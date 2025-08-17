  • Drei pfiffige Fragen gegen Insolvenz: Unternehmer zeigt, wie man alles 14 Tage vor dem Ende dreht

    14 Tage vor der Insolvenz – dann Weltmarktführer. Stefan Fedl zeigt, wie 3 Fragen im Kundengespräch über Scheitern oder Erfolg entscheiden. Gold Award beim Int. Speaker Slam.

    BildDer Unternehmer Stefan Fedl wurde am 23. April 2026 beim 15. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen mit dem Gold Award ausgezeichnet. Der Wettbewerb gilt als einer der härtesten Rednerwettbewerbe im deutschsprachigen Raum: 120 Teilnehmer aus 18 Ländern mussten ihr Kernthema in exakt vier Minuten vor einer Fachjury und einem weltweiten Livestream-Publikum vertreten – ohne Notizen, ohne Präsentation. Nur wer den Scouting-Prozess bestand, war überhaupt dabei. Fedl gehörte dazu – und erhielt stehende Ovationen.

    Fedl sprach über einen Ansatz, der auf seiner eigenen unternehmerischen Erfahrung basiert: Er führte sein Unternehmen CarCutter – eine Softwareplattform für KI-gestützte Bildbearbeitung im Automobilbereich – aus einer drohenden Insolvenz heraus und baute es zum weltweit führenden Anbieter für die größten Autohändler und Auto-Plattformen auf. Seine Kernbotschaft: Drei einfache Fragen im Kundengespräch entscheiden, ob ein Produkt überlebt oder scheitert – noch bevor es entwickelt ist. Wer sich ausschließlich auf jene Menschen konzentriert, die echtes Kaufinteresse signalisieren, vermeidet kostspielige Irrwege und beschleunigt den Aufbau massiv.

    „Die Frage ,Willst du es haben?‘ ändert am Kunden einfach alles und trennt die Spreu der nur scheinbar Interessierten vom Weizen der echten Käufer“, erklärte Fedl. Ein Jurymitglied kommentierte: „Das ist gleichermaßen einfach wie genial – ich kann das sofort in jedem Gespräch umsetzen und weiß endlich, wer wirklich Interesse hat.“

    Gerade in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem Ressourcenknappheit und Marktunsicherheit viele Unternehmen unter Druck setzen, trifft Fedls Ansatz einen Nerv. Eine Umfrage unter Führungskräften vom April 2026 zeigt, dass ein Großteil der Befragten das Gefühl hat, trotz hohem Einsatz nicht vorwärtszukommen. Fedls Methode adressiert genau das: nicht mehr Aufwand, sondern der richtige Fokus als Beschleuniger aus der Stagnation.

    Über Stefan Fedl
    Stefan Fedl ist Experte für Umsetzung und unternehmerisches Momentum. Nach seiner eigenen Transformation – vom Rand der Insolvenz zum Aufbau eines globalen Marktführers im Bereich KI-gestützter Bildbearbeitung für den Automobilhandel – begleitet er heute Unternehmer, Führungskräfte und Organisationen dabei, durch radikalen Kundenfokus dauerhaften Antrieb zu erzeugen. Er versteht sich als Katapult, das Menschen und Organisationen vom Standstreifen direkt auf die Überholspur bringt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fedl Holding GmbH
    Herr Stefan Fedl
    Grenadiergasse 28/4
    8020 Graz
    Österreich

    fon ..: +43 664 78 00 777
    web ..: http://stefanfedl.com
    email : hi@stefanfedl.com

    Stefan Fedl ist Experte für Umsetzung und unternehmerisches Momentum. Nach dem Weg aus der Fast-Insolvenz zur globalen Marktführerschaft begleitet er Unternehmer und Organisationen vom Standstreifen auf die Überholspur.

    Pressekontakt:

    Fedl Holding GmbH
    Herr Stefan Fedl
    Grenadiergasse 28/4
    8020 Graz

    fon ..: +43 664 78 00 777
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