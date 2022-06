Dr. Reuter Investor Relations: Water Ways erhält im ersten Halbjahr zahlreiche Aufträge und gewinnt neue Kunden

Aufgrund des Klimawandels kommt es bereits jetzt weltweit immer häufiger zu Dürren und Wasserknappheit. Beides bedroht die landwirtschaftliche Produktion, genauer gesagt den Obst- und den Gemüseanbau. Gleichzeitig wird die Landwirtschaft dazu angehalten, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen, um die Auswirkungen nicht zu verschärfen. Smarte Bewässerungssysteme könnten eine Lösung sein. Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043) hat genau solche Lösungen für Kunden aus dem Bereich des landwirtschaftlichen Anbaus parat und bewegt sich damit in einem dynamischen Markt. Wie dynamisch das Umfeld für diese smarte Bewässerungstechnologie ist, zeigt sich an den zahlreichen neuen Projektaufträgen, die Water Ways in den vergangenen Monaten erhalten hat.

Die Blaubeerbewässerung entwickelt sich zu einem Wachstumsmotor für das weltweite Geschäft von Water Ways Technologies. Im April 2022 konnte das Unternehmen sein fünftes Projekt in diesem wachsenden Sektor innerhalb der letzten zwei Jahre abschließen. Bei dem neuen Auftrag handelt es sich um einen Folgeauftrag in Mexiko. Er umfasst die Installation eines intelligenten, schlüsselfertigen Bewässerungsprojekts zur Verbesserung der Anbaubedingungen für Heidelbeeren. Der Durchführungszeitraum wird voraussichtlich das 3. Quartal 2022 sein. Der Gesamtwert des Auftrags liegt bei über 1.000.000 C$ (735.000 Euro). Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einnahmen aus diesem Projekt ebenfalls im dritten Quartal 2022 verbucht werden. Mit diesem Auftrag schließt Water Ways Technologies an die erfolgreiche Umsetzung mehrerer Blaubeer-Bewässerungsprojekte in China und Mexiko an.

Einen Monat zuvor hatte das Unternehmen bereits einen neuen Auftrag in China erhalten. Auch hier geht es um ein schlüsselfertiges Blaubeer-Bewässerungsprojekt. Hier werden auf rund 25 Hektar die bei den Kunden beliebten Heidelbeeren angebaut, künftig mit modernster Bewässerungstechnik von Water Ways Technologies. Die chinesische Tochtergesellschaft IAT Shanghai wird das Projekt voraussichtlich im dritten Quartal 2022 liefern und installieren. Der Gesamtwert des Projekts beträgt rund 730.000 C$ (540.000 Euro). Das Unternehmen erwartet, dass die Einnahmen aus dem Projekt im zweiten und dritten Quartal 2022 verbucht werden.

Im März wurden ebenfalls noch zwei weitere neue Projekte vorgestellt. Diesmal erhielt die kanadische Tochtergesellschaft Heartnut Grove WWT Inc. zwei Aufträge für die Planung und den Bau kompletter Projekte für smarte Bewässerung und Düngung. Das erste Projekt umfasst die Bewässerung einer 34 Hektar großen Apfelplantage für einen neuen Kunden im Süden Ontarios. Das zweite Projekt wurde von einem bestehenden Kunden in Auftrag gegeben, der seinen Tomatenanbau in Zukunft mit dem smarten System von Water Ways Technologies ausrüsten wird. Die Installation und Auslieferung beider Projekte ist für das laufende Quartal (Q2 2022) geplant.

Währenddessen gibt es weitere neue Aufträge, so wie jüngst für die für die Installation eines 50 Hektar großen intelligenten, schlüsselfertigen Bewässerungsprojekts für Gemüse, hauptsächlich grüne Erbsen, in Äthiopien. Das Projekt soll im dritten Quartal 2022 geliefert und installiert werden. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich auf etwa 400.000 C$ (295.000 Euro). Bei dem Auftrag handelt es sich um einen Folgeauftrag eines bestehenden äthiopischen Kunden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einnahmen aus diesem Projekt im dritten Quartal 2022 verbucht werden.

Das Unternehmen sieht sich auf einem guten Weg, sich einen Ruf als führender Anbieter von intelligenten Bewässerungssystemen zu erarbeiten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, dass die Projekte auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, damit diese den Ertrag und die Qualität hochwertiger Kulturen steigern können.

Die Nachfrage nach intelligenter Bewässerungstechnologie wird in den kommenden Jahren weltweit weiter steigen. Ziel von Water Ways Technologies ist es, von diesem dynamischen Markt zu profitieren und Wachstum zu generieren. Der Fokus liegt dabei eindeutig auf Märkten, die eine anspruchsvolle und präzise Bewässerungssteuerung erfordern. Je höher der Wert des angebauten Produkts ist, desto wichtiger ist eine intelligente Bewässerung, die den Landwirten hilft, Ertrag und Qualität zu steigern. Die Bewässerungsprojekte von Water Ways Technologies umfassen Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, den Anbau von medizinischem Cannabis, Kühllager für Frischwaren und vieles mehr in mehr als fünfzehn Ländern.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte. Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysiertenbzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Water Ways Technologies AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Water Ways Technologies AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Water Ways Technologies AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Water Ways Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht anereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sichere KI für autonomes Fahren: Förderprojekt „KI Absicherung“ präsentiert Sicherheitsargumentation in Berlin