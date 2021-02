Eat Beyond tritt als Sponsor eines von ESTV, der NFL Alumni Association und der American Cancer Society organisierten Superbowl-Events auf

Vancouver, British Columbia – 3. Februar 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2021 eine von der NFL Alumni Association (NFLA), Esports Television (ESTV) und der American Cancer Society organisierte offizielle Superbowl-Veranstaltung sponsern wird: die Madden The Yard Legends Challenge.

Ab Mittwoch bis einschließlich Sonntag finden hier täglich Veranstaltungen statt; die Palette reicht von Gaming-Turnieren über Netzwerk-Events und TV-Übertragungen bis hin zu umfangreichen Social-Media-Interaktionen. Die Veranstaltungen werden auf Esports TV per Livestream übertragen und in zahlreichen Kanälen wie Amazon Fire, Samsung TV, Roku TV, etc. verbreitet.

Die Teilnehmer werden das bekannte Football-Videospiel Madden spielen. Unter die Teilnehmer reihen sich namhafte Vertreter der MLB, NFL, WNBA, MLS, bekannte Athleten und andere Persönlichkeiten, darunter auch der Superbowl-Champion und ehemalige New England Patriot-Star Shane Vereen, der vierfache Pro Bowl-Star und Runningback der Green Bay Packers Ahman Green, der ehemalige Chicago Bear Brock Vereen, der MLB-Outfielder Kyle Tucker sowie zahlreiche weitere Sportpromis.

Wir erwarten über 20 prominente Persönlichkeiten, die im Laufe der Woche zu den Veranstaltungen stoßen und sich live an den Spielen beteiligen werden, weiß Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Für Eat Beyond ist dies eine hervorragende Gelegenheit, um über den E-Sport mit der Bevölkerungsgruppe der Generation Z in Kontakt zu treten. Immer mehr bekannte und erfolgreiche Athleten haben sich in den letzten Jahren für eine pflanzliche Ernährung entschieden. Wir sind daher überzeugt, dass dieses Publikum Eat Beyonds Präsenz während der Events positiv aufnehmen wird und gerne mehr über unser Firmenportfolio erfahren möchte.

Eat Beyond wird sich bei den Veranstaltungen in Form von Werbeeinschaltungen während der Spiele, Werbespots, Social-Media-Features etc. in Erscheinung treten.

Wir sind begeistert, Eat Beyond zu unseren Unterstützern zählen zu dürfen. Pflanzliche und natürliche Lebensmittel werden immer mehr zu einem ständigen Begleiter der Profisportler. Den gleichen Trend können wir mittlerweile auch im E-Sport beobachten. Wir finden es großartig, dass sich die Branche immer mehr in Richtung eines nachhaltigen und gesunden Lebensstils entwickelt, freut sich Eric Yoon, CEO von ESTV.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: eatbeyondglobal.com/

