 Unzen pro Jahr über eine Minenlebensdauer von 21 Jahren betragen wird (mit einem zusätzlichen Jahr der Haldenverarbeitung). Zu den Möglichkeiten, den Wert des Projekts zu steigern, zählen die Verringerung bzw. Abschaffung der Wiederaufbereitung von Abraumgestein und die Untersuchung des Einsatzes alternativer Transportsysteme als Ersatz für den LKW-Transport vom Tagebau zur Dome Mill.

o Dome: Evaluierung der Möglichkeit, die abgeleitete Mineralressource von fast 11,0 Millionen Unzen Die abgeleiteten Mineralressourcen bei Dome wurden nicht in die wirtschaftliche Analyse der PEA einbezogen

aufzuwerten und das Potenzial für die Wiederaufnahme der Minenproduktion bei Dome zu bewerten, wo die Produktion 2017 nach mehr als einem Jahrhundert Betrieb eingestellt wurde

– Discovery plant, beträchtliche Ressourcen für Explorationsbohrungen auf dem insgesamt 140.000 Hektar großen Grundstück, das den Porcupine Complex umfasst, bereitzustellen, da ein beträchtliches Potenzial für die Identifizierung neuer Mineralisierungen in oder in der Nähe der bestehenden Mineninfrastruktur besteht und die Möglichkeit für neue Entdeckungen auf den zahlreichen regionalen Zielen, die in dem Grundstückspaket enthalten sind, besteht.

– Das Unternehmen plant erhebliche Investitionen in die Schließung der Mine, die Rekultivierung des Geländes und die Sanierung, um die erfolgreiche Sanierung aller aktuellen und früheren Betriebsstandorte zu gewährleisten und deren sichere und effektive Nutzung durch die Gemeinde für kommende Generationen zu ermöglichen. Diese Investitionen sind in der wirtschaftlichen Analyse in der PEA enthalten.

PORCUPINE KOMPLEX – TECHNISCHER BERICHT

Im Rahmen der Bewertung des Porcupine Complex durch das Unternehmen hat Discovery einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) mit dem Titel Porcupine Complex, Ontario, Canada, Technical Report on Preliminary Economic Assessment“ . Der technische Bericht für Porcupine ist am 13. Januar 2025 in Kraft getreten.

Der technische Bericht von Porcupine enthält die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die vorläufiger Natur ist. Die PEA enthält abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als Mineralreserven eingestuft zu werden, und es besteht keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird.

Nach dem Abschlussdatum wird das Unternehmen voraussichtlich weitere Studien durchführen, um die Wachstums- und Optimierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Porcupine-Komplex genauer zu bewerten.

Höhepunkte des technischen Berichts über Porcupine

– NPV des Basisfalls von 1,2 Milliarden $ unter Verwendung der von CIBC World Markets Inc. im Dezember 2024 von den Analysten konsensierten Goldpreise, einschließlich eines langfristigen Goldpreises von 2.150 $ pro Unze (der „Basisfall“), und$ 2,3 Milliarden unter Annahme eines Sensitivitätsfalls von +23 % unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von$ 2.650 pro Unze

– Freier Cashflow nach Steuern Beispiel für eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl – siehe Vorsichtshinweis: NON-GAAP FINANCIAL MEASURES.

in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden $ über die ersten 10 Jahre und 1,8 Milliarden $ über die LOM bei Base Case-Goldpreisen

– Umfangreiche Mineralressourcen, einschließlich gemessener und angezeigter Mineralressourcen von 3,9 Millionen Unzen (69,7 Millionen Tonnen („Mt“) mit einem Durchschnittsgehalt von 1,76 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold) und abgeleiteter Mineralressourcen von 12,5 Millionen Unzen (254,5 Mt mit 1,53 g/t Gold). Im Abschnitt PORCUPINE COMPLEX – TECHNISCHER BERICHT MINERALRESSOURCEN“ finden Sie eine Aufschlüsselung der Mineralressourcenschätzungen.

– Wachsende Goldproduktion von durchschnittlich über 285.000 Unzen pro Jahr in den nächsten 10 Jahren und etwa 4,9 Millionen Unzen über die 22-jährige Lebensdauer der Mine mit Aufwärtspotenzial, einschließlich Möglichkeiten zur Verbesserung des Durchsatzes und zur Kostensenkung bei Hoyle Pond, Borden und Pamour sowie zur Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs bei der Mine Dome.

– Attraktive Explorationsmöglichkeiten mit umfangreichen geplanten Bohrungen auf dem 140.000 Hektar großen Grundstück in Timmins und bei Borden. Es besteht das Potenzial, sowohl bestehende Zonen zu erweitern und neue Mineralisierungsgebiete bei aktuellen und früheren Betrieben zu identifizieren als auch nach neuen Entdeckungen bei zahlreichen regionalen Zielen im gesamten Timmins Camp zu bohren

– AISC9 im Durchschnitt $ 1.504 pro Unze über die LOM und$ 1.278 pro Unze von 2030 bis 2035.

– Kapitalausgaben (ausgenommen Rekultivierungskosten) in Höhe von insgesamt $ 854 Millionen von 2025 bis 2030, wobei im selben Zeitraum die laufenden Kapitalausgaben im Durchschnitt 110 Millionen $ pro Jahr betragen, Erschließungskapitalausgaben in Höhe von insgesamt$ 122 Millionen, die sich fast ausschließlich auf Investitionen zur Fertigstellung des Tagebauprojekts Pamour in den Jahren 2025 und 2026 beziehen, sowie geplantes Explorationskapital von 2025 bis 2030 in Höhe von insgesamt 69 Millionen $, was das beträchtliche Explorationspotenzial des Porcupine Complex widerspiegelt.

VORTEILE DER TRANSAKTION FÜR DIE AKTIONÄRE VON DISCOVERY

– Verwandelt Discovery in einen kanadischen Goldproduzenten in einer Tier-1-Jurisdiktion mit erheblichem Aufwärtspotenzial.

– Bietet eine wachsende Goldproduktion und eine erhebliche Hebelwirkung auf den Goldpreis in einer Zeit, in der der Goldpreis Rekordhöhen erreicht

– Schaffung einer soliden Pipeline für Wachstum durch bestehende Erschließungsprojekte sowie durch die Bereitstellung von beträchtlichen Explorationsmöglichkeiten mit einer großen Landposition in einer der ergiebigsten Goldregionen der Welt

– Trägt zu einer erhöhten Finanzkraft bei und unterstützt die Finanzierung zukünftiger Wachstumsinitiativen, einschließlich der Erschließung des Silberprojekts Cordero.

– Aufbau eines Multi-Asset-Portfolios, das die Diversifizierung verbessert und ein Engagement in den Gold- und Silberpreisen ermöglicht.

– Unterstützt die Wertschöpfung durch die Anwendung der umfangreichen Erfahrungen des Discovery-Managementteams im Timmins Camp auf den Porcupine Complex.

– Ermöglicht eine Neubewertung durch die Umwandlung von Discovery von einem Entwickler zu einem nordamerikanischen Edelmetallproduzenten.

VORTEILE DER TRANSAKTION FÜR DIE AKTIONÄRE DES PORCUPINE-KOMPLEXES

– Positionierung des Porcupine-Komplexes als Kernbestandteil eines Portfolios, das von einem Managementteam betrieben wird, das sich dem Wachstum und der Optimierung der Anlagen verschrieben hat, um den Wert für die Beteiligten und die Lebensdauer der Mine zu maximieren.

– Discovery ist sich bewusst, dass die Fähigkeiten und das Fachwissen des Porcupine-Teams eine wesentliche Stärke darstellen, und verpflichtet sich, die bestehenden Manager, Mitarbeiter, Auftragnehmer und Lieferanten dabei zu unterstützen, den Porcupine-Komplex weiter voranzutreiben.

– Das Führungsteam von Discovery ist tief in der Gemeinde Timmins verwurzelt und wird sich stark für die Unterstützung von Timmins und der Umgebung durch Investitionen, Spenden und andere Initiativen einsetzen.

– Das Discovery-Führungsteam verfügt bereits über langjährige und positive Beziehungen zu den lokalen Gruppen der First Nations in der Umgebung von Timmins und wird dafür sorgen, dass alle bestehenden Zusagen, Verpflichtungen und Vereinbarungen eingehalten werden, und kooperativ daran arbeiten, neue Möglichkeiten zur weiteren Stärkung dieser Beziehungen zu finden.

– Discovery ist sich darüber im Klaren, dass der Bergbau ein Privileg ist, und wird in Timmins dasselbe Engagement für einen verantwortungsvollen Bergbau an den Tag legen, das dem Unternehmen in Mexiko zahlreiche Preise und Auszeichnungen eingebracht hat. Insbesondere hat das Unternehmen in seinem Finanzplan für den Porcupine-Komplex erhebliche Investitionen für die Schließung der Mine und die Sanierung des Geländes vorgesehen, um sicherzustellen, dass sowohl der aktuelle Betrieb als auch die Altlasten erfolgreich saniert werden und für die zukünftige Nutzung durch die Gemeinde zur Verfügung stehen.

ZUSAMMENFASSUNG DER TRANSAKTION UND TIMING

Im Rahmen des Abkommens wird Discovery von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Newmont (die „Tochtergesellschaft“) alle emittierten und ausstehenden Stammaktien eines neu gegründeten Unternehmens (das „Porcupine-Unternehmen“) erwerben, das gegründet wurde, um 100 % von Newmonts Beteiligung am Porcupine-Komplex zu halten (die „Reorganisation“).

Die Gesamtgegenleistung für die Transaktion beläuft sich auf 425 Millionen US-Dollar (die „Gesamtgegenleistung“). Die Gesamtgegenleistung umfasst 275 Mio. $, die am Abschlusstag zahlbar sind, bestehend aus 200 Mio. $ Abschluss-Barleistung und 75 Mio. $ Abschluss-Eigenkapitalleistung sowie 150 Mio. $ aufgeschobener Gegenleistung, die in vier jährlichen Barzahlungen von 37,5 Mio. $, beginnend am 31. Dezember 2027, zu zahlen sind. Die abschließende Kapitalbeteiligung wird durch die Ausgabe von insgesamt etwa 120 Millionen Discovery-Stammaktien bezahlt, die einer einjährigen Sperrfrist unterliegen. Discovery wird auch die Umweltverbindlichkeiten und Rekultivierungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Porcupine Complex übernehmen

Discovery geht davon aus, dass der Abschluss der Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erfolgen wird. Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem der Übertragung des Porcupine-Komplexes durch die Tochtergesellschaft an die Porcupine-Entität (wobei die Reorganisation bestimmten Genehmigungen unterliegt, einschließlich der Zustimmung des Bergbauministeriums von Ontario), dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange („TSX“) und der Genehmigung oder des Ablaufs der Wartefrist gemäß dem Competition Act (Kanada)) sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art.

Da die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen der Closing Equity Consideration an Newmont ausgegeben werden sollen, 25 % der derzeit im Umlauf befindlichen Aktien von Discovery übersteigt, ist die Zustimmung der Aktionäre (50,1 % der auf der Versammlung stimmberechtigten Aktien) erforderlich, um über diesen Schwellenwert hinausgehende Aktien (die „zusätzlichen Aktien“) auszugeben. Die beiden größten Aktionäre von Discovery sowie die Direktoren und leitenden Angestellten von Discovery, die zusammen ca. 35 % der ausgegebenen und ausstehenden Discovery-Aktien repräsentieren, haben sich im Rahmen von Stimmbindungsvereinbarungen u.a. verpflichtet, für die Ausgabe der zusätzlichen Aktien zu stimmen. Wird die Zustimmung der Aktionäre nicht eingeholt, wird der Wert der zusätzlichen Aktien, berechnet zum Ausgabepreis (siehe unten), auf die erste aufgeschobene Zahlung angerechnet, die am 31. Dezember 2027 fällig wird. Dementsprechend ist die Zustimmung der Aktionäre keine aufschiebende Bedingung für den Abschluss der Transaktion.

FINANZIERUNG

Zur Finanzierung der Closing Cash Consideration und der erwarteten Investitionsausgaben und des Betriebskapitalbedarfs bei Porcupine nach der Transaktion sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke hat Discovery Vereinbarungen für ein Finanzierungspaket in Höhe von insgesamt 555 Millionen $-Dollar abgeschlossen. Vom gesamten Finanzierungspaket werden 400 Mio. $ durch Lizenzgebühren- und Schuldenvereinbarungen mit Franco-Nevada (die “ Franco-Nevada-Finanzierung „) bereitgestellt, während der Rest durch ein öffentliches Angebot in Höhe von 225 Mio. C$ (etwa 155 Mio. $), wie unten beschrieben, bereitgestellt wird. Franco-Nevada wird sich als Cornerstone-Investor in Höhe von ca. $ 50 Millionen (ca. 70 Millionen C$) am öffentlichen Angebot beteiligen

Franco-Nevada-Finanzierung

Die 400 Millionen Dollar an Lizenzgebühren und Fremdfinanzierung von Franco-Nevada umfassen:

– 200 Millionen $ im Zusammenhang mit einer 2,25-prozentigen LOM-Lizenzgebühr (Net Smelter Return), die für alle im Porcupine-Komplex produzierten Mineralien gelten wird;

– 100 Mio. $ im Zusammenhang mit einer 2,00%igen Netto-Schmelzlizenzgebühr (die „rückzahlbare Lizenzgebühr“), die für alle aus dem Porcupine-Komplex produzierten Mineralien gilt und erlischt, sobald Franco-Nevada Zahlungen aus der Produktion, die der rückzahlbaren Lizenzgebühr zuzuordnen sind, in Höhe von 72.000 Unzen Gold erhält oder Franco-Nevada eine einmalige frühzeitige Barzahlung von Discovery erhält, die nach alleinigem Ermessen von Discovery einem jährlichen internen Zinsfuß von 12% vor Steuern entspricht; und

– 100 Millionen Dollar aus einer vorrangigen Kreditfazilität (die „Kreditfazilität“) zur Finanzierung von Investitionsausgaben und zur Unterstützung des Betriebskapitals, wobei die wichtigsten Bedingungen darin bestehen:

o Die Mittel stehen dem Unternehmen für zwei Jahre nach dem Abschlussdatum zur Verfügung, vorbehaltlich bestimmter üblicher Bedingungen

o Die Verzinsung erfolgt zu einem Zinssatz in Höhe des Drei-Monats-SOFR zuzüglich 450 Basispunkten pro Jahr

o In den ersten fünf Jahren nach dem Abschlussdatum sind keine Tilgungszahlungen erforderlich, danach folgen acht vierteljährliche Zahlungen in Höhe von 5,0 % des ausstehenden Saldos und eine endfällige Zahlung in Höhe von 60,0 % bei Fälligkeit.

o Das Fälligkeitsdatum beträgt sieben Jahre und einen Tag ab dem

o Discovery zahlt eine Upfront-Gebühr in Höhe von 2 % auf jeden in Anspruch genommenen Kapitalbetrag und eine Bereitschaftsgebühr von 100 Basispunkten pro Jahr auf nicht in Anspruch genommene Mittel

o Discovery wird an Franco-Nevada ungefähr 3,9 Millionen Warrants (die „Franco-Warrants“) mit einem Ausübungspreis von 0,95 C$ pro Franco-Warrant und einer Laufzeit von drei Jahren ausgeben

o Die Kreditfazilität wird unter anderem durch ein erstrangiges Sicherungsrecht am Porcupine-Komplex gesichert.

Öffentliches Angebot

Als Teil des Finanzierungspakets hat das Unternehmen auch eine Vereinbarung mit BMO Capital Markets als alleiniger Bookrunner und SCP Resource Finance LP („SCP“) als Co-Lead Underwriter im Namen eines Konsortiums von Underwritern (die „Underwriter“) in Verbindung mit einem öffentlichen Kaufangebot von 250.000.000 Zeichnungsscheinen (die „Zeichnungsscheine“) zu einem Ausgabepreis von C$0.90 (ca. 0,63 $) pro Zeichnungsschein (der „Ausgabepreis“) für einen Gesamtbruttoerlös von ca. 225 Millionen C$ (ca. 155 Millionen $). Jeder Zeichnungsschein berechtigt den Inhaber, ohne Zahlung eines zusätzlichen Entgelts und ohne weitere Maßnahmen eine Stammaktie von Discovery zu erhalten, wenn bestimmte Freigabebedingungen erfüllt sind oder auf diese verzichtet wird, einschließlich der Erfüllung oder des Verzichts auf alle wesentlichen aufschiebenden Bedingungen der Transaktion, mit Ausnahme der Zahlung des Kaufpreises (die „Freigabebedingungen“). Discovery hat den Konsortialbanken außerdem eine Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsoption“) eingeräumt, um bis zu 25.000.000 zusätzliche Bezugsscheine (die „Mehrzuteilungsbezugsscheine“), die bis zu 10 % des Basisangebotsvolumens ausmachen, zum Emissionspreis und zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot zu erwerben, die jederzeit und von Zeit zu Zeit innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 3. Februar 2025 abgeschlossen.

Franco-Nevada hat zugestimmt, sich bis zu einer Höhe von ca. 50 Mio. $ (ca. 70 Mio. C$) an dem Angebot zu beteiligen und eine zweijährige Sperrfrist für die im Rahmen des Angebots erhaltenen Stammaktien von Discovery zu akzeptieren.

Direktoren und leitende Angestellte von Discovery, einschließlich Tony Makuch, haben sich bereit erklärt, sich an dem öffentlichen Angebot zu beteiligen und Bezugsscheine im Wert von ca. C$ 9 Millionen (ca.$ 6 Millionen) zu erwerben.

Das Angebot wird in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Québec und Nunavut durchgeführt. Die Zeichnungsscheine wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act), es sei denn, es liegen Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und ähnliche Ausnahmen gemäß den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vor. Die Zeichnungsscheine werden über die Konsortialbanken oder ihre verbundenen Unternehmen angeboten, die in den betreffenden Rechtsordnungen zum Verkauf der Zeichnungsscheine registriert sind, sowie über andere von den Konsortialbanken benannte registrierte Händler. Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts können die Konsortialbanken die Zeichnungsscheine außerhalb von Kanada und den Vereinigten Staaten anbieten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hiermit angebotenen Wertpapiere innerhalb der Vereinigten Staaten oder an Personen in den Vereinigten Staaten dar.

Die Zeichnungsscheine werden im Wege des Prospektnachtrags zum Kurzprospekt vom 23. März 2023 (der „Basisprospekt“) angeboten, wobei der Prospektnachtrag die vollständigen Bedingungen für die Zeichnungsscheine enthält. Discovery geht davon aus, dass die Prospektergänzung am 29. Januar 2025 bei den Wertpapieraufsichtsbehörden oder anderen vergleichbaren Aufsichtsbehörden in jeder der Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Québec und Nunavut eingereicht wird. Die Ausgabe von Zeichnungsscheinen (und der den Zeichnungsscheinen zugrunde liegenden Discovery-Stammaktien) im Rahmen des Angebots unterliegt der Genehmigung durch die TSX. Das Unternehmen hat die Notierung der Zeichnungsscheine, der Mehrzuteilungs-Zeichnungsscheine und der Stammaktien, die an die Inhaber der Zeichnungsscheine ausgegeben werden, an der TSX beantragt. Die Notierung dieser Wertpapiere setzt voraus, dass Discovery alle Notierungsanforderungen der TSX erfüllt.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Zeichnungsscheine, abzüglich 50 % der Gebühr der Konsortialbanken, die bei Abschluss des Angebots zu zahlen ist, wird von der TSX Trust Company als Zeichnungsscheinstelle hinterlegt und verwahrt, bis die Freigabebedingungen erfüllt sind oder darauf verzichtet wird. Wenn der Abschluss des Angebots nicht bis zum 30. Juni 2025 um 17:00 Uhr (Ostküstenzeit) erfolgt, der Vertrag gekündigt wird oder Discovery der Öffentlichkeit bekannt gibt, dass es nicht beabsichtigt, die Transaktion durchzuführen, wird den Inhabern der Zeichnungsscheine ein Betrag pro Zeichnungsschein in Höhe des Ausgabepreises zuzüglich eines anteiligen Anteils an den erzielten Zinsen, berechnet ab dem Abschluss des Angebots bis zum Zeitpunkt der Kündigung, abzüglich etwaiger Einbehalte, zurückerstattet.

Discovery hat den Basisprospekt bei allen Wertpapieraufsichtsbehörden oder anderen vergleichbaren Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht. Vor einer Investition in das öffentliche Angebot wird Anlegern empfohlen, den Basisprospekt, die Prospektergänzung und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente sowie andere Dokumente, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, zu lesen, um sich umfassend über das Unternehmen und das Angebot zu informieren. Der Zugang zum Basisprospekt, dem Prospektnachtrag und allen Änderungen zu diesen Dokumenten wird in Übereinstimmung mit der Wertpapiergesetzgebung gewährt, die sich auf Verfahren für den Zugang zu einem Basisprospekt, einem Prospektnachtrag und allen Änderungen zu diesen Dokumenten bezieht. Der Basisregalprospekt und der Prospektnachtrag sind (innerhalb von zwei Werktagen nach dem Datum dieses Dokuments) auf dem Emittentenprofil von Discovery auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich. Ein elektronisches oder gedrucktes Exemplar des Basisprospekts, der Prospektergänzung und aller Änderungen der Dokumente kann kostenlos per Post bei BMO Nesbitt Burns Inc., Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, per Telefon unter 905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca angefordert werden, wobei ein Kontakt mit einer E-Mail-Adresse oder einer Adresse anzugeben ist.

Es wird erwartet, dass bestimmte Direktoren, leitende Angestellte und andere Insider des Unternehmens (zusammen die „teilnehmenden Insider“) an dem öffentlichen Angebot teilnehmen werden. Jede Ausgabe von Zeichnungsscheinen durch das Unternehmen an einen teilnehmenden Insider im Rahmen des öffentlichen Angebots gilt „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Das Unternehmen ist aufgrund der in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre befreit, da der Marktwert solcher Transaktionen, soweit sie verbundene Parteien betreffen, nicht mehr als 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Das Unternehmen war nicht in der Lage, 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des öffentlichen Angebots einen Bericht über wesentliche Änderungen einzureichen, da die Bedingungen des öffentlichen Angebots und die Beteiligung von Insidern zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststanden und Discovery sich aus vernünftigen geschäftlichen Gründen dafür entscheidet, den Abschluss des öffentlichen Angebots zu beschleunigen.

Entdeckung Kapitalstruktur

Nach Abschluss der Transaktion und nach Abschluss aller Finanzierungsvereinbarungen wird Discovery voraussichtlich ca. 771 Millionen Stammaktien im Umlauf haben, wobei die bestehenden Aktionäre vor der Transaktion ca. 51,9 % der ausstehenden Pro-forma-Aktien besitzen werden, wobei alle neuen Stammaktien, die von den bestehenden Aktionären über das Angebot erworben wurden, nicht berücksichtigt sind und davon ausgegangen wird, dass die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses und nach Erhalt aller Barmittel aus dem Finanzierungspaket erwartet Discovery, dass die Bilanz des Unternehmens um ca. C$ 220 Mio. ($ 150 Mio.) an Barmitteln aufgestockt wird, wobei die Kreditfazilität in Höhe von $ 100 Mio. nicht in Anspruch genommen wird und davon ausgegangen wird, dass die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird.

BERATER UND BEISTÄNDE

SCP und Fort Capital Partners fungieren als Finanzberater für Discovery, während Bennett Jones LLP als Rechtsberater für das Unternehmen in Bezug auf die Transaktion und das öffentliche Angebot fungiert. CIBC World Markets Inc. („CIBC“) fungiert als Finanzberater für den Sonderausschuss (wie unten definiert) von Discovery. Cassels Brock & Blackwell LLP fungiert als Rechtsberater des Unternehmens in Bezug auf die Franco-Nevada-Finanzierung

ZUSTIMMUNG DES VERWALTUNGSRATS

Die Transaktion wurde vom Board of Directors von Discovery (das „Board“) einstimmig genehmigt, nachdem ein Sonderausschuss unabhängiger Direktoren des Boards (der „Sonderausschuss“) am 26. Januar 2025 eine einstimmige Empfehlung ausgesprochen hatte

CIBC hat dem Sonderausschuss eine Fairness Opinion (die „Fairness Opinion“) vorgelegt, in der es heißt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme genannten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen die von Discovery gemäß der Vereinbarung zu zahlende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für das Unternehmen fair ist.

Nach Prüfung der Fairness Opinion, der Empfehlung des Sonderausschusses und der Beratung durch seine Finanz- und Rechtsberater hat der Vorstand einstimmig beschlossen, dass die Transaktion im besten Interesse von Discovery ist.

ÜBER DIE ENTDECKUNG

Discovery ist ein Edelmetallunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Erschließung und dem Betrieb von hochwertigen Vermögenswerten beschäftigt. Der erste Vermögenswert des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der größten unerschlossenen Silbervorkommen der Welt, das sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet. Die im Februar 2024 abgeschlossene Machbarkeitsstudie zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einem groß angelegten, langlebigen Projekt entwickelt zu werden, das attraktive wirtschaftliche Erträge erwirtschaftet und erhebliche sozioökonomische Vorteile für die lokalen Interessengruppen bietet. Bei der Erschließung und dem Betrieb des Projekts wird die Maximierung des Einsatzes umweltfreundlicher Energiequellen, wie z.B. Elektrofahrzeuge und Solarenergie, eine wichtige Priorität sein, wobei das Ziel des Unternehmens darin besteht, Cordero als einen der Tagebaue mit dem geringsten CO2-Fußabdruck weltweit zu etablieren.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Tony Makuch, P.Eng.

Präsident, CEO & Direktor

PORCUPINE-KOMPLEX – TECHNISCHER BERICHT MINERALRESSOURCEN

Die im technischen Bericht enthaltenen und in dieser Pressemitteilung dargestellten Mineralressourcenschätzungen haben ein Gültigkeitsdatum vom 13. Januar 2025. Die unten angeführten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben als solche keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Bodenschätze

Mineralische Ressourcen Anmerkung 1-8 Tonnen Goldgehalt Enthaltene Unzen

(Kt) (g/t Au) (Koz Au)

Hoyle-Teich – – –

Borden 1,471 6.17 292

Pamour – – –

Kuppel – – –

Gemessene Ressourcen insgesamt 1,471 6.17 292.0

Hoyle-Teich 1,167 12.90 484

Borden 2,274 6.15 449

Pamour 64,755 1.30 2,704

Kuppel – – –

Angezeigte Ressourcen insgesamt 68,196 1.66 3,640.0

Hoyle-Teich 1,167 12.90 484

Borden 3,745 6.16 741

Pamour 64,755 1.30 2,704

Kuppel – – –

Gemessene und angezeigte Ressourcen insgesamt 69,667 1.76 3,931.9

Hoyle-Teich 578 15.24 283

Borden 1,372 5.22 230

Pamour 23,264 1.34 1,002

Kuppel 229,284 1.49 10,978

Abgeleitete Ressourcen insgesamt 254,499 1.53 12,493.5

Anmerkungen:

1. Mineralressourcen werden vor Ort unter Anwendung der CIM-Definitionsstandards 2014 gemeldet. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

2. Die Mineralressourcen haben ein Gültigkeitsdatum vom 3. Dezember 2024. Die qualifizierte Person für die Schätzungen Borden, Hoyle Pond und Pamour ist Eric Kallio, P.Geo., eine unabhängige qualifizierte Person. Die qualifizierte Person für die Schätzung von Dome ist Dr. Ryan Barnett, P.Geo., ein Mitarbeiter von Resource Modelling Solutions.

3. Die Mineralressourcen, die für den Untertagebau bei Borden als geeignet angesehen werden, sind auf konzeptionelle abbaubare Formen beschränkt, die die folgenden Eingangsparameter verwenden: Goldpreis von US$ 2.000/oz Au, Abbaukosten von US$ 120,08/t abgebaut, Verarbeitungskosten von US$ 18.30/t verarbeitet, allgemeine und administrative Kosten von 31,58 US$/t verarbeitet, variable metallurgische Gewinnungsraten je Abbauzone von 81,08-93,64 %, Raffinierungskosten von 0,98 US$/oz Au, Verdünnungsprozentsätze, die je nach Abbauzone variieren und von 18-25 % reichen, und eine Lizenzgebühr von 4,6 %. Die gemeldeten Mineralressourcen weisen je nach Abbaugebiet unterschiedliche Cutoff-Gehalte auf, die von 3,3 bis 4,2 g/t Au reichen.

4. Die Mineralressourcen, die für einen Tagebau bei Dome in Frage kommen, werden innerhalb eines Grubenmantels eingegrenzt, der die folgenden Eingangsparameter verwendet: Goldpreis von 2.000 US$/Unze Au, Abbaukosten von 3,85 US$/t, Verarbeitungskosten von 18,75 US$/t, allgemeine und administrative Kosten von 3,86 US$/t, durchschnittliche metallurgische Gewinnung von 91 %, Raffinierungskosten von 0,94 US$/Unze Au und ein Neigungswinkel der Grube von 45º. Die Mineralressourcen werden oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,40 g/t Au gemeldet.

5. Die Mineralressourcen, die für den Untertagebau bei Hoyle Pond als geeignet erachtet werden, sind in konzeptionellen Strossenplänen enthalten, die die folgenden Eingangsparameter verwenden: Goldpreis von 2.000 US$/oz Au, Abbaukosten von 371,55 US$/t, die unter der Annahme von Langlochabbaumethoden in Längsrichtung abgebaut werden, und von 277.33/t unter der Annahme von Unterhandabbau- und Auffüllmethoden, Verarbeitungskosten von 45,01 US$/t, allgemeine und administrative Kosten von 47,05 US$/t, durchschnittliche metallurgische Gewinnung von 94,3 %, Raffinierungskosten von 0,98 US$/oz Au, Verdünnungsprozentsätze, die je nach Zone und Abbaumethode variieren und von 12 bis 194 % reichen, sowie eine Lizenzgebühr von 8,0 %. Die Mineralressourcenschätzung wird mit einem Cutoff-Gehalt von 12,3 g/t Au in den Abbaustellen, die mittels Long-Long-Hole-Retreat-Methoden abgebaut werden sollen, und von 6,05 g/t Au in den Abbaustellen, die mittels Underhand-Cut-and-Fill abgebaut werden sollen, gemeldet.

6. Die Mineralressourcen, die für den Tagebau bei Pamour als geeignet angesehen werden, werden innerhalb eines Grubenmantels eingegrenzt, der die folgenden Eingangsparameter verwendet: Goldpreis von 2.000 US$/oz Au, Abbaukosten von 5,50 US$/t, Verarbeitungskosten von 23,70 US$/t, allgemeine und administrative Kosten von 10,47 US$/t, durchschnittliche metallurgische Gewinnung von 91 %, Raffinierungskosten von 0,94 US$/oz Au und Neigungswinkel der Grube von 25º im Deckgebirge und 45º im Fels. Die Mineralressourcen werden oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,53 g/t Au gemeldet.

7. Die Schätzungen wurden gerundet. Die Gehalte und der Gehalt an enthaltenen Metallen werden als gewichtete Durchschnittswerte angegeben.

8. Die vorläufige Bewertung ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anstellen zu können, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren, und es gibt keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert werden wird.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen stammen aus dem technischen Bericht Porcupine, der von Eric Kallio, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens, Pierre Rocque, P.Eng. von Rocque Engineering Inc. und Dr. Ryan Barnett, P.Geo. von Resource Modelling Solutions Inc. erstellt wurde. Die Herren Kallio, Rocque und Barnett sind unabhängige qualifizierte Personen“, wie dieser Begriff in NI 43-101 definiert ist (QPs“). Die QP, die für die Mineralressourcenschätzungen für Hoyle Pond, Borden und Pamour verantwortlich ist, wie im technischen Bericht von Porcupine angegeben, ist Herr Kallio. Die QP, die für die Mineralressourcenschätzungen für Dome verantwortlich ist, wie im technischen Bericht von Porcupine angegeben, ist Herr Barnett. Herr Rocque fungierte als QP für die Untergruppe der Mineralressourcenschätzungen, die im LOM-Plan 2024 verwendet wurden, der vom technischen Service-Team von Newmont im technischen Bericht von Porcupine bereitgestellt wurde. Die Herren Kallio, Rocque und Barnett haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Projekt Cordero beziehen, wurden von Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. und Herrn Rocque, die beide QP , geprüft und bestätigt.

NICHT-GAAP-KENNZAHLEN

Das Unternehmen hat bestimmte nicht GAAP-konforme Leistungskennzahlen aufgenommen, die im Folgenden näher erläutert werden. In der Bergbaubranche sind dies übliche Leistungskennzahlen, die jedoch möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind, und die Non-GAAP-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards erstellt wurden. Siehe den Abschnitt „Finanzinformationen und Non-GAAP-Kennzahlen“ im Lagebericht des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und im Lagebericht des Unternehmens für die Jahre bis zum 31. Dezember 2023 und 2022, in denen diese Non-GAAP-Kennzahlen näher beschrieben werden.

BARGELDKOSTEN PRO UNZE

Das Unternehmen berechnete die gesamten Cash-Kosten pro Unze, indem es die Summe der Betriebskosten, Lizenzgebühren, Produktionssteuern, Raffinations- und Transportkosten durch die zahlbaren Unzen Silberäquivalent teilte. Obwohl es in der Branche keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl gibt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer bei der Bewertung der Betriebsleistung nützlich ist.

GESAMTUNTERHALTSKOSTEN („AISC“)

Das Unternehmen hat eine AISC-Leistungskennzahl bereitgestellt, die alle Ausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze zahlbaren Metalls erforderlich sind. Obwohl es in der Branche keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl gibt, entspricht die Definition des Unternehmens der Definition der nachhaltigen Gesamtkosten, wie sie vom World Gold Council in seiner Richtlinie vom 27. Juni 2013 festgelegt wurde. Spätere Änderungen der Leitlinien haben die vorgelegten Zahlen nicht wesentlich beeinflusst.

KOSTENLOSER CASHFLOW

Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Leistungskennzahl, die als Cashflow aus dem Betrieb abzüglich des in Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstung sowie Explorations- und Evaluierungsanlagen investierten Cashflows berechnet wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer nützlich ist, um die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen, Cashflows aus seinen Mineralprojekten zu generieren.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, beziehen sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategien, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Operationen, Pläne und andere derartige Angelegenheiten sind zukunftsgerichtete Informationen.

Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte „schätzen“, „planen“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „könnten“, „erwarten“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „können“, „werden“, „sollen“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „verfolgen“, „potenziell“, „glauben“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Informationen identifizieren. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Beispiele für solche zukunftsgerichteten Informationen sind u.a. Informationen, die sich ohne Einschränkung auf folgende Punkte beziehen den voraussichtlichen Zeitpunkt und Abschluss der Transaktion (wie hierin definiert); die voraussichtlichen Vorteile der Transaktion, einschließlich der Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, den Cashflow und die Gesamtstrategie des Unternehmens; den Porcupine-Komplex, einschließlich der Annahmen und Qualifikationen im technischen Bericht über Porcupine (wie hierin definiert); den Abschluss des öffentlichen Angebots (wie hierin definiert); die voraussichtlichen Abschlusstermine der hierin beschriebenen Transaktionen; die Ausübung der Mehrzuteilungsoption für das öffentliche Angebot; den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen zur Durchführung des öffentlichen Angebots; die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem öffentlichen Angebot, die letztendlich im Ermessen des Unternehmens liegt, sowie die Auswirkungen der allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; der voraussichtliche Zeitpunkt und Abschluss der Franco-Nevada-Finanzierung sowie die voraussichtliche Verwendung des Erlöses daraus und die Auswirkungen auf die Finanzlage des Unternehmens; Erhalt der Genehmigung der Aktionäre für die Ausgabe der zusätzlichen Aktien; der zukünftige Preis von Gold und anderen Metallen; Wechselkurse und Zinssätze; günstige Betriebsbedingungen; politische Stabilität; rechtzeitiger Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Lizenzen und Erlaubnissen (und deren Erneuerung); Zugang zu den erforderlichen Finanzierungen; Stabilität der Arbeitsmärkte und der Marktbedingungen im Allgemeinen; Verfügbarkeit von Ausrüstung; Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen und der bisher durchgeführten metallurgischen Tests; Schätzungen der Kosten und Ausgaben zur Umsetzung unserer Programme und Ziele; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung sowie des Bergbaubetriebs im Allgemeinen; keine wesentlichen Unterbrechungen, die die Erschließung und den Betrieb der Grundstücke des Unternehmens beeinträchtigen; Wechselkursannahmen, die in etwa mit den Annahmen übereinstimmen; die Verfügbarkeit bestimmter Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen sowie die Preise für Strom und andere wichtige Versorgungsgüter, die in etwa mit den Annahmen übereinstimmen; Arbeits- und Materialkosten, die in etwa mit den Annahmen übereinstimmen; Annahmen, die bei der Schätzung von Mineralressourcen gemacht werden, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, geologische Interpretationen, Gehalte, Metallpreisannahmen, metallurgische und bergbauliche Gewinnungsraten, geotechnische und hydrogeologische Annahmen, Kapital- und Betriebskostenschätzungen und allgemeine Marketingfaktoren; andere Aussagen in Bezug auf die finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens; Informationen über die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens; und andere Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten könnten.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, des öffentlichen Angebots und der Franco-Nevada-Finanzierung und in jedem Fall innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens; der Kaufpreis der Transaktion, vorbehaltlich Anpassungen nach dem Abschluss und der Zahlung der aufgeschobenen Barzahlung; der erfolgreiche Abschluss der Transaktion und die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile daraus zu erzielen; die Genauigkeit der von Newmont (wie hierin definiert) bereitgestellten historischen und zukunftsgerichteten betrieblichen und finanziellen Informationen und Schätzungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Porcupine in den Betrieb des Unternehmens zu integrieren; die Genauigkeit der finanziellen und betrieblichen Prognosen des Unternehmens nach Abschluss der Transaktion; Aussagen bezüglich des Porcupine-Komplexes, einschließlich der Ergebnisse technischer Studien und der voraussichtlichen Kapital- und Betriebskosten, der laufenden Kosten, des internen Zinsfußes, der Konzessions- oder Claim-Erneuerung, der Genehmigungen, der wirtschaftlichen und Scoping-Parameter, der Mineralressourcen- und/oder Reservenschätzungen, der Erschließungskosten, der Minenpläne und -methoden, der Verwässerungs- und Abbaugewinne, der Verarbeitungsmethoden und -raten sowie der Produktionsraten, der voraussichtlichen metallurgischen Gewinnungsraten, Infrastrukturanforderungen, Schätzungen der Kapital-, Betriebs- und Unterhaltskosten, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine und andere erwartete Eigenschaften der Grundstücke, der Nettogegenwartswert, der zeitliche Ablauf von Umweltbewertungsprozessen, Änderungen der Konfiguration, die infolge von Eingaben von Interessenvertretern oder der Regierung zu den Umweltbewertungsprozessen verlangt werden könnten, staatliche Vorschriften und Genehmigungsfristen sowie Rekultivierungsverpflichtungen; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem öffentlichen Angebot; der Zeitplan für den Abschluss, die Abwicklung und den Abschluss des öffentlichen Angebots; die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss des öffentlichen Angebots, einschließlich des rechtzeitigen Erhalts behördlicher und anderer erforderlicher Genehmigungen und Freigaben, einschließlich der Genehmigung durch die TSX; der Verteilungsplan für das öffentliche Angebot; die Fähigkeit zur Rückzahlung der Fremdfinanzierungskomponenten des Franco-Nevada-Finanzierungspakets; die voraussichtliche Auswirkung der Transaktion auf die konsolidierte Kapitalisierung des Unternehmens nach Abschluss des öffentlichen Angebots; der Erhalt der Zustimmung der Aktionäre zur Emission der zusätzlichen Aktien; Aussagen oder Informationen bezüglich der zukünftigen finanziellen oder betrieblichen Leistung des Unternehmens und seiner Geschäfte, Betriebe, Liegenschaften und seines Zustands, des Ressourcenpotenzials, einschließlich der potenziellen Menge und/oder des Gehalts an Mineralien, oder der potenziellen Größe einer mineralisierten Zone; der potenziellen Erweiterung der Mineralisierung; des Zeitplans und der Ergebnisse zukünftiger Ressourcen- und/oder Reservenschätzungen; der Zeitplan anderer Explorations- und Erschließungspläne bei den Mineralprojektbeteiligungen des Unternehmens und bei Porcupine; der vorgeschlagene Zeitplan und der Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion und die veranschaulichten Kosten dafür; der Bedarf an zusätzlichem Kapital; Umweltrisiken; allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen; Verzögerungen bei der Erlangung von Verträgen mit Dritten, Ausrüstung, Lieferungen und staatlichen oder anderen Genehmigungen oder die Unfähigkeit, diese zu erhalten; Gesetzesänderungen, einschließlich der Verabschiedung von Bergbaurechtsreformen in Mexiko; Unfälle; Arbeitskonflikte; fehlende Landnutzungsgenehmigungen; Änderungen von Landnutzungsvereinbarungen und andere Risiken der Bergbauindustrie im Allgemeinen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss von Explorations- und Erschließungsaktivitäten erforderlichen Finanzmittel zu erhalten; Änderungen der Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen; internationale Konflikte; andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen; und jene Faktoren, die hierin und an anderer Stelle in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens enthalten sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Weitere Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospektnachtrag und im begleitenden Basisprospekt sowie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 28. März 2024 für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr enthalten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Entwicklungen oder Ereignisse dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Dazu gehören unter anderem die hier beschriebenen oder an anderer Stelle erwähnten Faktoren sowie unvorhergesehene und/oder ungewöhnliche Ereignisse. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie vorherzusagen oder zu kontrollieren.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschränkt. Die Leser dieser Pressemitteilung werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen ( ), es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Diese zukunftsgerichteten Informationen sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Managements zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Aussagen über Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Grundstücks angetroffen wird, und auf den Ergebnissen einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung beruhen, die vorläufiger Natur ist. Bitte beachten Sie den unten stehenden Vorsichtshinweis.

