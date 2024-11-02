„Take the next step – not the same mistake“ heißt die neue Ausstellung in Berlin des Malers Frank Ahlgrimm

Eine kleine feine Vernissage

Berlin, April 2026

Der bekannte deutsche zeitgenössische Maler Frank Ahlgrimm lud am Samstag den 28. März in seiner Wahl-Heimatstadt Berlin zu einer Vernissage ein.

In der Galerie „Rahmen und Kunst“ von Galeristin Alexandra Erlhoff stellt Frank Ahlgrimm einige seiner großformatigen Bilder aus. Die Ausstellung ist noch bis 13. Juni im Prenzlauer Berg, Winsstraße 70 zu besichtigen.

„Take the next step – not the same misktake“ heißt die aktuelle Ausstellung.

Viele Kollegen und Freunde von Frank kamen zu diesem Event. Darunter unter anderen die Kunstmalerin Christine Rusche, die auch in Berlin wohnt. Nach der Ausstellungseröffnung ging es zum Feiern noch in die Luxus-Bar.

Frank Ahlgrimm ist einer der bekanntesten lebenden deutschen Maler, der für seine teils sehr abstrakte Gemälde bekannt ist. Es ist zeitgenössische Kunst, die oft Probleme und aktuelle Themen anspricht, bei dem die Betrachter sich Zeit nehmen sollten. Es ist nicht immer gleich erkennbar was Frank Ahlgrimm mit seinen Gemälden meint. Seine Werke zeichnen sich durch Präzision und Zufall aus. Seine Werke bewegen sich zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Wobei Gegenstände auch abstrakt sein können. Ahlgrimm arbeitet oft mit Textelementen und Grafiken. Auch Stoffe sind teilweise in seine Arbeiten integriert. So auch bei Bildern in der aktuellen Ausstellung.

Frank Ahlgrimm ist sicher einer der interessantesten lebenden deutsche Maler der Gegenwart!

Er wurde 1965 an der mecklenburgischen Ostsee geboren.

1990 – 1996: Studium der Malerei und Grafik an der staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, bei R. Schoofs.

Damit war der Grundstein für eine Malerkarriere gelegt. Seit 2005 arbeitet Frank Ahlgrimm mit den Galeristenehepaar Elisabeth und Reinhard Hauff zusammen. Diese sorgten für einen weltweiten Bekanntheitsgrad des Malers.

Text: Hans Peter Sperber/ Sperbys Musikplantage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ATIB erklärt Austritt aus dem ZMD SMART TESTSOLUTIONS gewinnt erneut Auftrag für Serien-CVM