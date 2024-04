Keynote-Speaker für die aktuellen Themen buchen

Redner, die nach ihrem lebendigen Vortrag in Englisch oder Deutsch gerne mit dem Publikum sprechen machen dadurch Veränderung möglich und bleiben lange in Erinnerung

Der moderatorenpool-deutschland vermittelt Ihnen zusätzlich zu unseren erfolgreichen Moderator:Innen auch Speaker.

Unsere Keynote-Speaker und Impulsgebende sind allesamt Menschen, die persönlich zu 100% hinter ihren Themen stehen, und das merken Sie ihnen an. Sie sprechen mit Leidenschaft und Engagement, nehmen das Publikum aktiv mit und machen so den Unterschied: mit dem Vortrag und der darauf folgenden Diskussionsrunde verändern sie etwas bei Ihrem Publikum / bei Ihren Teilnehmenden!

Zum Beispiel Matt Beadle:

Der Brite lebt seit dem Jahr 2000 in Deutschland und hat insgesamt 3 Bücher veröffentlicht, „Leadership Insights“, „Strengths Oriented Leadership“ und sein neuestes: „Die Welt durch die Bienenbrille“. Er verkaufte sein letztes Unternehmen im Jahr 2015 und hat sich auf Führungskräfte spezialisiert.

Seit 2007 hat Matt Tausende von Führungskräften in verschiedenen Branchen geschult und Impulsreferate, Vorträge und Keynotes vor einem weltweiten Publikum gehalten.

Er ist spezialisiert auf Führungskräfte, transformationale Führung, positive Psychologie, Stärkenorientierung, psychologische Sicherheit und intrinsische Motivation.

Matt lebt mit seiner Familie in NRW und spricht lebhaft in Englisch und Deutsch. Seine Vorträge sind lebendig, herausfordernd, wissenschaftlich fundiert und dabei absolut verständlich und interaktiv. Eine Prise britischen Humor gibt es dazu.

Zum Beispiel Dr. Tobias Endler:

Der Politologe ist ein leidenschaftlicher Brückenbauer, der sich in seiner Rolle als Impulsredner für intensiven Austausch einsetzt. Als Experte für internationale Politik, Wirtschaft und Kultur ist er Medienexperte für die US-Wahl. Er bietet fundierte Kenntnisse, die die Komplexität der großen Themen unserer Zeit fassbar machen und erklären.

Seine Fachthemen: Amerikanische Politik & transatlantische Beziehungen (Sachbuch „Game Over – warum es den Westen nicht mehr gibt“), Populismus, öffentliche Debatte (Fachbuch „Demokratie und Streit“ ). Er fühlt sich im Deutschen wie Englischen gleichermaßen zuhause und arbeitet national und international, wobei er speziell die USA in- und auswendig kennt.

Auswahl von Vortragsthemen:

USA und Europa: Transatlantische und wirtschaftliche Beziehungen vor und nach der Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November 2024

USA und Europa: Worauf müssen wir uns einstellen, wenn Trump gewinnt?

USA und Europa: Europe first als neues Modell?

Europa: Rolle in der Welt und internationale Handelsbeziehungen

Deutschland: Die wehrhafte Demokratie in der Praxis

Die Entscheidung für Ihren Keynote-Speaker ist eine Vertrauenssache. Der moderatorenpool-deutschland „kann mit Menschen“ und vermittelt seit 20 Jahren passende ModeratorInnen für Events, Kongresse, Fachgespräche, Workshops, Videoproduktionen. Wir wissen, welche Fragen wir stellen müssen und worauf es ankommt. Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

moderatorenpool-deutschland

Frau Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

Deutschland

fon ..: +173 625 97 54

web ..: https://www.moderatorenpool-deutschland.de/

email : kg@moderatorenpool-deutschland.de

Der moderatorenpool-deutschland ist die größte ModeratorInnen Vermittlung im deutschsprachigen Raum. Wir haben aktuell 300 ModeratorInnen im Pool und finden für Sie im ersten Schritt 3 passende ModeratorInnen zur Auswahl.

Wir vermitteln professionelle ModeratorInnen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und weltweit. Darunter eine große Anzahl von native speakern, außerdem ModeratorInnen, die mehrere Sprachen perfekt bis fließend beherrschen: von englisch und französisch über spanisch bis chinesisch … gerade bei internationalen Messen und Kongressen sind diese Profis unsere erste Wahl.

Oder brauchen Sie JournalistInnen, die jede Diskussion, jedes Symposium leiten können und Ihren Podcast begleiten? Oder ModeratorInnen für Messen, Workshops, Videoproduktionen? FachmoderatorInnen mit agilem, technischen, sportlichem, Healthcare-Hintergund? Haben wir! Junge ModeratorInnen mit Followern in den sozialen Medien? Haben wir! Kontaktieren Sie uns einfach und lassen Sie sich Vorschläge machen – gern aus Ihrer Region für ein nachhaltiges Event.

Sie haben nur einen Ansprechpartner, der Ihnen eine individuelle Vorauswahl im unübersichtlichen Markt liefert. Der moderatorenpool-deutschland fungiert als Vermittler zwischen Ihnen und dem gewünschten ModeratorIn. Wir klären alle Fragen, die Zeiten, die Themen, die Verträge.

Mailen Sie uns die Eckdaten Ihrer Veranstaltung, wir rufen zurück und besprechen, was Sie sich genau vorstellen. Bei Speakern und ModeratorInnen. Wir sind gerne Dienstleister und freuen uns auf gute Zusamenarbeit.

Pressekontakt:

moderatorenpool-deutschland

Frau Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

fon ..: +173 625 97 54

web ..: https://www.moderatorenpool-deutschland.de/

email : kg@moderatorenpool-deutschland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Einsatzmöglichkeiten für Drohnen erweitern – mit Genehmigungen in der Speziellen Kategorie MUCA Street Art Bike Tour – Entdecken Sie die bunten Straßen von München