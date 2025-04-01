Es bleibt ein Hin und Her im Iran-Krieg – was macht der Goldpreis?

Hoffnungen auf eine Feuerpause stärkten den Goldpreis Ende letzter Woche. Dann endete die Öffnung der Straße von Hormus wieder.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Fury Gold Mines Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.04.2026, 13:50 Uhr

Die Anspannungen im Nahen Osten bestehen weiter. Der Goldpreis ist in 2026 volatiler als früher, kein Wunder. Ähnliche Phasen gab es aber bereits. Verursacht wurden die starken Preisschwankungen laut dem World Gold Council durch die sinkenden Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Fed und steigende Anleiherenditen. Dazu kam die Nominierung von Kevin Warsh als Fed-Vorsitzender sowie der Nahostkonflikt, der im Februar die Inflationssorgen anheizte. Und nach dem Anstieg des Goldpreises wurden Long-Positionen aufgelöst in Futures, Optionen und Gold-ETFs.

Der Goldmarkt weist rekordhohe Handelsvolumina und eine rege Marktaktivität in beide Richtungen auf. Gold bleibt jedoch ein wertvolles strategisches Asset sowie ein bedeutender Teil der Portfoliodiversifizierung. Zwar hat sich der Goldmarkt mehrmals erholt, aber das anhaltende geopolitische Risiko steigerte den Liquiditätsbedarf. Dies ist eine Bedeutung des Goldes: in Krisenzeiten kann es als Liquiditätsquelle fungieren. Dies sah man bereits während der Finanzkrise. Danach haben sich die Renditen beim Gold wieder erholt.

Es wird davon ausgegangen, dass der Krieg im Iran und die wachsenden Verteidigungsausgaben über kurz oder lang für eine Stärkung des Goldpreises sorgen werden. Und so wird ein Goldpreis von 6.000 US-Dollar als möglich erachtet. Auch steigt die Attraktivität des edlen Metalls, wenn Schulden und Defizite der Staaten steigen. Und im Hintergrund gibt es noch die langfristige Abkehr vom US-Dollar. Gold und Goldaktien sollten also immer, auch heute, eine gute Investition sein.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen. 96 Prozent der geplanten Bohrungen sind abgeschlossen.

Fury Gold Mines, – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. 2025 bohrte das Unternehmen auf seinen Projekten insgesamt mehr als 18.000 Meter. Erfreuliche Bohrergebnisse gab es kürzlich vom Eau Claire-Projekt (beispielsweise 11,74 Gramm Gold je Tonne Gestein auf 6,63 Meter).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Osisko Development, Fury Gold Mines,

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/04/you-asked-we-answered-has-golds-performance-structurally-changed;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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