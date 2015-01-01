Dürfen Hunde Blaubeeren essen?

Sind Blaubeeren für Hunde gesund? Lauern im Hintergrund Risiken? Wir schauen genau auf die Beere: Ist der Snack ein echtes Superfood?

Die prallen, tiefblauen Früchte sind einfach zu verlockend für Mensch und Hund. Darum gleich zu Anfang die gute Nachricht: Ja, Hunde dürfen ohne Bedenken Blaubeeren essen. Die saftigen Kugeln stecken voller Vitamine und gesunder Nährstoffe, sie sind kalorienarm und überhaupt nicht giftig. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings – und die nehmen wir jetzt mitsamt den wohltuenden Inhaltsstoffen unter die Lupe.

Der langjährige Reico-Vertriebspartner Team Hundefutter Vital setzt sich konsequent für eine gesunde Ernährung unserer Vierbeiner ein. Darum wissen wir: Blaubeeren sind eben nicht nur ein gesunder Snack für zwischendurch, sondern auch eine hervorragende Zutat für vollwertiges Hundefutter. Im beliebten Trockenfutter Reico MAXiDOG Pura Dynamic haben sie neben Ente, Kartoffeln, Erbsen und Apfel einen festen Platz: Weil es herrlich schmeckt und den Hund bestens versorgt.

Inhaltsverzeichnis

1. Leckerli aus der Natur: Sind Blaubeeren gesund für Hunde?

2. Welche Nährstoffe für Hunde sind in Blaubeeren enthalten?

3. Die gesunde Portion: Wie viele Blaubeeren darf ein Hund fressen?

4. Lecker und gesund: Wie bereite ich Blaubeeren für Hunde richtig zu?

5. Aufgepasst! Wann soll mein Hund Blaubeeren meiden?

6. Fressen, schmusen, fröhlich sein! Rezepte fürs Hundeglück

Leckerli aus der Natur: Sind Blaubeeren gesund für Hunde?

Ja, frische Blaubeeren sind besonders gesund und sicher für Hunde. Während die äußerlich ähnlichen Trauben und damit auch Rosinen für unsere treuen Gefährten giftig sind, müssen Sie sich bei den leckeren Heidelbeeren nur einen Gedanken machen: Wo liegt die Obergrenze? Die tierische Verdauung kann bei bestimmten Blaubeermengen empfindlich reagieren, was eventuell zu Durchfall führt. Also bitte in Maßen füttern – oder direkt zu einem Reico-Produkt mit Blaubeeren greifen.

Regelmäßige, kleine Gaben können Haut und Fell verbessern sowie das Risiko bestimmter Erkrankungen mindern: ein heimisches Superfood also, das sich Zwei- und Vierbeiner liebend gern teilen können.

Welche Nährstoffe für Hunde sind in Blaubeeren enthalten?

Die süße Beere steckte voller Vitamin C, bekanntlich ein Turbozünder für das Immunsystem. Die enthaltenen Antioxidantien wirken zusätzlich entzündungshemmend, weil sie freie Radikale neutralisieren. Bei älteren Hunden profitieren Herzgesundheit und Gehirn. Blaubeeren enthalten außerdem eine gute Portion Ballaststoffe für eine funktionierende Verdauung. Vitamin K und Mangan fördern die allgemeine Vitalität. Zucker beinhalten die Früchte vergleichsweise wenig, damit unterstützen sie eine zuckerarme Ernährung. Alles in allem ein starkes Gesamtpaket, das gerade an warmen Sommertagen die Schlemmerlust weckt.

Die gesunde Portion: Wie viele Blaubeeren darf ein Hund fressen?

Die Faustregel besagt: Blaubeeren sollten höchstens 10 Prozent der täglichen Kalorienzufuhr Ihrer genussfreudigen Fellnase decken. Hier unsere Orientierungswerte:

* Kleine Hunde bis 10 kg: 2 bis 5 Blaubeeren pro Tag

* Mittelgroße Hunde bis 25 kg: 5 bis 8 Blaubeeren pro Tag

* Große Hunde ab 26 kg: rund 10, eventuell 15 Blaubeeren pro Tag

Beachten Sie hierbei den Gesundheitszustand, den Aktivitätsgrad und eventuelle Unverträglichkeiten Ihres Hundes. Die Hundeernährung ist eine sehr individuelle Sache, darum bieten wir eine persönliche Futterberatung an – vollständig kostenlos und ohne Verpflichtungen. So erfahren Sie im Gespräch mit einem Experten, was Ihrem Vierbeiner wirklich guttut und was nicht.

Lecker und gesund: Wie bereite ich Blaubeeren für Hunde richtig zu?

Direkt vom Strauch haben Blaubeeren die meisten Vitamine und schmecken am besten. Sie sollten allerdings vollständig reif und gewaschen sein, um Risiken auszuschließen. Schmutz und Pestizide sind natürlich keine guten Zutaten!

Hunde dürfen ihre Heidelbeeren sehr gern auch püriert oder getrocknet fressen, wobei durch die Trocknung immer einige Vitamine verloren gehen. Das Pürieren verwandelt die blaue Pracht in ein appetitliches Topping fürs tägliche Futter. Kochen ist keine gute Idee, weil die Hitze zu viele wertvolle Nährstoffe zerstört. Setzen Sie bei der Auswahl der Beeren immer auf Bioqualität; lassen Sie gefrorene Blaubeeren vor dem Verfüttern auftauen. So werden Blaubeeren für Hunde auf vielerlei Art zum kleinen Festtagsmahl.

Aufgepasst! Wann soll mein Hund Blaubeeren meiden?

Bei empfindlicher Verdauung können Vierbeiner auf Blaubeeren empfindlich reagieren. Bestehende Magen-Darm-Probleme, aber auch Diabetes, sprechen oft dagegen, den geliebten Hausgenossen mit der blauen Frucht zu füttern. Besteht ein Verdacht auf Allergien und Unverträglichkeiten, sollten Sie Rücksprache mit dem Tierarzt oder Tierärztin halten. Gesundheitliche Zweifel und Unsicherheiten sind insgesamt beim vertrauten Veterinär am besten aufgehoben.

Vielleicht empfiehlt der Mediziner statt eines Verbots Blaubeeren als Teil einer Therapie, um zum Beispiel Entzündungen zu bekämpfen. Die Ernährung ist und bleibt ein wichtiger Hebel, um gar nicht erst krank zu werden – oder eine Krankheit zu besiegen. Dabei ist es egal, ob man zwei Beine oder vier Pfoten hat.

Fressen, schmusen, fröhlich sein! Rezepte fürs Hundeglück

Reico hat sämtliche Rezepte fürs Hundeglück, nicht nur in Form gesunder Inhaltsstoffe im beliebten Hundefutter. Team Hundefutter Vital berät und begleitet Herrchen und Frauchen mit Rat und Tat durch den Alltag, versorgt den digitalen Hunderatgeber regelmäßig mit neuen, wichtigen Wegweisern und ist damit viel mehr als nur ein Futterverkäufer. Partnerschaftlich gehen wir mit anderen Hundefreunden durchs Leben. Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf, für ein persönliches Kennenlernen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REICO Partner Hundefutter Vital

Frau Duangjan Kliem

Am Kaspersberg 35

63654 Büdingen

Deutschland

fon ..: 0 60 49 / 95 25 831

web ..: https://www.hundefutter-vital.com

email : kontakt@hundefutter-vital.com

Willkommen beim Team Hundefutter Vital – Reico-Vertriebspartner der ersten Stunde. Gesundes Futter. Glückliche Hunde. Freundliche Beratung inklusive.

Pressekontakt:

allvitus GmbH

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Am Kaspersberg 35

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