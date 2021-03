patriarchal denken und sich verhalten – Ein Blick auf die Machthierarchien der Welt

Peter Schlabach beschreibt in „patriarchal denken und sich verhalten“ die Auswirkungen des Patriarchats auf die Welt.

Durch das patriarchale, machthierarchische Denken und dem daraus herkommenden Handeln entstanden von Beginn seiner Existenz an machthierarchisch organisierte Gesellschaftsstrukturen. Dies begann bei den ersten von Männern dominierten Stämmen, bis hin zu den ersten Stadt- und dann Feudalstaaten. Man nennt diese Entwicklung schon lange Zivilisation. Von Beginn an wurden in vielen Kulturen die Frauen immer mehr unterdrückt und missachtet. Daraufhin wurden die unteren Teile der Bevölkerung – meist mehr als 90% – von einer dünnen Oberschicht beherrscht, unterdrückt und ausgebeutet. Darüber hinaus war dieses Denken, so erklärt der Autor dieses Buchs, die Voraussetzung von Kriegen und Eroberungen, von Sklaverei und Folter, von Kolonialismus und der annähernden Vernichtung ganzer Rassen, und nicht zuletzt von Massenmorden. Parallel zu all diesen Entwicklungen wurde die Theologie politisiert, mit dem Ergebnis, dass man die unterdrückten Menschen mit Hilfe ihres Glaubens noch besser beherrschen und kontrollieren konnte.

Vor allem aber ist es laut „patriarchal denken und sich verhalten“ von Peter Schlabach die derzeitige, aus dem „Sieg“ des Kapitalismus hervorgekommene, zunehmende „Zerstörung der Erde“, die ebenfalls auf das Konto dieses Denkens und Handelns geht. Wenn Menschen aber auch noch in Zukunft auf einem bewohnbaren Planeten leben wollen, ist es laut dem Autor allerhöchste Zeit, diesen Zusammenhang endlich wahr zu nehmen, um ihn überwinden zu können. Dieses Buch liefert den Lesern für die eben ausgesprochenen Behauptungen umfassende Beweise, aber auch Hinweise, wie die Menschheit diesem Dilemma entkommen können.

„patriarchal denken und sich verhalten" von Peter Schlabach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24139-8 zu bestellen.

