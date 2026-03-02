Eckstein Design gewinnt Red Dot Award 2026 für die NECCST Series 1

Eckstein Design gewinnt den Red Dot Award 2026 für die NECCST Series 1 – eine Handkaffeemühle, die Präzisionsmechanik und Designanspruch konsequent zusammendenkt.

München, April 2026 “ Eckstein Design, die Münchner Industriedesign-Agentur, wurde mit dem Red Dot Award 2026 ausgezeichnet. Prämiert wurde die NECCST Series 1, eine Premium-Handkaffeemühle, die patentierte stufenlose Mahlgradverstellung, Zero-Retention-Technologie und integriertes Grind-by-Weight in einem ikonischen Edelstahlgehäuse vereint.

Der Red Dot Award zählt zu den international renommiertesten Designpreisen und wird jährlich vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen vergeben. Die Auszeichnung in der Kategorie Product Design würdigt Produkte, die durch Innovationsgrad, Funktionalität und gestalterische Qualität überzeugen.

Ein Produkt, das Präzision spürbar macht

Die NECCST Series 1 entstand aus einer einfachen, aber anspruchsvollen Aufgabenstellung: Handmahlen auf das Niveau von Hochleistungsgeräten zu heben “ ohne Abstriche bei Mechanik, Material oder Erlebnis. Fast drei Jahre Entwicklung, hunderte Prototypen und eine konsequent nutzerzentrierte Methodik führten zu einem Tischgerät, das in seiner Kategorie neue Maßstäbe setzt.

Der patentierte stufenlose Mahlgrad-Dial ermöglicht eine Einstellung auf 0,001 mm Genauigkeit “ fluidisch, klickfrei, präzise. Das Zero-Retention-System hält den Mahlgutrückstand unter 0,1 g. Die 63 mm konischen Mahlscheiben mit Titannitrid-Beschichtung sorgen für gleichmäßige Partikelgröße und minimale Wärmeübertragung. In der GBW-Variante ergänzt eine magnetisch integrierte Barista-Waage das System zu einem vollständigen Workflow “ vom Mahlen bis zum Brühen.

Stimme aus dem Studio

„Dieser Preis bedeutet uns sehr viel “ nicht weil er eine Bestätigung ist, sondern weil er zeigt, dass die Entscheidungen, die wir in fast drei Jahren Entwicklung getroffen haben, auch von außen als richtig wahrgenommen werden. Die NECCST Series 1 ist ein Produkt, bei dem wirklich jedes Detail eine Antwort auf eine echte Frage ist. Genau das ist unser Anspruch bei Eckstein Design.“

_Fynn Eckstein, Partner Eckstein Design_

Über Eckstein Design

Eckstein Design ist eine Industriedesign-Agentur mit Sitz in München. Seit über 30 Jahren entwickelt das Studio Produkte für Unternehmen aus Medizintechnik, Messtechnik, Konsumgütern und Investitionsgütern “ vom strategischen Konzept bis zur serienreifen Lösung. Über 300 Serienprodukte und mehr als 50 Designpreise belegen die gestalterische und methodische Kompetenz des Teams.

Zur Projektseite: https://www.eckstein-design.com/projects/neccst-series-1/

Über NECCST

NECCST die Münchner Premium-Marke für Kaffeezubehör entwickelt Werkzeuge für Kaffeekenner, die Präzision, Ritual und Handwerksqualität nicht als Gegensätze verstehen. Die NECCST Series 1 ist das erste Produkt der Marke und seit 2026 international erhältlich.

Zum Produkt: NECCST.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eckstein Design und Partner

Herr Fynn Eckstein

Leopoldstr. 214

80804 München

Deutschland

fon ..: +49 89 38380710

web ..: https://www.eckstein-design.com/

email : info@eckstein-design.com

Eckstein Design + Partner mit Sitz in München ist ein führendes Studio für Industriedesign, Produktentwicklung und Innovationsberatung. Das interdisziplinäre Team entwickelt marktreife Produkte für anspruchsvolle Branchen wie Medizintechnik, Messtechnik, Robotik und High-End-Konsumgüter.

Eckstein Design verbindet strategisches Design Thinking mit tiefgehender technischer Entwicklung und begleitet Unternehmen von der ersten Idee über Forschung und Entwicklung bis zur Serienreife. Der Fokus liegt auf nutzerzentrierten, technologisch innovativen und wirtschaftlich erfolgreichen Produktlösungen.

Pressekontakt:

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Herr Fynn Eckstein

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