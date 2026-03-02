Kallfass-Wrap® gewinnt WorldStar Award 2026

Nachhaltige Lebensmittelverpackung setzt neue Maßstäbe in der Verpackungsbranche

Die Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH wurde mit dem renommierten WorldStar Award 2026 ausgezeichnet.

Prämiert wurde die innovative Lebensmittelverpackung „Kallfass-Wrap®“, die neue Standards in Nachhaltigkeit, Materialeffizienz und Recyclingfähigkeit setzt.

Die WorldStar Awards zählen zu den bedeutendsten internationalen Auszeichnungen der Verpackungsbranche. Jährlich werden innovative Verpackungslösungen bewertet, die in den Bereichen Produktschutz, Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und technologische Weiterentwicklung neue Maßstäbe setzen. 2026 wurden 481 Verpackungsinnovationen aus aller Welt eingereicht – Kallfass gehört zu den ausgezeichneten Unternehmen.

Flexible Lebensmittelverpackung ohne feste Packungsgrößen

Mit dem Kallfass-Wrap® hat das Unternehmen eine Lösung entwickelt, die den Verpackungsprozess in der Lebensmittelindustrie grundlegend verändert. Während herkömmliche Systeme oft an vordefinierte Packungsgrößen gebunden sind, ermöglicht die neue Verpackungstechnologie eine flexible Wahl der Format- und Packungsgrößen.

Für Hersteller und Produzenten bedeutet das:

* schnelle Formatwechsel

* reduzierte Rüstzeiten

* höhere Prozessflexibilität

* effiziente Integration in bestehende Verpackungsanlagen

Gerade im Lebensmitteleinzelhandel und am Point of Sale steigt der Bedarf an variablen Verpackungslösungen, die unterschiedliche Produktgrößen wirtschaftlich abbilden können. Hier setzt der Kallfass-Wrap® an.

Nachhaltige Verpackungslösung mit optimierter Recyclingfähigkeit

Ein zentrales Kriterium für die Auszeichnung war die nachhaltige Ausrichtung der Verpackungstechnologie. Die Entwicklung basiert auf drei Kernprinzipien:

* Materialreduktion – Minimierung des Folieneinsatzes

* Materialsubstitution – Einsatz recyclingfähiger Materialien

* Material-Recyclingfähigkeit – sortenreine Trennbarkeit der Verpackung

Beim Öffnen der Verpackung trennen sich Tray und Folie automatisch. Dadurch können Verbraucher die Materialien getrennt in bestehende Wertstoffkreisläufe überführen. Die verbesserte Recyclingfähigkeit unterstützt steigende Recyclingquoten und trägt zur Reduktion von Verpackungsabfällen bei.

Nachhaltige Verpackungssysteme gewinnen vor dem Hintergrund gesetzlicher Anforderungen und wachsender ESG-Vorgaben in der Lebensmittelbranche zunehmend an Bedeutung.

Technologische Weiterentwicklung als Basis der Innovation

Die Auszeichnung unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung der Verpackungsmaschinen und Verfahrenstechnologien bei Kallfass.

„Lebensmittel für den Point of Sale flexibler, schneller und nachhaltiger zu verpacken – das ist unser Ziel für die Lebensmittelindustrie. Im Kallfass-Wrap® steckt enormes Potenzial“, erklärt Jens Kallfass, CEO der Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH.

„Die Würdigung mit dem WorldStar Award 2026 bestätigt unseren Innovationsanspruch.“

Die Entwicklung zeigt, wie moderne Verpackungsmaschinen nicht nur Effizienz und Wirtschaftlichkeit verbessern, sondern gleichzeitig ökologische Anforderungen erfüllen können.

Verpackungsinnovation mit internationaler Strahlkraft

Die Auszeichnung mit dem WorldStar Award 2026 positioniert den Kallfass-Wrap® als zukunftsweisende Lösung im Bereich nachhaltiger Lebensmittelverpackung. Für die Verpackungsbranche steht das System exemplarisch für den Trend zu flexiblen, ressourcenschonenden und recyclingoptimierten Verpackungstechnologien.

