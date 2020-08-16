  • Echtheitscheck.de by Julery und Stadt Hamburg verlängern Zusammenarbeit bis 2031

    Echtheitscheck.de verlängert Rahmenvertrag mit der Stadt Hamburg bis 2031, als Partner für Echtheitsprüfung und Wertermittlung beschlagnahmter Luxusartikel.

    Bild_Düsseldorfer Authentifizierungsexperte setzt Partnerschaft mit Hamburger Behörden fort – Echtheitsprüfung und Wertermittlung von Designergütern aus Zwangsvollstreckungen_

    Düsseldorf, 2026 – Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Echtheitscheck.de und der Stadt Hamburg wird fortgesetzt: Im Rahmen eines Rahmenvertrags sind beide Parteien nun bis 2031 als Partner für die fachliche Begutachtung beschlagnahmter Luxusartikel verbunden. Damit baut das Düsseldorfer Unternehmen seine Position als bevorzugter Spezialist für öffentliche Institutionen im Bereich Luxusgüter-Authentifizierung weiter aus.

    Bewährte Partnerschaft auf neuer Basis

    Seit der erstmaligen Beauftragung durch die Stadt Hamburg hat sich Echtheitscheck.de als verlässlicher Partner bei der Echtheitsprüfung und Wertermittlung von gepfändeten Luxusgütern etabliert. Gegenstand des Rahmenvertrags sind weiterhin hochwertige Markenartikel, die im Zuge von Zwangsvollstreckungen sichergestellt wurden – darunter Handtaschen, Schmuck, Sneaker und Accessoires von Marken wie Hermès, Chanel, Louis Vuitton und Gucci.

    „Die Verlängerung unseres Vertrags mit der Stadt Hamburg ist für uns eine bedeutende Auszeichnung. Sie zeigt, dass öffentliche Institutionen auf unsere Expertise vertrauen und das dauerhaft. Wir freuen uns darauf, die Hansestadt auch in den kommenden Jahren mit präzisen Bewertungen und neutralen Gutachten zu unterstützen“, sagt Julia Klingenberg, Gründerin von Echtheitscheck.de by Julery.

    Neutrale Bewertung als Schlüssel im Vollstreckungsverfahren

    Gerade in sensiblen Bereichen wie Zwangsvollstreckung, Insolvenz und Pfändung ist eine unabhängige, fachkundige Bewertung entscheidend, für Behörden, Gläubiger und Schuldner gleichermaßen. Julery kombiniert dabei tiefes Markenwissen mit technologischer Unterstützung: von der klassischen Laborprüfung bis zur digitalen Analyse auf Basis hochauflösender Bilddaten.

    Echtheitscheck.de by Julery – Authentifizierung mit Systemcharakter

    Über die Plattform www.echtheitscheck.de bietet Julery eine der führenden Lösungen im deutschsprachigen Raum für die Echtheitsprüfung von Luxusartikeln an. Die Dienstleistungen richten sich an Behörden, Insolvenzverwalter, Handelsplattformen sowie Privatpersonen. Neben der Authentizitätsprüfung übernimmt Echtheitscheck.de by Julery auch die präzise Marktwertermittlung vorrangig für Versicherungen, sowie den Ankauf und Verkauf ausgewählter Designerstücke.

    Mit dem Engagement für nachhaltigen Umgang mit Second-Hand-Luxus trägt das Unternehmen aktiv zur Verlängerung von Produktlebenszyklen und zur Kreislaufwirtschaft bei.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Julery
    Frau Julia Klingenberg
    Lenaustr. 19
    40470 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 021154281697
    web ..: https://echtheitscheck.de
    email : service@echtheitscheck.de

    Echtheitscheck.de (Julery) ist die führende Plattform im deutschsprachigen Raum für die professionelle Authentifizierung und Wertermittlung von Luxusartikeln. Das Düsseldorfer Unternehmen wurde von Julia Klingenberg gegründet und ist spezialisiert auf Echtheitsprüfungen für Handtaschen, Schmuck, Sneaker und Accessoires namhafter Marken wie Hermès, Chanel, Louis Vuitton und Gucci.
    Echtheitscheck.de richtet sich an Behörden, Insolvenzverwalter, Handelsplattformen und Privatpersonen. Als offizieller Partner der Stadt Hamburg übernimmt das Unternehmen die fachliche Begutachtung beschlagnahmter Luxusgüter aus Zwangsvollstreckungen, neutral, fundiert und gerichtsverwertbar.
    Das Leistungsangebot umfasst klassische Laborprüfungen, digitale Analysen auf Basis hochauflösender Bilddaten sowie die präzise Marktwertermittlung. Weitere Informationen unter www.echtheitscheck.de

