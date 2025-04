DSI Dantech übernimmt Froster-Sparte der GEA Group

„Aerofreeze“ Tunnelfroster ergänzen das Angebot von DSI Dantech für die thermische Behandlung von Lebensmitteln

Aalborg (Dänemark) / Bissendorf (bei Osnabrück). Im Oktober 2024 übernahm DSI Dantech, Entwickler und Hersteller verschiedenster Lösungen für die thermische Behandlung von Lebensmitteln, bereits den nordamerikanischen Vertrieb für die Froster-Sparte der GEA Group. Mitte März 2025 folgte die Übernahme des Vertriebs dieser Froster auch außerhalb Nordamerikas, also weltweit. Damit komplettiert DSI Dantech das bereits vielseitig aufgestellte Sortiment mit weiteren Gefriersystemen von GEA.

Die GEA Group ist einer der weltweit größten Systemanbieter für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie und konzentriert sich nun stärker auf andere Felder der Prozesstechnik für die Lebensmittelverarbeitung. GEA-Mitarbeitende aus den Aufgabenbereichen Konstruktion & Entwicklung, Vertrieb und Vertriebsinnendienst werden bereits in das Team integriert, um einen auch für die Kunden reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Die Produktion wird am Hauptsitz von DSI Dantech in Aalborg, Dänemark, gebündelt.

„Mit der Veräußerung dieser Sparte an uns hat die GEA Group großes Vertrauen in unsere Expertise und Qualität bewiesen. Wir wissen, dass dem Unternehmen sehr viel daran liegt, den hohen Qualitätsanspruch der Anlagen zu halten. GEA hat sich über Jahrzehnte einen guten Ruf erarbeitet und will im Interesse der Kunden gewährleistet sehen, dass die Geräte auch weiterhin auf Top-Niveau entwickelt, produziert und gewartet werden. Dies können wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und technischen Kompetenz sicherstellen“, sagt Søren Overgaard, CEO von DSI Dantech.

Bewährte Technologie für das Tunnelfrosten integriert

Durch die Übernahme des Gefriertechnologie-Geschäfts von GEA erweitert DSI Dantech sein Produktportfolio beispielsweise um die im Markt seit langem bekannten und erfolgreichen „Aerofreeze“ Tunnelfroster. Hierbei handelt es sich um hochkapazitive Linien mit bis zu 65 Meter Länge und einer Leistung von 2 bis 30 Tonnen pro Stunde. Die Anlagen eignen sich gerade für das Frosten von Obst, Gemüse sowie Pommes frites und Kartoffeln. So komplettiert DSI Dantech seine eigenen Tunnelfroster-Technologien mit einer besonders geeigneten Variante für spezifische Anwendungsbereiche.

„Durch diese Ergänzung sind wir nun der einzige globale Anbieter, der in der Lage ist, alle Arten von Lebensmitteln zu gefrieren. Damit stärken wir unsere Position als Marktführer für umfassende Gefrierlösungen. Zugleich ergänzen sich bei Kunden aus verschiedensten Branchen künftig die Lösungen von DSI Dantech und GEA. So können wir den lebensmittelverarbeitenden Betrieben ideal aufeinander abgestimmte Lösungen präsentieren, die höchste Produktqualität ebenso wie maximale Effizienz garantieren. Die passenden Module für die gesamte Prozesskette anbieten zu können, bedeutet einen echten Mehrwert für die Nutzer unserer Anlagen“, ergänzt Jens Westerheide, Leiter Vertrieb und Service Europa bei DSI Dantech.

Neue strategische Ausrichtung

DSI Dantech ist nach eigenen Angaben das weltweit erste und einzige Unternehmen, das drei innovative Technologien für das Frosten, Kühlen und Erhitzen von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten unter einem Dach vereint. Mit der Übernahme der mechanischen Gefriersysteme von GEA positioniert sich DSI Dantech neu, um in diesem Sektor weiter zu expandieren und sein Angebot für wichtige Lebensmittelmärkte weltweit erheblich auszubauen.

Weitere Infos: www.dsidantech.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DSI Dantech

Herr Jens Westerheide

Gewerbepark 18

49143 Bissendorf

Deutschland

fon ..: +49 5402 7016-58

web ..: http://www.dsidantech.com

email : jens.westerheide@dsidantech.com

DSI Dantech basiert auf dem Zusammenschluss von drei ehemals in Familienbesitz befindlichen Organisationen: CES – Cryogenic Equipment and Services NV, einem der weltweit größten unabhängigen Anbieter kryogener Gefriertechnologie, Dantech Freezing Systems A/S, einem führenden Global Player im Bereich des mechanischen Frostens, und DSI Freezing Solutions A/S, dem Weltmarktführer im Bereich Plattenfrosten.

Ziel des Zusammenschlusses im Mai 2021 war, den Markt für die thermische Behandlung von Lebensmitteln nachhaltig zu verändern. Mit der Integration der britischen Marke Freezertech ergänzte DSI Dantech sein Portfolio 2024 um weitere Plattenfroster-Technologien. Im Oktober 2024 übernahm DSI Dantech zusätzlich die Froster-Sparte von GEA, einem der weltweit führenden Systemanbieter für die Lebensmittelverarbeitung; im März 2025 folgte der Übernahme des Vertriebs weltweit.

Heute verfügt die Gruppe über 350 Mitarbeiter, mehr als 100 Jahre Wissen über IQF und Plattenfrosten sowie mehr als 10.000 weltweit installierte Lösungen. Zwecks umfassender Kundenunterstützung ist DSI Dantech mit Büros, Produktion, Vertretern und Händlern auf der ganzen Welt präsent.

www.dsidantech.com

Pressekontakt:

Perfect Sound PR

Herr Frank Beushausen

Gewerbepark 18

49143 Bissendorf

fon ..: 017622712901

web ..: http://www.perfectsoundpr.de

email : f.beushausen@perfectsoundpr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Tochtergesellschaft von ZenaTech, ZenaDrone, stellt Update hinsichtlich der Green UAS-Zertifizierung für IQ Square-Drohne für Landvermessung, Brückeninspektionen und andere US-Verteidigungsanwendungen bereit CanCambria Energy Corp. ernennt Eric Vaughan zum Vice President of Drilling and Completions und kündigt Neubesetzung der Funktion der Corporate Secretary an