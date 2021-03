Drachenkopf Chroniken – Neuer Fantasy-Roman entführt in eine Welt der Gilden, Schattenwölfe und Magier

J. E. Curtz liefert Fans von Fantasy-Literatur mit „Drachenkopf Chroniken“ den atemberaubenden Auftakt zu einer wahrhaft epischen Buchreihe.

Nachdem die Waise Mirin jahrelang erfolglos auf der Suche nach ihrer verschollenen Schwester durch das Land gezogen ist, beschließt die junge Magierin, der berüchtigten Gilde Drachenkopf beizutreten. Doch es herrschen unruhige Zeiten im Königreich Vruhdloan: Schon seit Anbeginn des Jahrhunderts terrorisiert der Magierbund der Schattenwölfe das Land, überfällt hilflose Bürger und legt ganze Landstriche in Schutt und Asche. Und als Mirin auf einem Auftrag dem jungen Schattenwolf Shado zur Flucht verhilft, gerät sie selbst in eine gefährliche Schicksalsspirale, die sie immer weiter in das Visier der Verbrecher zieht.

Die Leser werden ab dem ersten Kapitel mit Begeisterung in die Welt des Romans „Drachenkopf Chroniken“ von J. E. Curtz eintauchen. Die Autorin schrieb bereits im Alter von nur neun Jahren ihren ersten 100-seitigen Fantasy-Roman, mit dem sie eine Platzierung beim FiFa-Schreibwettbewerb erreichte. Mit 15 Jahren begann sie schließlich die Arbeit an den Drachenkopf Chroniken, die am Ende insgesamt fünf Bände umfassen werden.

Mit über 720 Seiten ist der erste Teil der Reihe ein Buch, in dem sich die Leser für viele Stunden verlieren können – Fantasy-Fans, die sich über Reihen, die sich zu unrecht „episch“ nennen, aufregen, werden sich über diese fantastische Reihe freuen. Denn die Autorin versteht, was epische Fantasy sein sollte und liefert den Lesern mit ihrer Reihe fesselnden Fantasyspaß.

„Drachenkopf Chroniken" von J. E. Curtz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22709-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

