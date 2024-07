Drehstart von „Dein Song“ (ZDF /KiKA): 17. Staffel mit neuem Moderations-Duo und neuer Jury!

Drehstart der neuen „Dein Song“ (ZDF/KiKA)-Staffel: Sänger und TV-Star Luca Hänni bildet mit Content Creatorin Jeannie Wagner das neue Moderations-Duo! Ausstrahlung: Frühjahr 2025.

Wenn es in der beeindruckenden Kulisse des Wiesbadener Schlosses Biebrich musikalisch wird, ist es wieder so weit: Heute starten die Dreharbeiten zur 17. Staffel des Songwriting-Wettbewerbs „Dein Song“ (ZDF/KiKA). Insgesamt 13 junge Songwriting-Talente und ein Songwriting-Duo im Alter von zwölf bis 17 Jahren treten mit ihren selbstgeschriebenen Kompositionen an, um die erste Casting-Runde zu überstehen. Wer überzeugt die prominente Jury mit einer ausdruckstarken Melodie, einer innovativen Song-Idee, oder einem originellen Lied-Text?

Neben den erfahrenen Jurymitgliedern mit Singer-Songwriter Kelvin Jones und „Frida Gold“-Frontfrau Alina Süggeler, kehrt „MIA.“-Sängerin Mieze Katz nach mehrjähriger „Dein Song“-Pause zurück ans Jurypult und komplettiert das neuformierte Trio: „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Und gleichzeitig ist da ein Prickeln im Bauch, weil ich weiß, dass sich die Sendung ständig weiterentwickelt. Daher erwarte ich die ein oder andere Überraschung!“, sieht die gestandene Songwriterin ihrer Aufgabe und Rückkehr in die große „Dein Song“-Familie entgegen.

Begleitet wird die musikalische „Dein Song“-Reise in der kommenden Staffel von einem neuen Moderations-Duo. Sänger und TV-Star Luca Hänni konnte seine „Dein Song“-Kompetenz schon in den vergangenen beiden Staffeln als Jurymitglied unter Beweis stellen. Dieses Mal steht der Schweizer jedoch erstmals als Moderator vor der Kamera: „Ich freue mich sehr darauf, in neue Fußstapfen zu treten und die Show nochmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen zu dürfen. Mir macht das Moderieren sehr viel Spaß und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das bei ,Dein Song‘ zum ersten Mal in Deutschland machen darf.“

Ihm zur Seite setzt Content Creatorin und Nachwuchsmoderatorin Jeannie Wagner neue Impulse im „Dein Song“-Kosmos. Neben der Co-Moderation für die neue „Dein Song“-Staffel, wird die 25-Jährige die Community zusätzlich als Host auf den offiziellen „Dein Song“-Instagram und -TikTok-Channels begrüßen. „Ich möchte für die Kids gerne jemand sein, der sie ermutigt, immer sie selbst zu sein und zu sich selbst zu stehen. Egal, welche Fehler man glaubt, zu haben. Denn gerade Fehler können einen vielleicht besonders machen und am Ende sogar in Stärke umgewandelt werden“, sieht sich die neue „Dein Song“-Moderatorin für die neue Staffel gut gerüstet.

Insgesamt zehn Kompositionen schaffen es nach erfolgreichem Casting ins Songwriting-Camp, das diesmal in der niederländischen Provinz Zeeland stattfinden wird. Hier wird gemeinsam mit der „Dein Song“-Band weiter an den Songs und der Performance gearbeitet, bevor ein weiterer Auftritt vor der Jury ansteht.

Die sieben besten Songwriting-Talente reisen anschließend auf die Balearen-Insel Ibiza und treffen auf prominente Musikpatinnen und -paten, mit denen sie ihre Kompositionen in Vorbereitung auf den Auftritt im „Dein Song“-Finale perfektionieren. Als Höhepunkt der spannenden Staffel präsentieren die Final-Acts in der großen Live-Finalshow dann ihre fertigen Songs gemeinsam mit ihren Patinnen und Paten erstmals vor TV- und Studiopublikum. An diesem Abend treffen die Fans per Telefon- und Onlinevoting die Wahl, wer „Songwriterin oder Songwriter des Jahres“ 2025 wird.

Die Folgen der 16-teiligen Doku-Reihe werden ab Frühjahr 2025 bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player sowie in der ZDFmediathek zu sehen sein.

Kaum ein Musikwettbewerb für junge Künstlerinnen und Künstler mit Fans in allen Altersgruppen kann auf eine ähnlich erfolgreiche Geschichte zurückblicken, wie „Dein Song“. Als etablierte Plattform für kreatives Songwriting bietet „Dein Song“ ambitionierten Nachwuchstalenten seit vielen Jahren die einzigartige Möglichkeit, durch eigene Kompositionen berührende Geschichten zu erzählen, Wünsche und Träume auszudrücken, aber auch Ängste und Sorgen zu teilen. Staffel für Staffel hat sich das Format für ZDF und KiKA zu einem der renommiertesten Angebote junger Medienunterhaltung entwickelt und unterstreicht bis heute seine Philosophie der nachhaltigen Nachwuchsförderung. Das wissen neben begeisterten Kritikern und treuen Fans auch zahlreiche Musikstars zu schätzen. So durften unter anderem schon Yvonne Catterfeld, Lena Meyer-Landrut, Duncan Laurence, Johannes Strate, Ilse DeLange, Annett Louisan, Gregor Meyle, Vanessa Mai, Mark Forster, Wincent Weiss, Max Giesinger, Tim Bendzko, Max Mutzke, Rea Garvey, Johannes Oerding, Sarah Connor, DJ BoBo, Till Brönner, LUNA, Ben Zucker oder The BossHoss als Musikpat*innen bei „Dein Song“ mitwirken.

„Dein Song“ ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Foolproofed GmbH

Herr Markus Hermjohannes

Gutenbergstrasse 95

50823 Köln

Deutschland

fon ..: +491782515328

web ..: http://www.foolproofed.de

email : pr@foolproofed.de

Als Full-Service-Agentur mit Standort in Köln realisieren wir seit über zwei Jahrzehnten maßgeschneiderte PR-Kampagnen für Großkunden aus dem Entertainmentbereich.

Dabei entwickeln und kommunizieren wir Botschaften crossmedial in Print, TV, Hörfunk, Online und Social Media!

Für Ihr Produkt und Ihre News finden wir als erfahrene PR-Agentur den passenden Kommunikationsmix und emotionalisieren Ihre Marke!

So verhelfen wir Marken zu einer nachhaltigen Positionierung in der Öffentlichkeit!

Pressekontakt:

Foolproofed GmbH

Herr Markus Hermjohannes

Gutenbergstrasse 95

50823 Köln

fon ..: +491782515328

email : pr@foolproofed.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tocvan trifft bei Explorationsbohrungen 450 m bzw. 600 m südöstlich der Main Zone auf eine Mineralisierung, durchteuft 0,5 g/t Gold und 22 g/t Silber auf 7,6 m und erweitert die Streichlänge der Mineralisierung um 900 m Royalty-Gesellschaften – lukrativ für Anleger