Drei Jahre außergewöhnliche Reisen im Online-Reisebüro Traveliterra

Interview mit Silke Matzke, Gründerin von Traveliterra, dem Online-Reisebüro für Individualreisen und Kleingruppenreisen

Vor drei Jahren hat Silke Matzke als Quereinsteigern ihr Reisebüro Traveliterra gegründet. Ihr Konzept: außergewöhnliche Reisen abseits vom Mainstream und mit literarischer Inspiration. Doch der Anfang war nicht leicht. Zum Jubiläum spricht sie über Herausforderungen, Erfolge und Zukunftspläne.

Frau Matzke, drei Jahre sind eine bedeutende Zeit für ein Unternehmen. Wie blicken Sie auf den Start zurück?

Für ein Reisebüro sind drei Jahre keine lange Zeit. Der Anfang war tatsächlich eine große Herausforderung. Der Reisemarkt ist sehr umkämpft und der Einstieg ins Onlinegeschäft war für mich neu. Es fing schon damit an, dass meine Website erst einige Monate nach der Gründung fertig wurde, dabei jedoch nicht SEO optimiert war. Außerdem war sie nicht ideal für ein Reisebüro strukturiert. Das habe ich erst lernen müssen.

Eine weitere Herausforderung ist, dass die Provisionen der Reiseveranstalter, deren Reisen ich vermittle oder zusammenstelle, erst nach Durchführung der Reise gezahlt werden. Das bedeutete für mich, dass ich monatelang keine Einkünfte hatte.

Ich hatte mir selbst drei Jahre gegeben, um das Geschäft ins Laufen zu bringen.

Und wie ist Ihre Einschätzung nach drei Jahren? Wird es weitergehen?

Durch meinen holprigen Start habe ich das erste halbe Jahr verpasst. Ich kann also noch etwas Zeit anhängen (lacht).

Das letzte Jahr war einigermaßen ausgeglichen, was Kosten und Umsatz betrifft. In diesem Jahr habe ich bereits mehr Umsatz gemacht als im gesamten letzten Jahr. Das zeigt, dass es vorangeht.

Was genau ist das Konzept von Traveliterra?

Ursprünglich wollte ich für Interessierte selbst maßgeschneiderte Reisen planen, so wie ich es seit 30 Jahren für meine Familie tue. Dies ließ sich jedoch nicht umsetzen, da ich dann als Reiseveranstalter fungieren würde.

Also habe ich nach Anbietern gesucht, die individuelle und maßgeschneiderte Reisen anbieten. Dabei habe ich gemerkt, dass Gruppenreisen sehr gefragt sind. Ich selbst mag eigentlich keine Gruppenreisen, aber kleine Gruppen finde ich ok. Daher habe ich die Sparte Kleingruppenreisen bis max. 12 Personen dazu genommen. Über meine Webseite biete ich nur Reisen an, von denen ich selbst begeistert bin. Und gerade im Bereich außergewöhnlicher Reisen in kleinen Gruppen gibt es ganz tolle Anbieter.

Gibt es Reisen oder Kontinente, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Ja, die gibt es tatsächlich. Abenteuerreisen liegen mir besonders am Herzen und mein Lieblingskontinent ist Afrika. Dort habe ich selbst zahlreiche abenteuerliche Reisen unternommen.

Als Abenteuerreisen bezeichne ich auf meiner Website Reisen, die in wenig bereiste Länder führen oder auch Spezialreisen zu traditionellen Festen. Ich selbst war vor einigen Jahren in Ghana, in Elmina, zum Bakatue-Fest zu Beginn der Fischersaison dabei. Es war einfach einmalig und ein unvergessliches Erlebnis.

Hat der Name Traveliterra eine besondere Bedeutung?

Ja, er ist zusammengesetzt aus travel – literature – terra, also Reisen, Literatur und unsere Erde. Mein Traum ist es immer noch, das Thema Literatur mehr mit dem Reisen zu verbinden.

Warum ist das für Sie so eine spannende Kombination?

Literatur ist eine der tiefsten Formen, eine Kultur zu verstehen. Ich selbst versuche immer, im Zusammenhang mit einer Reise Bücher von Autoren des Reiselandes zu lesen. Das ist bei vielen Ländern gar nicht so einfach. Dabei habe ich jedoch spannende Autoren entdeckt und auf emotionaler Ebene oft viel mehr über das Land erfahren, als es ein Reiseführer vermag. Diese Symbiose würde ich gerne vermitteln.

Wo können Interessierte mehr über Ihre Reisen erfahren?

Alle Infos gibt es auf meiner Website und auf meinem LinkedIn-Profil. Wer sich für besondere Reisen interessiert oder ein paar gute Literaturtipps braucht, kann sich jederzeit unverbindlich beraten lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Traveliterra – Agentur für Reiseindividualisten

Frau Silke Matzke

Reifsteinweg 2 2

07745 Jena

Deutschland

fon ..: 03641-527395

web ..: https://traveliterra.de/

email : kontakt@traveliterra.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Traveliterra – Agentur für Reiseindividualisten

Frau Silke Matzke

Reifsteinweg 2 2

07745 Jena

fon ..: 036410527395

web ..: https://traveliterra.de/

email : kontakt@traveliterra.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitaler Parkinson-Lotse wird in weitere Regionen ausgerollt Objekt & Wert Immobilienmanagement – Ihr starker Immobilienmakler im Münsterland und Ruhrgebiet