Edelmetallmärkte zeigen Stärke, schwanken aber auch

Es sind die Zoll-Drohschreiben des US-Präsidenten, die die Edelmetalle beeinflussen.

Drohschreiben sind nun allen großen Handelspartnern ins Haus geflattert. Lag der US-Einfuhrzoll Anfang 2025 noch bei 2,5 Prozent, so sind es nun zirka 16 Prozent, wobei dieser Wert noch steigen kann. Nach den neuerlichen Ankündigungen aus den USA stiegen die Edelmetallpreise zuerst. Gewinnmitnahmen folgten. Ob Edelmetalle wirklich von Zöllen ausgenommen sein werden, ist zumindest ungewiss. Silber kletterte sogar auf den höchsten Preis seit 2011, aber auch da folgten Gewinnmitnahmen.

Beim Gold sind die Gewinne moderater, geschuldet ist dies einem wieder stärkeren US-Dollar. Es bestehen also Unsicherheiten, was dem sicheren Hafen Gold wieder zugute kommen sollte. Gold ist der beste Wertspeicher, übertrifft Papierwährungen. Immer wieder wird diskutiert, wo der wahre Wert des Goldes anzusiedeln ist. Bestimmt kennen viele das Beispiel, das von der Antike bis heute für eine Unze Gold ein Maßanzug gekauft werden kann. Es gibt auch den Vergleich Brot mit Gold. Vor langer Zeit bestimmte der babylonische König, dass eine Unze Gold 350 Laib Brot entspricht. Dies gilt beim heutigen Goldpreis in etwa auch, denn bekannterweise ist der Einkauf beim Bäcker heute deutlich teurer als noch vor einigen Jahren. Jedenfalls steigt die Nachfrage von Investoren und Zentralbanken nach Gold, während gleichzeitig das Goldangebot sich nicht sonderlich ausweitet.

Viele Goldminenunternehmen haben in Sachen Aktienkurs nicht mit dem Goldpreis mitgezogen. Daher sind die Goldminenaktien sicher eine gute Option neben physischen Goldinvestments. Als gut aufgestellte Unternehmen sei auf Goldshore Resources oder Fury Gold Mines hingewiesen.

Goldshore Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resources-inc/– besitzt das fortgeschrittene Moss Goldprojekt in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Die vielen bestens bekannte Agnico Eagle hat in Fury Gold Mines investiert.

