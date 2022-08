Doves-of-Love.com erweitert Horizonte mit skandinavischen und deutschsprachigen Märkten

Singlebörsen sind auf dem Vormarsch. Immer mehr Menschen versuchen ihr Glück in einer der zahlreichen Single-Börsen, die der Markt zu bieten hat.

Dabei wird auch die internationale Partnersuche immer beliebter, denn auf diese Art werden zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, aber auch die Herausforderungen sollten dabei nicht unterschätzt werden.

Was ist internationale Partnersuche?

Wollte ein Mensch einen Partner aus einem anderen Land anziehen, gestaltete sich dieses Unterfangen noch vor wenigen Jahren sehr kompliziert. So war es notwendig, sich ins Ausland zu begeben und entsprechende Stellen aufzusuchen, um den Partner fürs Leben am richtigen Ort kennenzulernen.

Dank dem Online-Dating gehören diese Zeiten nun der Vergangenheit an, denn Single-Börsen machen es möglich, die Partnersuche international auszuweiten.Die internationale Partnersuche spezialisiert sich nicht ausschließlich auf ein Land, sondern weitet die Partnersuche international aus. Dabei kann es sich um einige spezifische Länder oder Regionen handeln, andere hingegen weiten die Partnersuche sogar weltweit aus.

Zahlreiche Vorteile sind mit der internationalen Partnersuche verbunden: So kann einmal die Auswahl von potenziellen Partnern erheblich erweitert werden.

Während Sie bei nationalen Partnerbörsen nur eine begrenzte Anzahl an potenziellen Partnern erwarten können, die dann auch noch Ihren Ansprüchen genügen müssen, ist der Fall bei der internationalen Partnersuche anders.

Denn hier werden Ihnen ganz automatisch eine größere Anzahl an interessierten Kontakten zur Verfügung gestellt, das erhöht Ihre Erfolgschancen automatisch.

Herausforderungen und Fallstricke der internationalen Partnersuche

Mit der internationalen Partnersuche sind nicht nur Vorteile verbunden, sondern es erwarten Sie auch jede Menge Herausforderungen:

– Opfer von Scamming

– Kosten

– Kulturelle Unterschiede

– Enormer Zeitaufwand

– Eventuell sprachliche Barrieren

– Unterschiedliche Erwartungen

Bei erfolgreicher Suche: Wie und wo soll die Zukunft gemeinsam aufgebaut werden?

Viele Menschen, die auf der Suche nach einem Partner sind, werden heute Opfer von Scammern. Das betrifft dabei sowohl Männer als auch Frauen. Scammer nutzen dabei die verzweifelte Suche nach einem Partner aus und ziehen fiese Betrugsmaschen ab.

Den Frauen und Männern wird dabei die große Liebe vorgemacht und unter irgendwelchen Vorwänden immer höhere Geldsummen entlockt. Dabei gehen die Scammer sehr kreativ vor, um ihre Notlage authentisch zu belegen.

Die Suchenden sind zu diesem Zeitpunkt dem „Partner“ schon verfallen, sodass sie dieses Spiel viel zu spät durchschauen. Sie sollten wissen, dass hinter den Scammern aus dem Ausland oft ganze Netzwerke stecken, die sich fremden und attraktiven Fotos bedienen.Bei den Kosten sind nicht etwa die Kosten der Singlebörsen gemeint, sondern die Investition, die anfällt, wenn ein erstes Treffen zustande kommt. Ist der Funke übergesprungen, folgen weitere Treffen, die immer höhere Investitionen benötigen. Dieses Geld sollte im Voraus einkalkuliert werden.

Mit den Reisetätigkeiten ist auch ein enormer Zeitaufwand verbunden. Denn Reisen müssen geplant und organisiert werden und schließlich müssen oft mehr als ein bis zwei Tage dafür einkalkuliert werden. Dafür wird Zeit benötigt, unter Umständen ist dafür ein kleinerer Urlaub notwendig.

Liegt der Fokus auf potenziellen Partnern, die aus einem anderen Land kommen, sollten die kommunikativen Fähigkeiten beherrscht werden. Das heißt: Sie sollten mindestens der englischen Sprache mächtig sein, damit Sie sich auch mit dem anderen ohne Schwierigkeiten verständigen können. Ansonsten könnte es schwer werden, Kontakte zu finden, die auch Ihre Sprache sprechen.

Schon im nationalen Bereich können die unterschiedlichen Erwartungen an eine Partnerschaft zermürbend sein. Im internationalen Bereich hingegen ist dieser Aspekt noch einmal etwas schwieriger. Hierbei spielen auch die kulturellen Unterschiede eine entscheidende Rolle, die maßgeblich auch das Paar- und Familienleben beeinflussen.

Sie müssen auch damit rechnen, dass diese Erwartungen schon beim ersten Date zerspringen und Sie dadurch eine teure Reise umsonst in Kauf genommen haben.Ist die Partnersuche letztlich erfolgreich verlaufen, geht es im Anschluss auch um die Frage, in welchem Land die Zukunft aufgebaut werden soll. Das heißt: Einer muss sein Leben, wie es bisher stattgefunden hat, aufgeben und eine neue Zukunft in einem neuen Land aufbauen.Das beeinflusst natürlich auch die Familie, den Beruf und die Freunde – all das müssen Sie in diesem Fall hinter sich lassen.

Selbstverständlich sollten Kontakte weiterhin aufrechterhalten werden, aber Sie müssen damit rechnen, dass Sie sich weit weniger sehen, als es bisher der Fall gewesen ist.Schließlich sollten Sie auch damit rechnen, dass Sie unter Umständen auf einen Partner treffen, der weniger an Ihnen und Ihrer Persönlichkeit interessiert ist, sondern einen Weg sucht, um sich die Aufenthaltserlaubnis zu erschleichen. Hier sollten Sie Ihre Menschenkenntnis einsetzen und Ihren potenziellen Partner mit den richtigen Fragen auf Herz und Nieren überprüfen.

Welche Informationen werden auf Doves-of-Love.com angeboten?

Bei der Webseite Doves-of-Love.com handelt es sich um eine Seite, die ausführliche Informationen rund um Partnervermittlungen zur Verfügung stellt. Das bedeutet: Es handelt sich nicht um eine Single-Börse, sondern Partnersuchenden werden in verschiedensten Beiträgen Informationen zur Verfügung gestellt, die ihnen bei der Partnersuche helfen.

So bekommen Sie wertvolle Informationen, wenn Sie beispielsweise auf der Suche nach einer Partnerin im osteuropäischen Raum sind oder Sie erhalten nähere Informationen zu speziellen Singlebörsen.

Durch detaillierte Informationen wissen Sie genau, auf was Sie sich bei der Partnersuche einstellen müssen und auf welche Hürden Sie achten müssen.

Was macht Doves-of-Love.com so einzigartig?

Eine Single-Börse zu finden kann sehr herausfordernd sein, vor allem dann, wenn die Suche international ausgeweitet werden soll. Hier ist tendenziell die Gefahr größer, Opfer von Scammern zu werden oder es mit vielen Fake-Profilen zu tun zu haben.

Und genau hier bietet die Webseite eine sinnvolle Unterstützung an, bevor eine spezielle Dating-Plattform ausgewählt wird. Die Webseite bietet Suchenden zahlreiche Beiträge an, in denen die verschiedensten Plattformen genauer unter die Lupe genommen werden.

Hierdurch können Sie schnell herausfinden, welche Plattform am ehesten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. Sie sehen ebenfalls unmittelbar, mit welchen Herausforderungen Sie rechnen müssen, wenn Sie eine spezielle Plattform aufsuchen.Darüber hinaus werden allgemeine Informationen bereitgestellt und Details besprochen, die sich auf individuelle Regionen beziehen. So können Sie nicht nur herausfinden, was auf Sie zukommt, wenn Sie im osteuropäischen Raum suchen, sondern auch auf was Sie bei bestimmten Regionen in diesen Staaten rechnen müssen.

So werden nicht nur Dating-Plattformen genauer untersucht, sondern auch kulturelle Besonderheiten en détail beleuchtet. Damit wird Ihnen alles an die Hand gelegt, was Sie brauchen, um bei der Partnersuche erfolgreich zu sein.

