Madeira für die Ohren – Neue Audio-Spaziergänge bringen Inselmomente nach Hause

Geführte Audio-Spaziergänge bringen die Insel Madeira direkt nach Hause. Kleine Hörreisen laden dazu ein, Fernweh bewusst zu genießen und für einen Moment dem Alltag zu entfliehen.

Manchmal braucht es keinen Urlaub, um dem Alltag für einen Moment zu entkommen.

Manchmal reicht ein kurzer Augenblick – und die richtige Atmosphäre.

Mit „Madeira für die Ohren“ ist ein neues Format entstanden, das genau das ermöglicht:

Geführte, meditative Audio-Spaziergänge nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf die Insel Madeira – an Orte, die für Ruhe, Weite und kleine Auszeiten stehen.

Ob ein Spaziergang durch einen duftenden Eukalyptus-Wald, eine Bootsfahrt über den Atlantik oder ein stiller Morgen im Dorf Jardim do Mar – jede Geschichte führt Schritt für Schritt durch eine lebendige Szenerie.

Mit sanfter Stimme, bewusst gesetzten Pausen und viel Raum zum Atmen entsteht eine Erfahrung, die nicht nur gehört, sondern gespürt werden kann.

Ein besonderes Detail, das viele Madeira-Reisende kennen: die „seidige Luft“ der Insel.

Dieses Gefühl – weich, klar und oft von Blütenduft getragen – findet sich auch in den Audio-Spaziergängen wieder und macht die Reise im Kopf besonders authentisch.

Gerade in Zeiten, in denen nicht immer eine Reise möglich ist, gewinnen solche kleinen Auszeiten an Bedeutung.

Die Audio-Spaziergänge laden dazu ein, das eigene Fernweh bewusst zu pflegen – nicht als Mangel, sondern als etwas Schönes: als Erinnerung, als Sehnsucht und als kleine gedankliche Reise zwischendurch.

Die rund 20-minütigen Hörreisen eignen sich für kurze Pausen im Alltag – zu Hause, unterwegs oder einfach für einen Moment nur für sich selbst.

Ganz ohne Vorbereitung und jederzeit verfügbar.

Die ersten drei Audio-Spaziergänge sind ab sofort online verfügbar und können einzeln oder als kleine zusammenhängende Reise erlebt werden.

Weitere Inhalte sind bereits in Planung und erweitern die Sammlung nach und nach um neue Orte und Eindrücke.

> Hörproben und weitere Informationen:

https://madeira.cc/madeira-fuer-die-ohren

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Madeira by Bus

Anita Fischer

Impasse do Espigao 6

9370-249 Estreito da Calheta

Portugal

fon ..: +49 6127 9022 733

web ..: https://madeira.cc

email : anita@madeira.cc

Über die Autorin

Anita Fischer lebt auf Madeira und entwickelt Inhalte, die kleine Auszeiten im Alltag ermöglichen.

Ihre Audio-Spaziergänge entstehen aus echten Orten, persönlichen Eindrücken und dem Wunsch, Ruhe, Weite und neue Kraft auch ohne Reise erlebbar zu machen.



Pressekontakt:

Madeira by Bus

Frau Anita Fischer

Impasse do Espigao 6

9370-249 Estreito da Calheta

fon ..: 00351 964 122 911

email : anita@madeira-bus.com

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