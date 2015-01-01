-
Droplane startet mit energiegeladener Tanz- & Lifestyle-Kollektion
Ab sofort erhältlich: DomiMoves x Droplane – Streetwear mit Tanz, Energie & Herz.
Der Startschuss für Droplane ist gefallen – und gleich zum Launch gibt es einen echten Knaller: Die erste limitierte Kollektion von DomiMoves ist ab sofort online.
DomiMoves bringt mit Droplane ihre erste eigene Streetwear- und Lifestyle-Linie auf den Markt. Das Besondere: Die Stückzahl ist streng limitiert und es wird keine Nachproduktion geben. Wer also ein Teil haben will, muss schnell sein.
Über die Kollektion:
Die DomiMoves-Kollektion ist eine Liebeserklärung an Bewegung, Musik und positive Vibes.
Die Designs verbinden Lateinamerikanische Lebensfreude mit urbanem Streetwear-Style.
Hoodies & Sweater mit energiegeladenen Motiven
Bequeme Schnitte für Tanz, Workout oder Alltag
Nachhaltig produziert mit hochwertigen Materialien
Farben: kräftiges Schwarz, dynamisches Weiß, Akzentfarben im Signature-Stil von DomiMoves
Warum dieser Drop besonders ist:
Nur wenige Stücke verfügbar – wenn weg, dann weg.
Jedes Teil ein Statement: „Trag den Rhythmus, fühl die Energie.“
Direkter Support für DomiMoves und ihre Community.
Exklusiv über Droplane – nicht im Handel erhältlich.
Droplane – die Bühne für Creator:
Mit diesem ersten Drop zeigt Droplane, wie Creator ihre Ideen ohne Risiko umsetzen können.
Vom Design über die Produktion bis hin zum Versand übernimmt Droplane alles – Creator können sich voll auf ihre Community konzentrieren.
Käufer wiederum bekommen authentische Produkte mit echter Geschichte.
„Der Launch mit DomiMoves zeigt genau, wofür Droplane steht: limitierte Kollektionen, starke Stories und 100 % Creator-Fokus“, sagt der Gründer von Droplane.
Jetzt bestellen – bevor es zu spät ist
Die DomiMoves-Kollektion ist ab sofort erhältlich unter: droplane.eu/domimoves
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
domimoves
Herr Jose Rodriguez
Seckbacher Landstraße 17
60389 Frankfurt
Deutschland
fon ..: +4917642946846
web ..: http://www.droplane.eu
email : jose.rodri3006@gmail.com
Pressekontakt:
domimoves
Herr Jose Rodriguez
Seckbacher Landstraße 17
60389 Frankfurt
fon ..: +4917642946846
web ..: http://www.droplane.eu
email : jose.rodri3006@gmail.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
18./19. September: Vierte Auflage des Design Festivals „Future Playgrounds“
Droplane startet mit energiegeladener Tanz- & Lifestyle-Kollektion
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Droplane startet mit energiegeladener Tanz- & Lifestyle-Kollektion
- 18./19. September: Vierte Auflage des Design Festivals „Future Playgrounds“
- Neun Red Dot Awards für Projekte der Peter Schmidt Group
- sanibel – Relaunch der Badserie sanibel 5001
- ZenaTech unterzeichnet Angebot für den Erwerb einer Flugschule, die komplexe BVLOS-Missionen und potenzielle Drone-as-a-Service- (DaaS)-Verträge mit US-Regierung und Militär ermöglicht
- Dynamischer Player mit bombastischem „Bimetall“-Potenzial!
- Vortex Energy meldet erfolgreiche Installation von ANT-Sensoren im Salzprojekt Robinsons River
- Integral Metals meldet geochemische Anomalie von über 1 % TREE im Boden des Projekts Burntwood
- Aztec bohrt 253 g/t Silber und 2,26 g/t Gold (456,6 g/t AgÄq) über 6,08 m in 53 g/t Ag und 0,41 g/t Au (89,7 g/t AgÄq) über 50,3 m
- GESUNDHEIT braucht KLIMASCHUTZ
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.