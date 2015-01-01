SMART TESTSOLUTIONS gewinnt erneut Auftrag für Serien-CVM

SMART TESTSOLUTIONS baut seine führende Position im Bereich Zellspannungsüberwachung weiter aus und schreibt die 30-jährige Erfolgsgeschichte in der Überwachung von Brennstoffzellen-Stacks an.

SMART TESTSOLUTIONS hat einen weiteren Großkunden für eine Serienentwicklung im Bereich Zellspannungsüberwachung an Brennstoffzellen gewonnen. Wie schon in einem 2020 gewonnenen Projekt für Cell Voltage Monitoring Systeme (CVM) geht es um die Überwachung von Brennstoffzellen-Stacks in LKW. Damit setzt das Stuttgarter Unternehmen seine nun bald 30 Jahre währende CVM-Erfolgsgeschichte fort.

Das neue Serienentwicklungsprojekt wird in den kommenden Jahren die verschiedenen Bauteil-Musterphasen der Automobilindustrie bis hin zum C-Muster durchlaufen. Grundlage der Lösung ist das Zellspannungsmessmodul CVM-G6S. Dieses zeichnet sich neben einer hohen Messgenauigkeit und hohen Robustheit durch eine signifikante Kostenreduktion gegenüber seinem Vorgängermodell G5S aus.

Zu den Anforderungen, die im aktuellen Projekt zu erfüllen sind, gehört eine garantierte Betriebsdauer des CVM-Systems von mindestens 25.000 Stunden. „Hervorzuheben ist außerdem der für Automotive-Anwendungen erforderliche Betriebstemperaturbereich von -40 bis + 105 °C“, berichtet Dr. Markus Schuster, Business Line Manager e_Cell Electronics bei SMART TESTSOLUTIONS. Diese Anforderungen machten intensive Umwelterprobungen notwendig.

Die CVM-G6S ist in zwei Varianten erhältlich. Zum einen in einer modularen Version, wobei ein Modul 54 Messkanäle umfasst und mehrere Module in Reihe geschaltet werden können. Darüber hinaus bietet das Messsystem unterschiedliche Kommunikations-Schnittstellen, wie CAN, Modbus TCP/IP, EtherCAT oder PROFINET. Bei der zweiten Version sind alle gewünschten Messkanäle auf einer Platine untergebracht. Diese kommt zum Einsatz, wenn die Zahl der benötigten Kanäle feststeht und die CVM-Systeme in großer Stückzahl produziert werden sollen.

Zu den Messmodulen liefert SMART TESTSOLUTIONS auf Wunsch auch die nötigen Montageteile für die mechanische Integration des CVM in der Nähe des Zellstapels, die nötigen Anschlusskabelbäume und die Zellkontaktierungen, die für den Abgriff der Spannungen an den einzelnen Bipolar-Platten benötigt werden. Neben Automobilherstellern und -Zulieferern konnten die Stuttgarter zuletzt auch mehrere Hersteller von Elektrolyse-Stacks sowie Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie und Marineausrüster als Kunden gewinnen.

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SMART Testsolutions GmbH

Frau Silke Thole

Rötestraße 17

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email : silke.thole@smart-ts.de

SMART TESTSOLUTIONS GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt und liefert Lösungen für die Prüfung von automobilen Steuergeräten sowie weiteren elektronischen Systemen und Energiesystemen wie Batterien und Brennstoffzellen. Auf Basis eines modularen Programms aus Standardkomponenten für Steuerung, Messung und Simulation entstehen bei SMART wettbewerbsfähige, tiefgehend kundenspezifische Testlösungen.

Ein besonderer Schwerpunkt des Produktportfolios liegt im Bereich der Brennstoffzellenüberwachung. SMART TESTSOLUTIONS hat als eines der ersten Unternehmen in Deutschland Brennstoffzellen-Testfahrzeuge mit kompakter und leistungsstarker Monitoring-Elektronik ausgestattet. Seitdem wurde das Produktportfolio kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut.

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