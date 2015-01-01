Diversity Management in Unternehmen: Vielfalt strategisch gestalten und Potenziale systematisch nutzen

Wer Vielfalt bewusst gestaltet, stärkt Zusammenarbeit, Führung, Arbeitgeberattraktivität und Innovationsfähigkeit. Diversity Management ist daher strategisches Handlungsfeld in jeder Organisation!

Vielfalt ist in Unternehmen längst gelebte Realität. Unterschiedliche Perspektiven, berufliche Erfahrungen, Werte, Kommunikationsstile und Erwartungen prägen Teams, Führungssituationen und Entscheidungsprozesse. Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch nicht darin, diese Vielfalt nur festzustellen. Es geht vielmehr darum, sie strukturiert zu gestalten und produktiv in die Organisation einzubinden. Diversity Management in Unternehmen entwickelt sich deshalb zunehmend zu einer strategischen Aufgabe mit unmittelbarer Relevanz für Kultur, Zusammenarbeit und Zukunftsfähigkeit.

„Diversity ist kein Randthema und auch keine symbolische Ergänzung moderner Unternehmenskommunikation“, sagt Prof. Dr. Patrick Peters, Berater für Strategie, Kommunikation und Organisationsfragen mit seiner Beratung Klare Botschaften aus Mönchengladbach. „Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Unterschiedlichkeit in Teams und Strukturen so zu gestalten, dass daraus faire Bedingungen, tragfähige Zusammenarbeit und bessere Entscheidungen entstehen.“ Diversity Management umfasst dabei deutlich mehr als einzelne Maßnahmen oder öffentlich sichtbare Positionierungen. Es betrifft die Frage, wie Organisationen mit Verschiedenheit in Führungsprozessen, Personalarbeit, Teamkultur und Kommunikation umgehen. Wer Vielfalt lediglich benennt, ohne Strukturen zu reflektieren, bleibt an der Oberfläche. Wirksam wird Diversity Management erst dort, wo Unternehmen ihre Prozesse, ihre Führungslogiken und ihre Kommunikationsmuster in den Blick nehmen.

Das betrifft beispielsweise den Umgang mit unbewussten Wahrnehmungs- und Bewertungsmustern, mit unterschiedlichen Erwartungen an Zusammenarbeit oder mit Fragen der Beteiligung und Chancengerechtigkeit. Auch Personalgewinnung, Mitarbeiterbindung und Führungskräfteentwicklung werden zunehmend davon geprägt, ob ein Unternehmen Unterschiedlichkeit konstruktiv integrieren kann. Diversity Management ist deshalb eng mit Themen wie inklusiver Führung, interner Kommunikation und Unternehmenskultur verbunden. „Organisationen profitieren nicht automatisch von Vielfalt“, erläutert Prof. Dr. Patrick Peters. „Vielfalt kann Potenziale freisetzen, sie kann aber auch zu Reibung, Unsicherheit oder Missverständnissen führen, wenn sie nicht professionell begleitet wird. Gerade deshalb braucht Diversity Management eine strategische Perspektive und eine klare Verbindung zum organisatorischen Alltag.“

Für Unternehmen bedeutet das, Diversity nicht isoliert zu behandeln, sondern in bestehende Entwicklungsprozesse einzubinden. Dazu gehören Sensibilisierung und Qualifizierung von Führungskräften, die Überprüfung von Kommunikations- und Entscheidungswegen, die Reflexion organisationaler Routinen sowie die Frage, wie eine inklusive und respektvolle Zusammenarbeit konkret gestaltet werden kann. Praxisnahes Diversity Management zielt nicht auf symbolische Vollständigkeit, sondern auf organisatorische Wirksamkeit. Auch aus Sicht der Positionierung als Arbeitgeber gewinnt das Thema an Bedeutung. Fachkräfte achten zunehmend darauf, wie Unternehmen mit Vielfalt, Respekt und Teilhabe umgehen. Gleichzeitig reicht es nicht aus, Diversity lediglich in Leitbildern oder Imagebotschaften zu verankern. Glaubwürdig wird eine Organisation nur dann, wenn sich der Anspruch in Strukturen, Führung und täglicher Zusammenarbeit wiederfindet.

Prof. Dr. Patrick Peters begleitet Unternehmen dabei, Diversity Management als strategische Aufgabe zu entwickeln. Der Fokus liegt auf einer Verbindung von Analyse, Beratung, Kommunikation und Qualifizierung. Ziel ist es, Vielfalt nicht nur sichtbar zu machen, sondern in einer Weise zu gestalten, die organisational anschlussfähig ist und den konkreten Anforderungen von Unternehmen gerecht wird. Der Berater betreut Unternehmen im Raum Niederrhein und West-NRW, darunter Mandate in Mönchengladbach, Krefeld, Viersen, Neuss, Heinsberg sowie in Richtung Aachen und Eifel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 0170 5200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Prof. Dr. Patrick Peters ist Berater und Trainer für PR und Kommunikation in Mönchengladbach. Der ausgebildete Finanz- und Wirtschaftsjournalist begleitet seit vielen Jahren Unternehmen und Berufsverbände in Kommunikationsberatung, Medienarbeit, Expertenpositionierung, Kundenkommunikation und internen Kommunikation über alle Kanäle hinweg. Dabei übernimmt er als redaktioneller Dienstleister auch die Erstellung aller Texte und Formate und wird als Ghostwriter für Aufsätze und Bücher tätig. Er ist besonders auf Unternehmen aus der Finanz- und Beratungsindustrie, der Bau- und Immobilienwirtschaft und dem Handwerk spezialisiert. Im Mittelpunkt stehen die langfristige, vertrauensvolle Beziehung und der kontinuierliche Austausch mit den Mandant:innen auf einer dezidiert werteorientierten Basis, um gemeinsam die Zukunft einer Organisation positiv und wertvoll zu gestalten. Prof. Dr. Patrick Peters versteht sich als Trusted Advisor seiner Mandant:innen in allen Fragen rund um PR und Kommunikation und den angrenzenden Themenbereichen. Neben seiner Rolle als Berater für Kommunikation und Redaktion ist Patrick Peters als freier Wissenschaftler, Publizist und Vortragsredner tätig: Er ist Professor für PR, Kommunikation und digitale Medien sowie Prorektor für Forschung und Lehrmittelentwicklung an der Allensbach Hochschule, an der er auch Wirtschaftsethik und Diversity Management lehrt, und unterrichtet Wirtschaftsethik an der Hochschule Niederrhein. Darüber hinaus ist er Herausgeber der Reihe „Wirtschaft kontrovers“ im Kohlhammer Verlag. Mit seinem Seminarangebot im Bereich Kommunikation bietet Prof. Dr. Patrick Peters auf Basis seiner umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen in Kommunikation, Bildung und Lehre als professioneller Trainer die Möglichkeit, kommunikative Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben. Die Seminare richten sich an Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die effektiver kommunizieren möchten. Mehr Informationen unter www.pp-text.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 0170 5200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie Handwerksbetriebe mit klarer Kundenkommunikation Vertrauen, Aufträge und Empfehlungen gewinnen Kommunikationstraining im Unternehmen: Zusammenarbeit verbessern, Konflikte reduzieren, Führung stärken