Drei Tage im Zeichen des Tauchsports: Der Women’s Dive Day im Nova Maldives

Dreitägiges Programm bringt Tauchexpertinnen, Meeresschützerinnen, Resortgäste und Schülerinnen der Insel Dhangethi zusammen.

Der Juli im Nova Maldives stand im Zeichen des Women’s Dive Day (WDD). Tauchexpertinnen, Meeresschützerinnen, Resortgäste und Schülerinnen aus der Region nahmen an Gesprächsrunden, Schnuppertauchgängen und einem gemeinsamen Korallenschutzprojekt teil. Im Mittelpunkt standen die Rolle von Frauen im Tauchsport sowie berufliche Perspektiven im Bereich Meeresforschung und Naturschutz.

Frauen im Tauchsport

Den Auftakt bildete eine Gesprächsrunde mit Zoona Naseem, der ersten weiblichen PADI Course Director der Malediven, der Meeresbiologin Jenna Lehocki von Nova Maldives und der PADI AmbassaDiver Maëlly Faure. Thematisiert wurde unter anderem der weiterhin geringe Frauenanteil im Tauchsport. Als eine Ursache nannten die Teilnehmerinnen das Fehlen sichtbarer weiblicher Vorbilder. Angebote wie der jährliche Women’s Dive Day und die internationale PADI-Community sollen Frauen den Einstieg erleichtern und ihnen den Austausch mit anderen Taucherinnen ermöglichen.

Auch die veränderte Wahrnehmung von Haien und Rochen war Gegenstand der Diskussion. Beiträge in den sozialen Medien haben dazu beigetragen, dass diese Tiere zunehmend als faszinierende und schützenswerte Arten wahrgenommen werden. Im Rahmen des „Global Shark & Ray Census“ von PADI können Taucherinnen und Taucher ihre Sichtungen dokumentieren und damit Daten für die Beobachtung und den Schutz der Arten bereitstellen.

Die persönlichen Werdegänge der Gesprächsteilnehmerinnen machten zugleich deutlich, dass Karrieren im maritimen Bereich selten geradlinig verlaufen. Naturwissenschaftlerinnen wechselten in die Lehre, Taucherinnen wurden Unterwasserfotografinnen und Tauchlehrerinnen übernahmen die Leitung eigener Tauchzentren. Die Botschaft an die nächste Generation lautete daher, sich nicht frühzeitig auf einen einzigen Berufsweg festlegen zu müssen.

Workshop für Schülerinnen aus Dhangethi

Außerdem begrüßte Nova Maldives 15 Schülerinnen der Dhangethi School zu einem Workshop zur beruflichen Orientierung. Zoona Naseem berichtete über ihren Werdegang und ihren Weg zur ersten weiblichen PADI Course Director der Malediven. Anschließend beteiligten sich die Schülerinnen und Resortgäste an einer Korallenpflanzaktion. Gemeinsam befestigten sie Korallenfragmente an Metallrahmen, die danach mit Unterstützung des Tauchteams am Hausriff ausgebracht wurden. So konnten die Schülerinnen die im Workshop vorgestellten Berufsfelder in Meeresforschung und Naturschutz mit einem praktischen Projekt verbinden.

Die Wiederherstellung geschädigter Korallenriffe hat auf den Malediven in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Der Inselstaat war 1998, 2016 und erneut 2024 von schweren Korallenbleichen betroffen. Im Jahr 2024 führten hohe Meerestemperaturen in mehreren Atollen zu einem deutlichen Rückgang lebender Korallen. Die Befestigung junger Korallen auf Metallrahmen gehört zu den auf den Malediven häufig eingesetzten Methoden der Riffrestaurierung. Sie gibt den Korallenfragmenten in geschädigten Riffabschnitten Halt und soll ihr weiteres Wachstum unterstützen.

PADI AWARE Week im September

Als nächste Veranstaltung ist Mitte September die PADI AWARE Week geplant. Das einwöchige Programm umfasst unter anderem „Dive Against Debris“-Einsätze zur Beseitigung von Abfällen in der Lagune, geführte Schnorcheltouren für Nichttaucher sowie Workshops zum Schutz der Meere. Weitere Einzelheiten will Nova Maldives in den kommenden Wochen bekannt geben.

Mehr Infos unter: https://nova-maldives.com/

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South Ari Atoll 1

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Deutschland

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Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

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