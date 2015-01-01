  • HPWsoft startet Crowdfunding auf Startnext – für ein neues faires Logikspiel, ohne Werbung und ohne Tracking

    HPWsoft startet ein Crowdfunding für neue faire Logikspiele: offline, ohne Werbung, ohne Tracking. Gesucht wird Unterstützung für unabhängige Spiele, die Ruhe, Spielspaß und Datenschutz verbinden.

    BildMit einer neuen Crowdfunding-Kampagne auf Startnext möchte HPWsoft die Entwicklung des nächsten eigenen Logikspiels ermöglichen. Unter www.startnext.com/naechstes-hpwsoft-spiel können Unterstützer das Projekt ab sofort begleiten und fördern. Ziel ist es, ein weiteres Spiel zu realisieren, das bewusst einen anderen Weg geht als viele heutige Apps: offline nutzbar, ohne Werbung, ohne Tracking und ohne überladene Monetarisierung.

    HPWsoft steht für ruhige, faire Spiele, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Statt auf Datensammlung, Kaufdruck und ständige Ablenkung zu setzen, entstehen hier Spiele, die einfach Freude machen sollen. Mit Titeln wie SudokuVerse – Sudoku Universe, Sudoku ? – Neverending Sudoku und Sudoku Fun4Kids hat HPWsoft bereits gezeigt, dass Spiele auch anders sein können: klar, zugänglich, familienfreundlich und respektvoll gegenüber ihren Nutzern.

    Genau dieser Ansatz soll nun mit dem nächsten Projekt weitergeführt werden. Das Crowdfunding auf Startnext ist deshalb mehr als nur eine Finanzierungshilfe. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass unabhängige Spieleentwicklung möglich bleibt, wenn Menschen bewusst Projekte unterstützen, die auf Qualität, Fairness und Datenschutz setzen. Jede Unterstützung hilft dabei, neue Ideen auszuarbeiten, Spielkonzepte umzusetzen und dem nächsten HPWsoft-Logikspiel den Weg zu ebnen.

    Gerade im Bereich mobiler Spiele sind faire, werbefreie und datensparsame Angebote selten geworden. Viele Nutzer wünschen sich jedoch genau das: Spiele, die nicht stressen, nicht ausbremsen und nicht permanent etwas verkaufen wollen. HPWsoft möchte mit seiner Arbeit zeigen, dass es dafür einen Platz gibt – und dass kleine unabhängige Entwickler mit Unterstützung ihrer Community echte Alternativen schaffen können.

    Die Startnext-Kampagne richtet sich an alle, die gute Logikspiele lieben und eine Entwicklung unterstützen möchten, die bewusst auf Werbung, Tracking und unnötige Hürden verzichtet. Wer HPWsoft auf diesem Weg begleiten möchte, findet alle Informationen zur Kampagne direkt auf Startnext unter:

    www.startnext.com/naechstes-hpwsoft-spiel

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HPWsoft
    Frau Doris Kreten
    Von-Galen-Str. 61
    51063 Köln
    Deutschland

    fon ..: 015678653651
    web ..: https://hpwsoft.com/
    email : contact@hpwsoft.com

    HPWsoft entwickelt als unabhängiger Anbieter faire, datenschutzfreundliche Logik- und Denkspiele. Im Mittelpunkt stehen klar gestaltete, familienfreundliche und offline nutzbare Spiele ohne Werbung, Tracking und überladene Monetarisierung.

    Pressekontakt:

    HPWsoft
    Frau Doris Kreten
    Von-Galen-Str. 61
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    web ..: https://hpwsoft.com/
    email : contact@hpwsoft.com


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