EASYFITNESS feiert Erfolg und Innovation mit den Green Iron Awards 2023 in Hannover

Hannover, 15. Dezember 2023 | In der historischen Alten Druckerei auf dem Madsack Firmengelände der Neuen Presse fand am 25. November 2023 die Galaveranstaltung der Green Iron Awards statt.

EASYFITNESS, eines der führenden Fitness-Franchise-Unternehmen in Deutschland, ehrte bei diesem Event die herausragenden Leistungen und Erfolge seiner Franchisepartner und deren Studios.

Die Green Iron Awards sind ein mit Spannung erwarteter Jahreshöhepunkt, der die herausragenden Leistungen der Franchisepartner und ihrer Studios ins Rampenlicht rückt. Jens Tappe, Geschäftsführer der EASYFITNESS Franchise GmbH, betonte: „Dieses jährliche Ereignis vereint alle unsere Partner und zeigt eindrucksvoll unser Wachstum. Es fördert die Verbindungen innerhalb unseres Netzwerks und ermutigt unsere Mitarbeiter sowie Führungskräfte, sich im EASYFITNESS-System selbst zu verwirklichen.“

In einer inspirierenden Rede gab Inhaber Michael Mäder Einblicke in seine Vision für EASYFITNESS und die Rolle seiner Fitnessanlagen in unserer zunehmend digitalen Gesellschaft. Mäder betonte, „Wir sind mehr als nur ein Offline-Treffpunkt“, und unterstrich damit die Bedeutung von EASYFITNESS als zentrale Komponente eines gesunden und aktiven Lebensstils. Gerade in unserer digital dominierten Zeit sieht er EASYFITNESS als einen wichtigen Treffpunkt für den Aufbau sowie Pflege echter, zwischenmenschlicher Beziehungen.

Der Green Iron: Anerkennung für ökologische Vorreiter

In diesem Jahr wurden Awards in den Kategorien wie beispielsweise ,Bester Netgain‘, ,Beste Neueröffnung‘ und ,Höchste Kundenzufriedenheit‘ vergeben. Besonders hervorzuheben ist der erstmalig vergebene ,Green2Green Award‘ für den nachhaltigsten Standort, der an den CO2-neutralen und DIN-zertifizierten Standort Hannover-Südstadt ging.

Illusion und Rhetorik als Event-Höhepunkte

Die Gästeliste umfasste nicht nur Franchisepartner, sondern auch prominente Geschäftspartner aus der Fitnessbranche sowie Sponsoren des Abends wie Matrix Fitness, EGYM, Miha Bodytec, Fit2ScaleUp, DIGITAL2FACE, GrowMember, Body Attack Nutrition, I-MOTION GROUP, Bedarf.de Großhandel, PMS SonnenPROJEKT, IST-Hochschule, IFAA Akademie, BH Fitness, Technogym, World of Leasing, UVW Leasing, Red Bull, Krischer, Onesto, WeMa Service, inside Scholz Partner Innenarchitektur, PG Licht und die Tischlerei Müller + Peters. Die Abendveranstaltung wurde von den bekannten Persönlichkeiten Farid, einem Illusionisten, und René Borbonus, einem Experten für Rhetorik, bereichert.

EASYFITNESS wächst: Veranstaltung größer als je zuvor

Nach einer vierjährigen Pause kehrten die Green Iron Awards von EASYFITNESS in diesem Jahr zurück und begeisterten über 500 Gäste mit einer beeindruckenden Galaveranstaltung. Die Auswahl der Alten Druckerei als Veranstaltungsort spiegelte das bemerkenswerte Wachstum von EASYFITNESS wider. Geplant und umgesetzt wurde das Event in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Pohlposition aus Hannover. Neben den Show Acts und der Preisverleihung begeisterte das Event mit einem kulinarischen Ausflug, begleitet von Live-Cooking der Cateringfirma AllerBest Catering.

Die Green Iron Awards 2023 setzten neue Maßstäbe für die Zukunft von EASYFITNESS und seinen Partnern und zeigten deutlich die Stärke und den Zusammenhalt des Netzwerks.

Erfahren Sie hier mehr zum Thema Franchise: http://www.easyfitness.club/franchise/

Hier geht es zum Unternehmensprofil: https://easyfitness.club/unternehmen/

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild des grünen Fitnessanbieters. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise-Unternehmen zur Aufgabe, Kunden eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2023 ist EASYFITNESS mit derweil über 450 Tsd. Mitgliedern, 185 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitnessketten und Franchiseanbieter Deutschlands.



