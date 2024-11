Speaker-Slam: In vier Minuten auf den Punkt – André Große überzeugte mit Tipps für den Mittelstand

Beim Speaker Slam begeisterte André Große mit seinem Thema „E-Mail-Marketing für den Mittelstand“ Jury und Publikum – und sicherte sich eine Einladung zum Expertensymposium in New York!

Beim internationalen Speaker Slam, der am 7. November 2024 in Masterhausen stattfand, hat André Große einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York City, Miami, Dubai, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in den Scherer Studios in Mastershausen statt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander.

Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Ein Countdown zeigt ständig die verbleibende Redezeit an.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und lange Wartelisten für die Teilnahme sind die Regel. Am Finale teilnehmen kann nur, wer sich zuvor in einer Scouting Selection dafür qualifiziert hat.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch André Große aus Hamburg mit dem Thema „Schnell mehr Umsatz durch cleveres E-Mail-Marketing für den Mittelstand“ teilgenommen. Dabei konnte er nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern. Ein Applausometer wertete die Reaktion des Publikums aus.

Die Teilnehmer des Speaker Slam werden zweifach belohnt: Zum einen durch den Award und die besondere Auszeichnung, zum anderen profitieren sie im Nachhinein von einem höheren Bekanntheitsgrad und erhalten dadurch mehr Aufträge.

Direkt nach seiner Rede wurde André Große als Speaker für das „Internationale Expertensymposium“ gebucht, welches am 23. Juni 2025 in New York City stattfinden wird.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine wirtschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

André Große ist Experte für Digitalmarketing im Mittelstand. Er behauptet, dass sich mit Bestandskunden 3,5mal schneller und günstiger Umsatz erzielen lässt als mit neuen Kontakten. Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Wenn es um das Thema Marketing- und Vertriebsautomatisierung im Mittelstand geht, gibt es viele verschiedene Ansätze, um (teil-) automatisiert zusätzliches Geschäft zu machen. Und es gibt viele teure Fehlschläge der Unternehmer, weil sie auf die falschen Methoden oder die falsche Agentur setzen.

Aber was ist die zuverlässigste und günstigste Methode, wenn schnell Umsatz in die Firmenkasse muss?

Der Experte für Digitalmarketing sagt: „Die Bestandskontakte eines Unternehmens sind das wahre Gold.“

Nach über 25 Jahren Erfahrung im Internetmarketing für mittelständische Unternehmen weiß André Große genau, was es braucht, um ein Vertriebsteam kurz- und mittelfristig zu messbaren Umsatzerfolgen zu verhelfen.

Er begann seine berufliche Laufbahn als Programmierer und Webdesigner, erkannte dann aber, dass es online auf eine strikte Marketing-Ausrichtung ankommt, um eine spürbare Reaktion auf alle Aktivitäten zu haben.

André Große ließ sich bereits 2014 zum „Spezialisten für Marketing Automation“ ausbilden und begann, mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, das Potenzial von E-Mail-Marketing zu nutzen.

Dabei will der 62-jährige gar nicht der langjährige Online-Marketing-Experte für alle sein, sondern er vertritt die These: „Nur wer sich in seiner Branche auskennt, kann wirklich gut sein“. Wobei er schnell erkannte, dass er sich in den Bereichen Maschinenbau und Metallverarbeitung aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen am besten auskennt.

Für alle etablierten Mittelständler hat er drei wichtige Tipps:

1. Vorrangig bereits bestehende Kontakte für das Marketing nutzen.

2. Bewährte Offline-Strategien jetzt digitalisieren.

3. Digitalisierung und Automatisierung der Vertriebs- und Marketingprozesse konsequent umsetzen.

Das Wichtigste jedoch ist, sich nicht nur von aktuell gehypten Online-Aktivitäten verleiten zu lassen, sondern dass jedes, wirklich jedes Unternehmen bewährte Online-Vorgehensweisen z.B. durch E-Mail-Marketing konsequent automatisiert.

