  • Droplane startet mit energiegeladener Tanz- & Lifestyle-Kollektion

    Ab sofort erhältlich: DomiMoves x Droplane – Streetwear mit Tanz, Energie & Herz.

    Der Startschuss für Droplane ist gefallen – und gleich zum Launch gibt es einen echten Knaller: Die erste limitierte Kollektion von DomiMoves ist ab sofort online.
    DomiMoves bringt mit Droplane ihre erste eigene Streetwear- und Lifestyle-Linie auf den Markt. Das Besondere: Die Stückzahl ist streng limitiert und es wird keine Nachproduktion geben. Wer also ein Teil haben will, muss schnell sein.

    Über die Kollektion:
    Die DomiMoves-Kollektion ist eine Liebeserklärung an Bewegung, Musik und positive Vibes.
    Die Designs verbinden Lateinamerikanische Lebensfreude mit urbanem Streetwear-Style.
    Hoodies & Sweater mit energiegeladenen Motiven
    Bequeme Schnitte für Tanz, Workout oder Alltag
    Nachhaltig produziert mit hochwertigen Materialien
    Farben: kräftiges Schwarz, dynamisches Weiß, Akzentfarben im Signature-Stil von DomiMoves

    Warum dieser Drop besonders ist:
    Nur wenige Stücke verfügbar – wenn weg, dann weg.
    Jedes Teil ein Statement: „Trag den Rhythmus, fühl die Energie.“
    Direkter Support für DomiMoves und ihre Community.
    Exklusiv über Droplane – nicht im Handel erhältlich.

    Droplane – die Bühne für Creator:
    Mit diesem ersten Drop zeigt Droplane, wie Creator ihre Ideen ohne Risiko umsetzen können.
    Vom Design über die Produktion bis hin zum Versand übernimmt Droplane alles – Creator können sich voll auf ihre Community konzentrieren.
    Käufer wiederum bekommen authentische Produkte mit echter Geschichte.

    „Der Launch mit DomiMoves zeigt genau, wofür Droplane steht: limitierte Kollektionen, starke Stories und 100 % Creator-Fokus“, sagt der Gründer von Droplane.
    Jetzt bestellen – bevor es zu spät ist
    Die DomiMoves-Kollektion ist ab sofort erhältlich unter: droplane.eu/domimoves

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    domimoves
    Herr Jose Rodriguez
    Seckbacher Landstraße 17
    60389 Frankfurt
    Deutschland

    fon ..: +4917642946846
    web ..: http://www.droplane.eu
    email : jose.rodri3006@gmail.com

    Pressekontakt:

    domimoves
    Herr Jose Rodriguez
    Seckbacher Landstraße 17
    60389 Frankfurt

    fon ..: +4917642946846
    web ..: http://www.droplane.eu
    email : jose.rodri3006@gmail.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Im Tanz der Zeit – Nicole Biarnés präsentiert mit „Im Tanz der Zeit“ ein packendes Zeitreise-Spektakel
      Nicole Biarnés schickt ihre Protagonistin in "Im Tanz der Zeit" immer weiter in die Vergangenheit zurück....

    2. Tanz und Persönlichkeitsentwicklung mit Natalie Molker
      "Tanz dich selbstbewusst!" Natalie Molker begeistert beim Internationalen Speaker Wettbewerb...

    3. Alessandro Galas feiert sensationellen Erfolg mit „Tanz mit mir“
      Ein latino Hit in deutscher Version...

    4. Tanz mit Deinem Engel – motivierende, reale Geschichten von echten Menschen
      Anne Marie Baxter gibt Ihnen in "Tanz mit Deinem Engel" einen Denkanstoß, um in eine glückliche Richtung zu gehen....

    5. Einhorn-Tanz – der spirituelle Ratgeber zeigt Ihnen den Weg zu einer ganz besonderen Bewegungsmeditation
      Irene Liechti erläutert in "Einhorn-Tanz" sanft fließende und harmonisierende Tai Ji-Bewegungsabläufe, bei denen Herzqualität und Regeneration im Vordergrund stehen....

    6. Tanz in den Mai: „Match me if you can“ Singleparty – Offline trifft Online per Partyapp
      In Berlin, Hannover, Braunschweig, Nürnberg, Münster...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.