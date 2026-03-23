Du wirst mich nicht los – das musikalische Projekt von ODE SCHMITT

Ein Soloprojekt, das eigentlich gar keines werden sollte.

Manchmal entstehen die ehrlichsten Alben nicht aus einem Plan, sondern aus einem Gefühl. Genau so begann das Projekt ODE SCHMITT, hinter dem der Songwriter Oliver Müller steht. Nach Jahren musikalischer Pause wuchs in ihm der Wunsch nach einem Neuanfang: frei, ungebunden, ohne Konzept. Ein musikalischer Raum, in dem nichts müssen muss.

Gemeinsam mit dem Hamburger Produzenten Gottfried Koch (Carmina Records) nahm sich Müller die Freiheit, Songs einfach passieren zu lassen. Kein roter Faden, keine stilistische Festlegung, kein übergeordnetes Thema. Stattdessen Lieder, die wachsen durften – aus Emotionen, aus Alltagssituationen, aus Erinnerungen. Musikalisch bewegt sich ODE SCHMITT im Bereich deutschsprachiger Popmusik: mal urbanmelancholisch, mal warm und analog, immer getragen von Kochs feinfühliger, reduzierter Produktion. Die Stücke wirken nahbar, handgemacht und zeitlos. Es ist ein Album, das man nicht konsumiert, sondern begleitet – ein Werk, das gerade in seiner Ungeplantheit eine große Ehrlichkeit entfaltet. Mit diesem Debüt setzt ODE SCHMITT nicht auf Effekte, sondern auf Authentizität. Ein Soundtrack zum wirklichen Leben – zwischen Aufbruch und Rückschau, Leichtigkeit und Tiefe.

ODE SCHMITT – Du wirst mich nicht los

Länge: 4:18 Minuten

Label: CARMINA RECORDS LC 08112

ISRC: DEAR42689692

EAN: 4070169391017

Musik & Text: Oliver Müller

Producer: Gottfried Koch

Verlag: CARMINA PUBLISHING, Copyright: © 2026 CARMINA RECORDS CARMINA RECORDS, a Division of A-STREET MEDIA

carmina-records.com / a-street-media.com

mail@carmina-records.com

Tel. 040 65056424

VÖ-Datum: 23.03.2026

Quelle: Carmina Records/ Gottfried Koch

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