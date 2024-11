Dr. Kai Ruffmann als Keynote-Speaker auf Indiens erster ECP-Konferenz

Jahrelange Erfahrung und bahnbrechende Erfolge mit der nicht-invasiven Herztherapie

Baden-Baden/Noida 21.11.2024 – Dr. Kai Ruffmann, führender Kardiologe und Pionier der EECP-Therapie aus Baden-Baden, wird als einer der Hauptredner auf Indiens erster ECP-Konferenz auftreten. Die Veranstaltung findet am 22.11.2024 im Crowne Plaza Greater Noida statt und bringt renommierte nationale und internationale Kardiologen zusammen, um Innovationen in der Herzmedizin voranzutreiben.

EECP: Der „biologische Bypass“ als sanfte Alternative zu Operationen

Dr. Ruffmann wird über die Enhanced External CounterPulsation (EECP) sprechen – eine schonende, nicht-invasive Methode, die natürliche Umgehungskreisläufe im Körper aktiviert und so die Durchblutung verbessert. Diese Methode hat sich als wirkungsvolle Alternative zu herkömmlichen Eingriffen wie Bypass-Operationen und Stents etabliert.

„Die EECP-Therapie setzt auf die Selbstheilungskräfte des Körpers. Sie kann Patienten nicht nur Lebensqualität zurückgeben, sondern ihnen auch riskante Eingriffe ersparen“, erklärt Dr. Ruffmann, der diese Methode seit Jahren in seiner Privatpraxis in Baden-Baden erfolgreich anwendet.

Jahrelange Erfahrung – Messbare Erfolge

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Kardiologie und mehr als 1000 behandelten EECP-Patienten gehört Dr. Ruffmann zu den führenden Experten dieser Methode. „Die Ergebnisse sprechen für sich: Viele Patienten erleben eine deutliche Verbesserung ihres Zustands, einige konnten auf eine Operation verzichten. EECP ist eine der vielversprechendsten Entwicklungen der modernen Herzmedizin“, betont der Kardiologe.

Ein globales Anliegen: Herzgesundheit neu denken

Die erste EECP-Konferenz in Indien schafft eine Plattform, um bahnbrechende Ansätze wie die EECP-Therapie weltweit bekannter zu machen. Besonders in Ländern wie Indien, wo Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine der Hauptursachen für Todesfälle sind, bietet diese Therapie eine effektive und zugängliche Alternative.

Über die EECP-Konferenz

Die Konferenz bietet eine Bühne für Austausch und Zusammenarbeit zwischen führenden Experten der Herzmedizin. Ziel ist es, den Zugang zu innovativen und patientenschonenden Therapien wie EECP global zu fördern.

Weitere Informationen zu Dr. Kai Ruffmann und der EECP-Therapie finden Sie unter: www.kardiologie-baden-baden.de

Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. med. Kai Ruffmann o Arzt für innere Medizin o Kardiologie

Herr Kai Dr. Ruffmann

Sophienstraße 47

76530 Baden-Baden

Deutschland

fon ..: +49 (0)7221 970 72 20

web ..: http://www.dr-ruffmann.de

email : office@dr-ruffmann.de

Kurzprofil – Vita

Dr. Kai Ruffmann kam über das Studium der Elektrotechnik zur Medizin und entschied sich nach dem medizinischen Grundstudium für eine Ausbildung zum Kardiologen in Heidelberg und Zürich. Sein Weg führte ihn anschließend ins Städtische Klinikum Karlsruhe, wo er sich als Leitender Oberarzt der Kardiologie einbrachte. 1992 gründete er mit Kollegen und eigenem Herzkatheterlabor die Kardiologische Fachpraxis Karlsruhe. 2008 verließ er die Praxis in Karlsruhe um eine Privatpraxis für schonende nicht-invasive Kardiologie in Baden-Baden zu etablieren.

Mit über 40 Jahren Erfahrung und Expertenwissen vertritt Dr. Kai Ruffmann heute einen ganzheitlichen Ansatz in der Inneren Medizin und Kardiologie unter dem Motto: Prävention statt Operation.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://kardiologie-baden-baden.de

Pressekontakt:

FutureConcepts

Frau Christa Jäger-Schrödl

Vogelbuck 11

91601 Dombühl – Kloster Sulz

fon ..: 0171-5018438

web ..: http://www.futureconcepts.de

email : info@futureconcepts.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hell, warm und einladend: LEDs unterstützen Wohlfühl-Ambiente, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltiglkeit Komplett fossilfreie Wärmeversorgung: HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur öffnet Türen zu preisgekrönter Anlage