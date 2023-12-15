Discovery sichert sich revolvierende Kreditlinie über 250 Millionen US-Dollar

15. September 2025, Toronto, Ontario – Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (- www.commodity-tv.com/play/discovery-silver-insight-into-the-porcupine-acquisition-and-ongoing-work-at-cordero/ -) (Discovery oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung (die Vereinbarung) mit einem Konsortium von Finanzinstituten (das Konsortium) über eine revolvierende Kreditfazilität (die revolvierende Kreditfazilität oder Fazilität) abgeschlossen hat, die es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 250 Millionen US-Dollar aufzunehmen, mit einer Option für weitere 100 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich des Erhalts zusätzlicher Kreditverpflichtungen und der Erfüllung bestimmter anderer Bedingungen. Zum Konsortium gehören die Bank of Montreal (BMO) als Verwaltungsstelle und Kreditgeber, BMO Capital Markets als alleiniger Bookrunner und Co-Lead Arranger sowie die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) und die National Bank of Canada (NBC) als Co-Lead Arranger, Co-Syndikatsagenten und Kreditgeber.

Tony Makuch, CEO von Discovery, kommentierte: Die revolvierende Kreditfazilität, die wir mit dem Konsortium vereinbart haben, wird uns sowohl eine erhöhte Finanzkraft als auch größere Flexibilität verschaffen, während wir unser attraktives Wachstumsprofil in Kanada und Mexiko weiter ausbauen. Wir schätzen die Unterstützung, die BMO, CIBC und NBC durch den Abschluss der Vereinbarung mit Discovery gezeigt haben, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, während wir den Wert unseres Unternehmens weiter steigern.

Die Fazilität läuft am 15. September 2028 aus und steht für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zur Verfügung, einschließlich der Finanzierung zukünftiger Investitionen im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Fazilität enthält die für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen und ist durch alle Vermögenswerte des Unternehmens und seiner wesentlichen Tochtergesellschaften besichert. Die Auszahlung der Fazilität unterliegt der Erfüllung bestimmter üblicher aufschiebender Bedingungen.

Die Fazilität steht zur Verfügung in Form von (i) befristeten Darlehen zum Secured Overnight Financing Rate (Term SOFR) mit einer Verzinsung zum Term SOFR zuzüglich einer Kredit-Spread-Anpassung von 0,10 % p. a. zuzüglich einer anwendbaren Marge zwischen 2,50 % und 3,50 % p. a., basierend auf der konsolidierten Nettoverschuldungsquote des Unternehmens am Ende jedes Geschäftsquartals, (ii) Kredite zum US-Dollar-Basiszinssatz, deren Zinsen sich aus dem US-Dollar-Basiszinssatz der BMO zuzüglich einer anwendbaren Marge zwischen 1,50 % und 2,50 % p. a. ergeben, basierend auf der konsolidierten Nettoverschuldungsquote des Unternehmens am Ende jedes Geschäftsquartals, und (iii) Akkreditive. Für den nicht in Anspruch genommenen Teil der Fazilität wird eine Standby-Gebühr in Höhe von 0,563 % bis 0,788 % p.a. erhoben, basierend auf der konsolidierten Nettoverschuldungsquote des Unternehmens am Ende jedes Geschäftsquartals.

Nach Abschluss der Vereinbarung wird Discovery die bestehende Darlehensvereinbarung mit Franco-Nevada GLW Holdings Corp. über eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die am 15. April 2025 abgeschlossen wurde und zum Zeitpunkt der Kündigung noch nicht in Anspruch genommen war, kündigen.

ÜBER DISCOVERY

Discovery ist ein wachsendes, auf Nordamerika fokussiertes Edelmetallunternehmen. Das Unternehmen ist über sein erstes Asset, das zu 100 % unternehmenseigene Cordero-Projekt, eines der weltweit größten unerschlossenen Silbervorkommen, das sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet, im Silberbereich engagiert. Am 15. April 2025 schloss Discovery die Übernahme des Porcupine Complex ab und verwandelte das Unternehmen in einen neuen kanadischen Goldproduzenten mit mehreren Betrieben in einem der weltweit renommiertesten Goldlager in und um Timmins, Ontario. Discovery besitzt eine dominante Landposition innerhalb des Lagers mit einer großen Restmenge an Mineralressourcen und erheblichem Wachstumspotenzial und Explorationsvorteilen.

