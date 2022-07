Diversifikation immer auch mit Goldwerten

Anleger werden wohl den Preisrückgang beim Gold nutzen.

Schlaue Anleger werden versuchen Werte dann zu kaufen, wenn sie günstig sind. Denn nur so lassen sich dann ordentliche Renditen einfahren. Damit könnte sich der Goldpreis mit dem Aufbau von Safe-Haven-Positionen schneller erholen als andere Vermögenswerte. Zielen die Zentralbanken erst auf eine geldpolitische Lockerung ab, um dann das Wachstum zu stützen, dann sollte dies eine gute Basis für eine anhaltende Rally des Goldpreises sein. Sollte es zu einem umfassenden Risikoausverkauf kommen, so müssten auch Goldpositionen dran glauben. Allerdings geht beispielsweise auch die UBS in ihrem neuesten Bericht davon aus, dass Gold einfach besser abschneiden wird als die übrigen Vermögenspositionen. Auf längere Sicht sei ein Aufwärtspotenzial zu verzeichnen, auch wenn es kurzfristig anders aussieht.

Auch könnten saisonale Gegebenheiten dem Goldpreis nach oben verhelfen, wenn es Richtung Jahresende geht. Von Juli bis Anfang Oktober und dann nochmal ab Dezember steigt in der Regel der Preis des Edelmetalls. Grund sind anstehende Feste, sowohl hierzulande als auch in Asien und die Hochzeitssaison in Indien. Dafür deckt sich die Schmuckbranche ein.

Auch sollten viele Investoren immer auch auf Goldwerte in ihren Depots achten, um eine Diversifizierung und Absicherung zu haben. Rezessionsängste und Stagflation sollten Investoren in den sicheren Hafen Gold ziehen. Wer dabei auch beim Goldunternehmen auf Diversifikation setzen möchte, kann sich Royalty-Gesellschaften wie Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=ub25UbOOeyM – anschauen. Dieses Unternehmen ist auf Nordamerika fokussiert und besitzt mehr als 165 Streams und Lizenzgebühren. Das zweite Quartal 2022 brachte Rekordeinnahmen für die Gesellschaft.

Der führende Goldproduzent im Yukon ist Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=cuR6tQQUHWU-. Die zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche Dublin Gulch-Liegenschaft umfasst die Goldminen Eagle und Olive. Seit 2019 produziert die Eagle-Goldmine.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

