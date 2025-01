dynaCERTs HydraGEN(TM)-Technologie ist beim Truck-Rennen der Rallye Dakar 2025 neuerlich im Einsatz

TORONTO, ON – 7. Januar 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine HydraGEN-Technologie nach einer erfolgreichen Performance im vergangenen Jahr bei der Rallye Dakar 2025 in der Truck-Kategorie neuerlich zum Einsatz kommt. Im Vorjahr wurde erstmals bei einem DAKAR-Rennen ein Truck mit einem HydraGEN HG1-Aggregat von dynaCERT ausgestattet.

Nach dem zufriedenstellenden Einsatz im Jahr 2024 kehrt dynaCERT mit seiner HydraGEN-Technologie zur Kohlenstoffreduktion für das prestigeträchtigste und anspruchsvollste Offroad-Rennen der Welt neuerlich in die saudi-arabische Wüste zurück. Bei der HydraGEN-Technologie wird mittels Elektrolyse destilliertes Wasser in Wasserstoff- und Sauerstoffgase umgewandelt, die dem Motor dann bei Bedarf über den Lufteinlass zugeführt werden. Die patentrechtlich geschützte HydraGEN-Technologie von dynaCERT soll den Ausstoß von Treibhausgasen, NOx, CO2, THC und Feinstaub senken.

Für dynaCERT besteht der Hauptzweck der Teilnahme an der Rallye Dakar darin, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit seiner HydraGEN-Technologie in einer Umgebung zu demonstrieren, in der die Fahrzeuge in einem sehr anspruchsvollen Betriebsmodus extremer Hitze, harten Stößen und starken Vibrationen ausgesetzt sind. Mit den technischen Daten, die unter derart anspruchsvollen realen Verhältnissen erhoben werden, verfolgt dynaCERT sein Ziel, die HydraGEN-Technologie weiterhin in allen möglichen Anwendungsbereichen weltweit zum Einsatz zu bringen.

Die diesjährige Rallye Dakar 2025 (die zum sechsten Mal in Saudi-Arabien stattfindet) wird von 3. Januar bis zum 17. Januar 2025 auf einer Länge von knapp 8.000 Kilometern abgehalten, wobei auf mehr als 5.000 Kilometer der Rennstrecke Zeitmessungen durchgeführt werden. dynaCERT unterstützt das französische Team Normandy Racing Solutions (NRS) während der DAKAR 2025 und DAKAR Classic.

Bei diesem DAKAR-Rennen (#623) setzt NRS einen DAF-Truck-Prototypen ein, der als Fast Assistance Truck für die Teilnehmer des Overdrive Toyota Hilux Teams fungieren soll. Der 13-Liter-Doppelturbo-Motor von PACCAR schafft es auf 950 PS. Die ausschließlich französische Mannschaft besteht aus den Fahrern Alexandre Lemeray und Fabien Lecaplain sowie der Sportlerin Marion Andrieu, die für die Navigation zuständig sein wird.

NRS nimmt auch im Rahmen der HoleShot Competition mit einem MAN Racing Truck an der DAKAR Classic teil (# 915). Der 8-Liter-Motor von MAN mit einer Leistung von 500 PS ist derselbe Truck, der bei der Dakar Classic 2024 erfolgreich auf dem Truck-H1-Podium stand. Dieser Truck wird wieder mit dem gleichen HydraGEN HG1-Aggregat ausgestattet sein, das auch für das Rennen im Jahr 2024 installiert wurde. Gegenüber dem letzten Jahr kommt heuer mit den Franzosen Huber Lelièvre, Franck Geenens und David Lhermelin ein neues Fahreraufgebot zum Einsatz. Der DAF-Support-Truck des Teams für beide Race-Trucks ist ebenfalls mit einem HydraGEN HG1-Aggregat ausgestattet.

Die Rallye Dakar unter Beteiligung von dynaCERT können Sie auf folgenden Medienkanälen mitverfolgen:

dynacert-motorsport.com

x.com/dynaCERT_Msport

www.instagram.com/dynacert_motorsport/

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Emissionsgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR LESER

Diese Pressemitteilung der dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die zukunftsgerichtet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von dynaCERT oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere können Informationen über das Dakar-Rennen 2025, die Dakar Classic 2024, die Rallye Dakar, HoleShot Competition, Normandy Racing Solutions, NRS, Team Overdrive Toyota Hilux, den MAN Racing Truck, den DAF-Truck-Prototypen im DAKAR-Rennen #623 und den MAN Racing Truck in der DAKAR Classic #915 nicht unabhängig überprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 – 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

dynaCERT Inc.

Investor Relations

101 – 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

Kanada

email : info@dynacert.com

Pressekontakt:

dynaCERT Inc.

Investor Relations

101 – 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

email : info@dynacert.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kupfer: Trendwende in Chile – Produktion steigt, Investments auch, aber Exploration hinkt nach Google bestätigt: Wir haben ein großes Problem mit KI-Content!