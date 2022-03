Dr. Reuter Investor Relations: Medizin mit Cannabidiol und neuer Technologie: InnoCan Pharma

Cannabidiol (CBD) ist im Trend – und das nicht nur in Alltags- und Wellnessprodukten wie Kaugummis und Entspannungsölen, sondern auch in höher dosierter Form in der Medizin. In diesem Jahr bringt etwa Ethypharm mit seinem Partner, der Clever Leaves Holding (ISIN CA1867601041) erste medizinische Cannabisextrakte auf den deutschen Markt. Bisher kommt Cannabidiol in der Medizin Deutschlands vor allem in der Schmerztherapie und bei der Behandlung von Epilepsie und Multipler Sklerose in Form von Sprays und Kapseln zum Einsatz. Jedoch ist das Potential des Wirkstoffes in den Augen der Wissenschaft und Pharma-Unternehmen groß genug, dass Forschungsprojekte für weitere klinische Indikationen laufen – zum Beispiel für den Einsatz von Cannabidiol bei rheumatischen und psychischen Erkrankungen sowie Suchtproblematiken. Besonders interessante Ansätze für die Anwendung und Verabreichung von Cannabidiol hat InnoCan Pharma (ISIN: CA45783P1027) entwickelt und nutzt dabei patentierte Exosom- und Liposom-Plattform-Technologien.

InnoCan Pharma ist ein pharmazeutisch-technisches Unternehmen aus Israel, das sich auf drei Betriebssegmente konzentriert. Eines davon ist die Kommerzialisierung und der Verkauf von Markenprodukten zur Lokaltherapie bei Schuppenflechte (Psoriasis), Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen. Der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf zwei Plattformen: auf 1. LPT – für injizierbare Cannabinoiden mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung und auf 2. CLX – für eine mit CBD-beladenen Exosomen Therapie, die zur Behandlung ganz unterschiedlicher Erkrankungen genutzt werden könnten. Für beide Technologien hat InnoCan bereits Patente angemeldet.

Vielversprechende Ansätze bei Wirkstoff-Plattformen per Liposomen und Exosomen

Generell ist für die Medizin der Weg, Wirkstoffe über Liposomen oder Exosomen in den Körper einzubringen, ein vielversprechendes Forschungsfeld. Umhüllt von Liposomen können Arzneimittel durch das menschliche Gefäßsystem wandern, länger im Blutkreislauf verweilen und besser verteilt werden. Damit kommen die Wirkstoffe genau dort an, wo der Körper sie benötigt. Die Liposomen selbst bestehen aus mehreren Lipidschichten, sind ungiftig und biokompatibel. Neben InnoCan forschen auch weitere medizintechnische Unternehmen an Liposom-Plattform-Technologien, wie zum Beispiel InnoMedica (ISIN: CH0558973902) mit seinen Nanotechnologie-Plattformen. Auch BionTech (ISIN: US09075V1026), Moderna (ISIN: US60770K1079) und CureVac (ISIN: NL0015436031) arbeiten bei ihrer mRNA-Technologie mit Liposomen als Transportmittel. Exosomen können ähnlich wie Liposomen als Wirkstoff-Transportmittel eingesetzt werden, weisen aber eine höhere Biostabilität und eine niedrigere Immunogenität auf, was ihre Anwendung in Bereichen wie der Impfstoffentwicklung, der Krebstherapie, der Diagnostik oder in der regenerativen Medizin interessant macht. Neben InnoCan forschen und entwickeln auch Unternehmen wie Bio-Techne (ISIN: US09073M1045) und Qiagen (ISIN: NL0012169213) in diesem Bereich.

Anwendungsbereich für Cannabinoide

Wenn Liposomen mit Cannabinoiden beladen und injiziert werden, ist eine kontrolliertere Freisetzung des Wirkstoffs im Körper möglich im Vergleich zur Einnahme von Cannabinoiden, bei der stärkere Schwankungen des Cannabinoid-Gehalts im Blut entstehen. Darüber hinaus kann die verabreichte Menge an Cannabinoid reduziert werden, weil durch den Schutz der Liposomen mehr intakte Cannabinoid-Partikel dort im Körper ankommen, wo sie wirken sollen. InnoCan hofft mit der LPT Liposom-Plattform-Technologie Medikamente zur Behandlung von mehreren Indikationen zu entwickeln zu können. Die CLX – mit Cannabinoiden beladene Exosomen dagegen versprechen das Potenzial für einen hohen synergistische Effekt bei der Behandlung ganz unterschiedlicher Indikationen zu haben.

InnoCan Pharma

innocanpharma.com/?lang=de

ISIN: CA45783P1027

Kurs (Frankfurt): 0,45

Marktkapitalisierung (Frankfurt): 110,83 Mio.

