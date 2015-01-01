  • duftmomente.net startet: Akustische Auszeiten für ruhige Momente in Betreuung und Pflege

    Neue Impulse für ruhige Momente im Pflegealltag: Auf duftmomente.net finden sich Duftreisen, die Hörgeschichten mit passenden Düften verbinden.

    BildMit duftmomente.net ist ein neues Online-Angebot gestartet, das speziell für ruhige Momente in Betreuung, Begleitung und Pflege entwickelt wurde. Auf der Website finden sich sogenannte Duftreisen – etwa 14-minütige Hörgeschichten, die an stimmungsvolle Orte führen und mit einem passenden Duft begleitet werden können.

    Die Idee dahinter ist einfach: Ein angenehmer Duft und eine ruhige Geschichte können gemeinsam eine Atmosphäre schaffen, die Entlastung, Ruhe, Vertrautheit oder auch sanfte Aktivierung unterstützt. Die Duftreisen eignen sich für kleine 1:1-Momente im Pflegealltag, für Auszeiten zwischendurch oder als Impuls in der Begleitung älterer Menschen.

    Das Angebot richtet sich an ambulante Pflegedienste, Betreuungskräfte, pflegende Angehörige sowie an Menschen, die Senioren begleiten und im Alltag nach unkomplizierten, sofort einsetzbaren Ideen suchen. Die Hörgeschichten können direkt angehört oder als Anregung zum eigenen Vorlesen genutzt werden. Wer lieber selbst vorliest, findet mit dem Buch „Duftreisen für ruhige Momente“ zudem eine ergänzende Alternative.

    Zum Start von duftmomente.net stehen einzelne Duftreisen sowie erste thematisch zusammengestellte Duftreisen-Sets zur Verfügung. Die Geschichten greifen bekannte Duftwelten wie Lavendel, Rose, Jasmin, Orange, Kaffee, Rosmarin, Kiefer, Zimt oder Meeresbrise auf und verbinden sie mit stimmungsvollen inneren Bildern.

    „Im Pflegealltag fehlt oft die Zeit für aufwendige Vorbereitung. Genau hier setzt duftmomente.net an: mit kleinen akustischen Auszeiten, die ohne lange Vorbereitung genutzt werden können und eine wohltuende Atmosphäre schaffen“, sagt Anita Fischer, Autorin und Initiatorin von duftmomente.net.

    Das Angebot ist bewusst alltagsnah gehalten. Es soll keine zusätzliche Belastung erzeugen, sondern eine leicht zugängliche Möglichkeit bieten, ruhige Momente entstehen zu lassen – sei es in der häuslichen Pflege, in der Betreuung oder in der Begleitung von Menschen mit Demenz oder im Hospizkontext.

    Weitere Informationen, Hörproben und die ersten Duftreisen sind ab sofort auf der Website verfügbar.

    Website: www.duftmomente.net

    Pressekontakt:
    Anita Fischer
    duftmomente.net
    anita@duftmomente.net

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Madeira by Bus
    Frau Anita Fischer
    Impasse do Espigao 6
    9370-249 Estreito da Calheta
    Portugal

    fon ..: +49 6127 9022 733
    web ..: https://duftmomente.net
    email : anita@duftmomente.net

    Über die Autorin
    Anita Fischer lebt auf Madeira und entwickelt Inhalte, die kleine Auszeiten im Alltag ermöglichen.
    Die Idee zu ihren Duftreisen ist auch aus eigener Erfahrung in der häuslichen Begleitung und Pflege entstanden.
    So verbinden ihre Geschichten passende Düfte mit stimmungsvollen inneren Bildern und schaffen Impulse für ruhige Momente in Betreuung, Begleitung und Pflege.

    Pressekontakt:

    Madeira by Bus
    Frau Anita Fischer
    Impasse do Espigao 6
    9370-249 Estreito da Calheta

    fon ..: +49 6127 9022733
    email : anita@duftmomente.net


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neue Vorlesegeschichten für die Seniorenbetreuung: „Duftreisen für ruhige Momente“
      Ruhige Momente in der Seniorenbetreuung: Neue Vorlesegeschichten unterstützen Pflegekräfte und Angehörige...

    2. BurnusCare: Sinnliche Duftmomente und luxuriöse Pflege – Die neue Kamill Perfumery Hand & Nail Cream
      München / Darmstadt, im April 2025 - Ein Hauch von Duft, der verzaubert. Koreanische Handpflege, die berührt: Die neue Kamill Perfumery Hand & Nail Cream vereint intensive, raffinierte Duftkomposition...

    3. Betreuung in häuslicher Gemeinschaft: Wo liegt der Unterschied zur Pflege?
      Die häusliche Seniorenbetreuung ist scharf von der klassischen medizinischen Pflege abzugrenzen. Bei der Pflege handelt es sich um ein Element der gesundheitlichen Versorgung....

    4. 24 Stunden Pflege zu Hause – Betreuung, Vermittlung & Kosten
      Sie suchen liebevolle und professionelle 24-Stunden-Pflege für Ihre Angehörigen, damit diese sicher und geborgen in den eigenen vier Wänden bleiben können?...

    5. Verhinderungspflege: Entlastung für pflegende Angehörige und 24-stündige Betreuung (24h-Pflege) zu Hause
      Verhinderungspflege bucht man, wenn zuhause die eingetragene Pflegeperson ausfällt. Dabei muss man nichts ins Pflegeheim; eine gute und fachgerechte Versorgung können Sie auch zuhause erhalten....

    6. Nachhaltige Betreuung im Alter: Warum häusliche Pflege die Gesellschaft stärkt
      In einer alternden Gesellschaft ist die Betreuung von Senioren in ihrer vertrauten Umgebung wichtig. Häusliche Pflege stärkt den sozialen Zusammenhalt und trägt zur nachhaltigen Entwicklung bei....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.