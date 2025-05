DITHO mit neuer Webseite

Neue Webseite im Hochglanz

Künstler DITHO hat eine neue sehr moderne Webseite.

Die Webseite ist sehr übersichtlich und freundlich gestaltet. Auf der Webseite erfährt man u.a. was über den Künstler DITHO. Seine Presseberichte sind dort veröffentlicht, dort gibt es ein Anfrageformular, worüber man DITHO für seine Veranstaltung buchen kann. Seine bisher veröffentlichten Songs können dort angehört werden und ein Fanartikel Shop ist auch vorhanden, wo sich die Fans u.a. T-Shirts, Polo-Shirts, Pullover, Hoodies, Caps, Tassen usw. kaufen können. Ein Geschenk nicht nur für Fans von DITHO.

Die neue Webseite lautet: www.ditho-music.de

Am kommenden Freitag erscheint das neue Album “ Neue Runde “ von DITHO.

Zusätzlich erscheinen noch 5 neue Songs.

DITHO ist weiterhin mit seinem Song “ Sag Vater wie hält man die Welt an “ auf Platz 5 der Mai Dance-Charts Hitparade. Ein sehr großer Erfolg für mich und es macht mich sehr Stolz, dass mich meine Fans da so super unterstützt haben., sagte DITHO. Bis zum 31.Mai 2025 läuft noch die Abstimmung.

Am Vatertag tritt DITHO auf einer privaten Party eines sehr bekannten deutschen Künstler auf. Noch im Juni 2025 wird es eine gemeinsame Single mit dem Künstler erscheinen. Noch ist es geheim, wer dieser Künstler ist, sagte DITHO zu Redaktion. Aber die Fans können gespannt sein.

Im August 25 wird das dritte Album von DITHO erscheinen, aber diesmal komplett in Englischer Sprache.

Es werden 14 Songs sein und für jeden Geschmack was dabei sein. Wir als Redaktion konnten schon in die Songs reinhören. Da kommt was ganz großes auf uns zu. Freut euch liebe Fans.

DITHO lässt gerade seinen Künstlernamen in Wortmarke schützend eintragen.

Presseanfragen an das Management per Mail: management@ditho-music.de

Webseite: www.ditho-music.de

