Neueste Entwicklungen

Das britische Unternehmen Dombey Electrics Co ( https://www.dombbit.com ) hat das erste Dual-Mining-System auf den Markt gebracht. Dombey Electrics hat seinen Produktionsstandort in Hongkong und verfügt über Niederlassungen auf drei Kontinenten.

Im Jahr 2019 hat das Unternehmen Krypto-Miner mit geringem Stromverbrauch auf den Markt gebracht, aber nicht nur das, sondern auch Krypto-Miner, die duale Mining-Funktionen ausführen. Das bedeutet, dass sie mehr als eine Kryptowährung gleichzeitig schürfen können. Im Anschluss an die oben genannten Produkte hat Dombey Electric Inc. die erste Serie von Minern mit extrem niedrigem Stromverbrauch auf dem Hongkonger Markt eingeführt und mehr als 2.000 Stück an Miner weltweit verkauft.

Über Dombey Electric Incorporated: Dombey Electrics Co. wurde 2010 von einer Gruppe von Elektrikern und Experten gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter von elektrischen Lösungen. Das Unternehmen ist stolz auf seine Fähigkeit, ungewöhnliche elektrische Produkte für den Innen- und Außenbereich zu entwickeln. Darüber hinaus haben verschiedene technologische Fortschritte dazu geführt, dass elektrische Geräte auch für weniger gefährliche Tätigkeiten eingesetzt werden können.

Im September 2022 wurde der Dompre (Dombey Previa) vorgestellt, eine Maschine, die gleichzeitig Ethereum und BTC schürfen und dabei Energie sparen kann. Sie verfügt über zwei Energiequellen, d.h. sie kann sowohl mit Solarenergie als auch mit Strom betrieben werden. Sie verwendet Solarzellen, die robuster und langlebiger sind. Das Gerät hat fünf Jahre Garantie. Der Versand ist weltweit kostenlos. Siehe Produkte unter https://www.dombbit.com/products

Darüber hinaus bieten sie Solarenergiesysteme namens D200 zusammen mit der Mining-Ausrüstung an, um das Mining zu unterstützen, und zwar ausschließlich für Crypto-Miner, damit diese sich keine Sorgen über die Stromrechnungen machen müssen. Das bedeutet, dass Sie beim Kauf eines Kryptowährungs-Miners auch D200 erhalten, um das Mining zu unterstützen. Sie werden mit einem Handbuch geliefert und sind einfach zu bedienen. Der COO, James Eskola, erklärte in „The Street“, dass er glaube, dass viele Kunden ihre D200 eher zum Campen als zum Minen verwenden, teilweise weil sie sich die Stromkosten nicht leisten können.

Im Falle von Lieferschwierigkeiten, Bruch, Beschädigung oder unsachgemäßer Behandlung des Geräts durch den Lieferanten kann der Artikel innerhalb der angegebenen Frist sofort zurückgegeben und ersetzt werden. Weitere Informationen zu den Rückgabebedingungen finden Sie hier: https://www.dombbit.com/faqs/

