EASYFITNESS eröffnet neues Lifestyle- und Sportstudio in Ahrensburg

Am 1. November 2026 eröffnet EASYFITNESS direkt am Bahnhof ein modernes Lifestyle- und Sportstudio.

Ahrensburg erhält einen neuen Fitnessstandort: Am 1. November 2026 eröffnet EASYFITNESS ein modernes Lifestyle- und Sportstudio in zentraler Lage direkt am Bahnhof. Auf rund 800 Quadratmetern Trainingsfläche entsteht ein zeitgemäßes Fitnessangebot für alle, die Training unkompliziert in ihren Alltag integrieren möchten.

Betrieben wird der neue Standort von den Franchise-Partnern Younis Al Damrawy, Leynes Wandrey und Florian Rust. Mit der Neueröffnung erweitert EASYFITNESS seine Präsenz in der Metropolregion Hamburg und setzt seinen Wachstumskurs im deutschen Fitnessmarkt fort.

Das Studio bietet großzügige Trainingsbereiche für Kraft- und Ausdauertraining sowie moderne Trainingsgeräte und eine zeitgemäße Clubatmosphäre. Die unmittelbare Nähe zum Bahnhof macht den Standort besonders attraktiv für Berufspendler, Schüler, Studierende und Anwohner, die Fitness flexibel in ihren Tagesablauf integrieren möchten.

Ahrensburg zählt zu den wirtschaftlich starken Städten im Hamburger Umland und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Mit dem neuen EASYFITNESS Club entsteht ein zusätzliches Angebot für gesundheitsorientiertes Training und aktive Freizeitgestaltung in der Region.

Die Neueröffnung unterstreicht die kontinuierliche Expansion des EASYFITNESS Franchise-Systems. Gemeinsam mit engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern entwickelt die Fitnessmarke bundesweit neue Standorte und baut ihre Marktpräsenz konsequent aus. Das Franchise-Modell verbindet lokale Verantwortung mit den Vorteilen eines etablierten Systems und schafft so die Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Mit dem Standort in Ahrensburg entsteht ein weiterer Club, der für modernes Training, einfache Zugänge und eine starke lokale Verankerung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Herr Michael Mäder

Anderter Straße 49

30629 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 / 48 97 21 – 18

web ..: https://franchise.easyfitness.club/

email : presse@easyfitness-franchise.com

EASYFITNESS gehört mit knapp 200 Standorten zu den führenden Fitnesssystemen in Deutschland und steht für einen einfachen, modernen Zugang zu Training. Als Franchisesystem verbindet EASYFITNESS standardisierte Trainingskonzepte mit lokaler Unternehmerverantwortung und schafft so ein skalierbares Angebot für unterschiedliche Zielgruppen.

Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass nachhaltiger Trainingserfolg auf klaren Strukturen, Kontinuität und den richtigen Rahmenbedingungen basiert. EASYFITNESS überträgt diese Prinzipien in ein alltagstaugliches Studiokonzept – vom ersten Training bis hin zu leistungsorientierten Zielen.

Das Angebot reicht von klassischem Kraft- und Ausdauertraining über spezialisierte Trainingsformen bis hin zu digitalen Lösungen, die Mitglieder im Trainingsalltag unterstützen. Ziel ist es, Training für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und gleichzeitig eine Umgebung zu schaffen, in der persönliche Entwicklung messbar wird.

Pressekontakt:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Frau Salla-Noora Kokkonen

Anderter Str. 49

30629 Hannover

fon ..: 0152 09519333

email : presse@easyfitness-franchise.com

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