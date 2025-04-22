„Hushpitality“: Die Kunst vom modernen Detoxen im Nova Maldives

Von ganzheitlichen Erlebnissen bis hin zum Wellness-Dive-Programm

„Quietcations“ bekommen 2026 einen neuen Namen. Der Trend zur sogenannten „Hushpitality“ zeigt, wie sehr entschleunigtes und regeneratives Reisen in einer immer schnelleren Welt gefragt bleibt: „Das eigene Wohlbefinden in den Mittelpunkt zu stellen, ruhige Aktivitäten zu wählen, weniger überfüllte Reisezeiten zu nutzen und Unterkünfte zu finden, die zur Entspannung beitragen. Stell dir vor, du wachst ohne Wecker auf, genießt einen Spaziergang in der Natur, liest in aller Ruhe ein Buch oder lässt einen Sonnenuntergang in völliger Stille auf dich wirken. Der wahre Luxus liegt hier nicht im Überfluss, sondern in der Möglichkeit, vom ständigen Informationsfluss abzuschalten und wieder zu sich selbst zu finden.“, ordnet Brachen-Insider Noveltr den Trend ein.

Wie eine Woche voller Entschleunigung aussieht:

Tag 1 – Ankommen & Loslassen

Barfuß im Inselmodus ankommen: Nach der entspannten Begrüßung sorgen sanfte Sunset-Stretching-Einheiten oder ruhige Momente am Wasser für den perfekten Einstieg. Keine Agenda – nur Zeit, um bei sich selbst anzukommen.

Tag 2 – Atem & Körper

Der Tag beginnt mit kostenlosem Sunrise-Yoga, einem Spaziergang am Strand und einem vitalen Frühstücksbuffet im Soul Kitchen. Danach bleibt Zeit für entschleunigte Entdeckungen der schönsten Fotospots des Resorts – besonders der Overwater-Swing bei Sonnenauf- oder -untergang bietet eine spektakuläre Kulisse für stimmungsvolle Silhouetten.

Tag 3 – Achtsamkeit unter Wasser

Das charakteristische Wellness-Dive-Programm von Nova verbindet Atemtechniken, Schwerelosigkeit und das Eintauchen in die Unterwasserwelt zu einer meditativen Erfahrung. Der Nachmittag bleibt bewusst offen – zum Ausruhen, Lesen, Schnorcheln am Hausriff oder für maledivische Spa-Rituale im EsKape Spa.

Tag 4 – Verbindung in entspannter Atmosphäre

Beim wöchentlichen Holhuashi-Treffen unter dem Banyan-Baum erleben Gäste einen authentischen kulturellen Austausch mit Bodu-Beru-Tanzperformance. Geschichten, Aromen und Traditionen werden hier ganz ungezwungen geteilt.

Tag 5 – Inselrhythmus erleben

Zwischen Rückzug und gemeinsamen Erlebnissen: etwa bei einer Marine-Exkursion zur Beobachtung von Walhaien oder Mantarochen, gefolgt von einem entspannten Dinner unter dem Sternenhimmel am Meer.

Tag 6 – Reflexion & Reset

Zum Abschluss stehen Ruhe und innere Balance im Mittelpunkt – etwa bei einer individuellen Crystal-Chakra-Session, Journaling oder einem stillen Bad im Ozean. Gäste reisen mit neuer Klarheit und Gelassenheit ab.

Wo Geschmack seine Wurzeln findet

Inspiriert von der Natur und dem kulturellen Erbe der Malediven präsentiert Nova in dieser Saison ein erweitertes Konzept moderner Inselküche. Verwendet werden regionale Zutaten aus lokalen Inselgemeinschaften und der eigenen Produktion.

Die Gerichte verbinden Aromen und Texturen auf kreative Weise – von grüner Mango mit gerösteter Kokosnuss bis hin zu fein abgestimmter Kürbissuppe. Maledivische Zutaten werden dabei modern und künstlerisch interpretiert.

Kulinarik wird hier zum kulturellen Austausch: Gäste erleben die Herkunft der Zutaten bewusst und genießen einen entschleunigten Weg „von der Quelle auf den Teller“. In Restaurants wie dem Soul Kitchen erwartet sie eine kuratierte Auswahl neuer Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts, die Saisonalität und Einfachheit zelebrieren. Dazu zählen kreative Gerichte wie Breadfruit Wellington, Kochbananen-Gnocchi oder Cassava-Brownies – moderne Interpretationen authentischer Inselaromen.

Kultur unter dem Banyan-Baum

Das wöchentliche Holhuashi-Treffen wurde geschaffen, damit Reisende regelrecht in die lokale Kultureintauchen können. Unter dem Banyan-Baum erwacht der Geist des maledivischen Insellebens durch Geschichten, Musik und gemeinsame Rituale zum Leben.

Bei Sonnenuntergang erfüllen die rhythmischen Klänge der traditionellen Bodu-Beru-Trommeln die Atmosphäre – sie gelten als Herzschlag der Malediven und wirken nachweislich stimmungsaufhellend und stressreduzierend.

Gäste lernen Elemente des lokalen Lebens kennen – von der Dhivehi-Sprache bis hin zu traditionellem Streetfood, Spielen sowie Vorführungen zu Handwerk und Erntetraditionen. Das lockere Format schafft Raum für authentische Begegnungen mit den maledivischen Mitarbeitern des Resorts und deren persönlichen Geschichten.

In einer Welt permanenter Reizüberflutung bietet Nova etwas Seltenes: das Gefühl, endlich durchatmen zu können. Ob bei achtsamen Unterwassererlebnissen, sanften Ritualen oder einfach durch das bewusste Fehlen eines durchgetakteten Tagesplans – jedes Detail dient dazu, Reisenden neue Balance zu schenken. Denn außergewöhnliche Reiseerlebnisse müssen nicht extravagant sein – sondern echt und im Moment verankert.

Beach Villas und Water Villas im Nova Maldives sind z. B im Juni, Juli und August für zwei Personen inklusive Full Board ab 330 Euro pro Nacht buchbar (Stand: Direktbuchungen ab 20. Mai 2026). Das aktuelle „Summer of Soul“-Angebot mit bis zu 50 % Rabatt auf alle Zimmerkategorien und Verpflegungsoptionen gilt für Buchungen bis einschließlich Ende Juni bei Aufenthalten zwischen dem 1. Mai und 31. Oktober.

Mehr zu Hushpilaty bei Noveltr: https://noveltr.com/quietcation-hushpitality-dein-guide-fur-ruhige-reisen/

Weitere Informationen über Nova unter https://nova-maldives.com/

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Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

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Frau Annette Zierer

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