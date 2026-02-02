Eckstein Design erhält BSFZ-Forschungssiegel FuE 2025

Ausgezeichnete FuE-Kompetenz: Eckstein Design erhält das BSFZ-Siegel 2025 für herausragende Forschungs- und Entwicklungsleistungen im strategischen Industriedesign.

München, 2. Februar 2026

Eckstein Design + Partner, führender Spezialist für Industriedesign und Innovationsberatung, wurde vom Bundesministerium für Forschung mit dem BSFZ-Forschungssiegel FuE 2025 der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) ausgezeichnet. Das begehrte Siegel wird ausschließlich Unternehmen verliehen, die systematische Forschung und Entwicklung gemäß dem Forschungszulagengesetz nachweisen können – und gilt als offizielle Anerkennung exzellenter FuE-Kompetenz in der Produktentwicklung.

Gewürdigt: Pionierarbeit an der NECCST Coffee Grinder Serie 1

Ausgezeichnet wurde insbesondere die wegweisende Entwicklungsarbeit an der NECCST Coffee Grinder Serie 1, bei der Eckstein Design eine technologisch neuartige Mahl- und Verstelleinheit konzipierte. Der Entwicklungsansatz verbindet eine besonders schonende Verarbeitung des empfindlichen Kaffeemehls mit hoher Präzision und exzellenter Usability für professionelle Anwender.

Die Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit von Eckstein Design, strategisches Industriedesign mit tiefgehender technischer Entwicklung zu vereinen – von der Idee bis zur marktreifen Lösung.

Innovationsführer in Schlüsseltechnologien

Eckstein Design entwickelt zukunftsweisende Produktlösungen für Medizintechnik (u. a. OP-Systeme und Diagnosegeräte), Messtechnik, Robotik sowie für anspruchsvolle High-End-Kaffeetechnologie. Das interdisziplinäre Team begleitet Unternehmen von explorativen Konzeptstudien über technische Machbarkeitsanalysen bis hin zu serienreifen Produkten.

Alle Entwicklungsprozesse erfüllen dabei die strengen Kriterien förderfähiger Forschungsprojekte und dokumentieren messbare Innovationsleistung in High-Tech-Branchen.

Mehrwert für Wirtschaft und Kunden

Für Kunden bedeutet die Zusammenarbeit mit Eckstein Design den Zugang zu einem zertifizierten Innovationspartner, der Design Thinking, Engineering und marktorientierte FuE nahtlos integriert. Das BSFZ-Forschungssiegel FuE 2025 stärkt die Position des Studios als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Produktinnovationen und bietet zusätzliche Sicherheit bei technologiegetriebenen Entwicklungsprojekten.

Amtliche Bestätigung exzellenter FuE-Leistung

Mit der Verleihung des BSFZ-Siegels wird die pionierhafte Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Eckstein Design offiziell bestätigt. Die Auszeichnung unterstreicht die Rolle des Studios als Innovationsmotor für die deutsche Industrie und schafft eine belastbare Grundlage für zukunftssichere Kundenprojekte. Eckstein Design wird auch künftig neue Maßstäbe im Industriedesign und in der technologischen Produktentwicklung setzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eckstein Design und Partner

Herr Fynn Eckstein

Leopoldstraße 214

80804 München

Deutschland

fon ..: +49 89 38380710

web ..: https://www.eckstein-design.com/

email : info@eckstein-design.com

Eckstein Design + Partner mit Sitz in München ist ein führendes Studio für Industriedesign, Produktentwicklung und Innovationsberatung. Das interdisziplinäre Team entwickelt marktreife Produkte für anspruchsvolle Branchen wie Medizintechnik, Messtechnik, Robotik und High-End-Konsumgüter.

Eckstein Design verbindet strategisches Design Thinking mit tiefgehender technischer Entwicklung und begleitet Unternehmen von der ersten Idee über Forschung und Entwicklung bis zur Serienreife. Der Fokus liegt auf nutzerzentrierten, technologisch innovativen und wirtschaftlich erfolgreichen Produktlösungen.

Pressekontakt:

Eckstein Design und Partner

Herr Fynn Eckstein

Leopoldstr. 214

80804 München

fon ..: +49 89 38380710

email : fynn@eckstein-design.com

