TikTok wird Wirtschaftsfaktor: Neues Fachbuch zeigt, wie Unternehmen die Plattform strategisch nutzen

TikTok ist längst Wirtschaftsfaktor: 25 Mio. deutsche User machen die Plattform zum relevanten Marketing- & Handelskanal. Ein neues Fachbuch zeigt, wie Unternehmen das Potenzial strategisch nutzen.

26. Februar 2026 – TikTok hat sich vom Jugendtrend zur relevanten Marketing- und Handelsplattform entwickelt. In Deutschland nutzen inzwischen rund 25 Millionen Menschen die App regelmäßig und Unternehmen beginnen, das Potenzial für Recruiting, Markenaufbau und E-Commerce systematisch zu erschließen.

Mit dem Fachbuch „TikTok-Marketing – Auf den Punkt“ erscheint nun ein umfassender deutschsprachiger Leitfaden, der die Plattform erstmals in ihrer gesamten wirtschaftlichen Bandbreite strukturiert aufbereitet – von organischem Content über Werbeanzeigen bis hin zu TikTok Shop und dem Einsatz von KI-Tools.

Vom Reichweitenkanal zur Business-Plattform

Während viele Social-Media-Strategien noch auf Instagram oder LinkedIn fokussiert sind, entwickelt sich TikTok zunehmend zu einem eigenständigen Performance-Kanal. Neben Markenkommunikation spielen insbesondere folgende Themen eine Rolle:

* Recruiting und Employer Branding

* Aufbau direkter Kundenbeziehungen

* Performance-Marketing über TikTok Ads

* Social Commerce über TikTok Shop

* Effizienzsteigerung durch KI-gestützte Content-Produktion

„Wir sehen in der Praxis, dass viele Unternehmen TikTok noch immer als reinen Unterhaltungskanal betrachten“, sagt Katja Ahrens, Co-Autorin und Social-Media-Strategin. „Dabei ist die Plattform längst ein relevanter Bestandteil moderner Marketing- und Vertriebsstrategien.“

Strategischer Leitfaden statt Trendbuch

Das Buch richtet sich an Marketingverantwortliche, Selbstständige, Agenturen und mittelständische Unternehmen, die TikTok nicht nur testen, sondern strategisch einsetzen wollen.

Auf rund 256 Seiten werden unter anderem behandelt:

* Aufbau einer nachhaltigen TikTok-Strategie

* Entwicklung skalierbarer Content-Formate

* Strukturierter Einsatz von TikTok Ads

* Implementierung eines TikTok Shops

* Nutzung von KI-Tools für Planung, Produktion und Analyse

Besonderer Fokus liegt auf der Verbindung von organischem Wachstum und bezahlter Reichweite, ein Aspekt, der in der bisherigen deutschsprachigen Literatur häufig getrennt behandelt wurde.

KI verändert Content-Produktion grundlegend

Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Content-Marketing. Von Skriptentwicklung über Trendanalyse bis zur Performanceauswertung zeigt das Buch, wie KI-Tools Prozesse beschleunigen und Ressourcen schonen können.

„Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, schnell und konsistent Inhalte zu produzieren. KI wird dabei zum strategischen Werkzeug – nicht als Ersatz für Kreativität, sondern als Effizienztreiber“, so Ahrens.

Positionierung im digitalen Wettbewerb

Mit „TikTok-Marketing – Auf den Punkt“ erscheint ein Werk, das die Plattform nicht als Trendphänomen, sondern als wirtschaftlich relevantes Instrument einordnet. Ziel ist es, Unternehmen Orientierung in einem dynamischen Marktumfeld zu geben und strategische Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Buchtitel: TikTok-Marketing – Auf den Punkt

Erscheinungsdatum: 26. Februar 2026

Umfang: ca. 256 Seiten

Verlag: dpunkt.verlag

Rezensionsexemplare sowie Interviewanfragen sind auf Anfrage erhältlich.

Pressekontakt:

Katja Ahrens

Agentur havendo

www.havendo.de

E-Mail: info@havendo.de

Telefon: 0431 22139491

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

havendo GmbH

Frau Katja Ahrens

Schrevenborner Weg 21

24226 Heikendorf

Deutschland

fon ..: 0431-22139491

web ..: https://www.havendo.de/

email : info@havendo.de

Über die Autorin Katja Ahrens

Ich bin Katja Ahrens, Gründerin der Marketingagentur havendo – und gelernte Fleischerin. Ja, richtig gelesen. Mein Berufsleben begann im Handwerk, mit echtem Anpacken und direktem Kundenkontakt. Später habe ich BWL studiert, weil ich verstehen wollte, warum manche Unternehmen sichtbar und erfolgreich werden – und andere eben nicht. Heute weiß ich: Ein großer Teil dieser Antwort liegt in der Kommunikation. Und in der Fähigkeit, sich im digitalen Raum klug zu positionieren.

Diese Erfahrung hat mich zur Gründung meiner Agentur geführt – und letztlich auch zu diesem Buch.

Denn egal ob Handwerksbetrieb, Start-up oder Konzern: Sichtbarkeit ist der Schlüssel. Und TikTok ist eine Plattform, die genau das in besonderer Weise möglich macht – wenn man sie versteht. Mein Ansatz ist dabei immer praxisorientiert. Ich komme aus der Praxis, ich arbeite mit der Praxis, und ich schreibe für die Praxis. Genau das gebe ich auch in meinen Schulungen weiter – und jetzt eben auch in diesem Buch.

Warum ich dieses Buch geschrieben habe

Weil ich etwas zurückgeben will. Weil ich zeigen möchte, wie Unternehmen TikTok nicht nur als Spielerei, sondern als echten Kommunikationskanal nutzen können – strategisch, effizient und mit Freude. Und weil ich überzeugt bin: Wenn wir als Agentur all das, was wir sonst in Beratung und Umsetzung anbieten, mal offenlegen, entsteht echter Mehrwert. Für alle, die loslegen wollen.

Ich lebe mit meiner Familie in einem Vorort von Kiel. Wenn ich nicht gerade über TikTok spreche, spreche ich über LinkedIn – meine zweite große Plattformliebe. Und ich freue mich jedes Mal, wenn Menschen nach einer Schulung mit leuchtenden Augen rausgehen, weil sie plötzlich wissen: „So geht’s. Ich kann das auch.“

