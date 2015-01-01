Nova Maldives und Eri Maldives ernennen Naufal Naeem zum Cluster Director of Sales

Ein erfahrenes Manager im Nova Maldives

In dieser Funktion verantwortet er die kommerzielle Strategie von Nova Maldives sowie des neu eröffneten Eri Maldives. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Luxus Hotellerie der Malediven bringt Naufal umfassende Expertise in den Bereichen Umsatzsteigerung, Ausbau internationaler Vertriebspartnerschaften sowie Marktentwicklung in Schlüsselregionen mit.

In seiner neuen Rolle wird Naufal die Vertriebsstrategie und Marktausrichtung beider Resorts verantworten. Sein Fokus liegt dabei auf nachhaltigem Umsatzwachstum, der Vertiefung strategischer Partnerschaften sowie einer klaren, konsistenten Positionierung beider Marken in den jeweiligen Zielmärkten. Die Ernennung erfolgt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt für Pulse Hotels & Resorts: Während Nova Maldives seine Position als junges, community orientiertes Resort für „Good Soul Days“ weiter ausbaut, beginnt für Eri Maldives mit der jüngsten Resort Eröffnung ein bedeutendes neues Kapitel.

Zuletzt war Naufal als Director of Sales & Marketing im Noku Maldives, Vignette Collection (IHG) tätig, wo er die kommerzielle Planung leitete und die Markenpositionierung sowie den Markteintritt erfolgreich unterstützte. Zuvor fungierte er als Director of Sales bei Nova Maldives, wo er das Resort durch eine umfassende Marken¬neuausrichtung begleitete und die Partnerschaften insbesondere in Europa, den GCC Staaten und Indien deutlich ausbaute. Frühere Stationen umfassten leitende kommerzielle Funktionen im Flagship Resort Kandima Maldives der Pulse Hotels & Resorts, mit Schwerpunkt auf Kampagnensteuerung, strategischen Partnerschaften und Marktsegmentierung.

Abdulla Aboobakuru, General Manager von Nova Maldives, kommentiert die Ernennung: „Naufal vereint tiefgehende Marktkenntnis mit ausgeprägter kommerzieller Führungskompetenz. Seine Erfahrung wird entscheidend dazu beitragen, unsere Partnerschaften zu vertiefen und unser kommerzielle Performance nachhaltig zu stärken.“

Haroon Mohamed, General Manager von Eri Maldives, ergänzt: „Mit der Markteinführung von Eri setzen wir auf Naufals exzellente Branchenkontakte, um Eri, „the Island of Becoming“ als Destination für bewusst Reisende zu positionieren, die ein authentisches maledivisches Erlebnis suchen, geprägt von nachhaltigem Leben, kultureller Tiefe und ganzheitlichem Wohlbefinden.“

Naufal Naeem selbst sagt: „Ich freue mich sehr, diese Rolle zu einem so wichtigen Zeitpunkt für beide Inselresorts zu übernehmen. Nova verfügt über eine starke Identität und eine treue Community, während Eri eine spannende neue Perspektive eröffnet. Gemeinsam mit den Teams und unseren Partnern möchte ich langfristiges Wachstum in unseren Schlüsselmärkten gestalten.“

Mehr Infos zum Nova Maldidves unter: https://nova-maldives.com/

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Nova Maldives

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South Ari Atoll South Ari

81925 Malediven

Deutschland

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email : annette.zierer@zierercom.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Su d-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Male entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.



Pressekontakt:

zierer Communications GmbH

Annette Simone Zierer

Effnerstraße 44-46 Effnerstra

München 81925

fon ..: 017623404040

email : annette.zierer@zierercom.com

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